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Egy női kéz bankkártyát helyez egy ATM-be.
Nyitókép: Getty Images/Images By Tang Ming Tung

Megtéveszthették ezen ATM-ek felhasználóit, lépett az üzemeltető

Infostart / MTI

Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a bankautomatákat (ATM) üzemeltető Euronetre – közölte a hatóság.

A GVH Versenytanácsa megállapította, az Euronet 2023. július 5. és 2025. március 26. között megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott azzal, hogy az általa üzemeltetett ATM-ek nyitófelületén nem tüntette fel azt a tényt, hogy készpénzfelvételre és egyenleg-lekérdezésre egymástól elkülönülten is van lehetőség – ismertették.

Hozzátették, a cég elismerte a jogsértést és közvetlenül a GVH eljárásának megindítását követően módosította az általa üzemeltetett ATM-ek kezdőképernyőjét. Ezt nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is megtette. Az Euronet a fogyasztóknak szóló tájékoztatót helyezett el a weboldalán. Mindezeket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa 63 millió 112 ezer forint bírságot szabott ki a vállalkozásra.

A nemzeti versenyhatóság az ügy kapcsán arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy a bankautomaták használatakor minden esetben körültekintően járjanak el, tájékozódjanak a várható költségekről, különösen akkor, ha az ATM-et külföldön használják, illetve nem a kártyakibocsátó bankjuk szolgáltatását veszik igénybe.

A nyitókép illusztráció.

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