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Új vezetői struktúrával folytatja működését a BYD Magyarország.
Nyitókép: Unsplash.com

Bejelentést tett a magyarországi gyárról a BYD

Infostart / MTI

A BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi-gyárában - jelentette be Stella Li ügyvezető alelnök a Bloomberg TV-ben hétfőn sugárzott interjúban. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozói számát Európában.

Stella Li, aki a cég nemzetközi üzletágát felügyeli, azt mondta, hogy európai munkaerő-állománya a közeljövőben már meghaladja a 10 ezret. A vállalat szakembereket kíván felvenni mind az autóiparból, mind más iparágakból, beleértve azokat is, akiket elbocsátottak az európai vállalatoknál. Ennek eredményeként a BYD a régió autóiparának egyik legnagyobb munkaadójává válhat.

A vállalat a magyarországi mellett további több üzem építését is fontolgatja Európában, a listán többek között Franciaország és Spanyolország is szerepel. A helyszínekről azonban még nem született döntés, a következő beruházások még a tervezési szakaszban vannak.

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Kezdőlap    Gazdaság    Bejelentést tett a magyarországi gyárról a BYD

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