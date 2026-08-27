A magyar állami tulajdonban lévő energiavállalat romániai leányvállalata, az MVM Energie Romania megkapta a romániai Országos Energiaszabályozó Hatóságtól (ANRE) az Arcuș településen megvalósuló fotovoltaikus erőmű létrehozásához szükséges engedélyt. A Kovászna megyei beruházás beépített teljesítménye csaknem 25 MW lesz – írja az Economedia híradása nyomán a vg.hu.

A megvalósuló naperőmű mintegy 20 hektáros területen épül majd, a hálózatba betáplálható maximális beépített teljesítménye 24,6 MW, a maximálisan leadható teljesítmény pedig 21,21 MW lesz. A projekt fejlesztése 2022-ben kezdődött, az ANRE engedélyének megszerzése pedig az egyik fontos lépés ahhoz, hogy a beruházás a megvalósítási szakaszba léphessen.

A beruházás becsült értéke 16 millió euró, az erőmű befejezését és üzembe helyezését pedig 2027 közepére tervezik. A projekt teljes kapacitáson várhatóan mintegy 12 ezer háztartás éves villamosenergia-fogyasztásának megfelelő mennyiségű energiát termelhet.