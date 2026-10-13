Bejelentést tett a magyarországi gyárról a BYD

Stella Li, aki a cég nemzetközi üzletágát felügyeli, azt mondta, hogy európai munkaerő-állománya a közeljövőben már meghaladja a 10 ezret. A vállalat szakembereket kíván felvenni mind az autóiparból, mind más iparágakból, beleértve azokat is, akiket elbocsátottak az európai vállalatoknál. Ennek eredményeként a BYD a régió autóiparának egyik legnagyobb munkaadójává válhat.

A vállalat a magyarországi mellett további több üzem építését is fontolgatja Európában, a listán többek között Franciaország és Spanyolország is szerepel. A helyszínekről azonban még nem született döntés, a következő beruházások még a tervezési szakaszban vannak.