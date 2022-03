Szombaton már nem lesz kimenekítés Mariupolból

Az ukrán kormány az ICRC-t tekinti a humanitárius folyosók biztonságos működtetését lehetővé tevő tűzszünet ellenőrének, ám a mariupoli városvezetés szombati közlése szerint az orosz erők nem tartják be a tűzszünetet a városból kivezető folyosó teljes hosszán. Az orosz erők viszont tagadták, hogy így történne, álláspontjuk szerint az ukránok nem engedik ki a településről a lakosságot. Vlagyimir Putyin a Telex tudósítása szerint megismételte ezt, közölve: a mariupoli evakuációt azért kellett lefújni, mert az ukrán fegyveresek, vagyis "a neonácik senkit sem engedtek ki".

A vöröskereszt a közleményben leszögezte, hogy folyamatos párbeszédet folytatnak a konfliktusban érintettekkel a civilek biztonságos kijutásáról, ugyanakkor a mariupoli történésekről szombaton érkezett felvételek "szívszaggatóak".

The scenes in Mariupol and other cities are heart-breaking.



Our priority is the safety and wellbeing of all civilians living through terrifying situations in #Ukraine.



There have been lots of reports of humanitarian corridors set to happen today.



This is our statement ? pic.twitter.com/vxXtZveAm1 — ICRC (@ICRC) March 5, 2022