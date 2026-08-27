ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.17
usd:
313.44
bux:
149646.52
2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Napelem panelek egy körülkerített naperőműben.
Nyitókép: Unsplash

Hatalmas naperőművet épít az MVM Romániában

Infostart

A magyar állami energiavállalat megkapta az engedélyt a Kovászna megyei Arcuș településre tervezett, csaknem 25 megawatt teljesítményű fotovoltaikus erőmű megépítésére. A létesítmény akár tizenkétezer háztartás áramigényét is lefedheti.

A magyar állami tulajdonban lévő energiavállalat romániai leányvállalata, az MVM Energie Romania megkapta a romániai Országos Energiaszabályozó Hatóságtól (ANRE) az Arcuș településen megvalósuló fotovoltaikus erőmű létrehozásához szükséges engedélyt. A Kovászna megyei beruházás beépített teljesítménye csaknem 25 MW lesz – írja az Economedia híradása nyomán a vg.hu.

A megvalósuló naperőmű mintegy 20 hektáros területen épül majd, a hálózatba betáplálható maximális beépített teljesítménye 24,6 MW, a maximálisan leadható teljesítmény pedig 21,21 MW lesz. A projekt fejlesztése 2022-ben kezdődött, az ANRE engedélyének megszerzése pedig az egyik fontos lépés ahhoz, hogy a beruházás a megvalósítási szakaszba léphessen.

A beruházás becsült értéke 16 millió euró, az erőmű befejezését és üzembe helyezését pedig 2027 közepére tervezik. A projekt teljes kapacitáson várhatóan mintegy 12 ezer háztartás éves villamosenergia-fogyasztásának megfelelő mennyiségű energiát termelhet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Hatalmas naperőművet épít az MVM Romániában

románia

beruházás

napelem

mvm

energetika

megújuló energia

naperőmű

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: ez a magyar emberek sikere, a kormány a döntéseket és a pénzt tette hozzá

Magyar Péter: ez a magyar emberek sikere, a kormány a döntéseket és a pénzt tette hozzá

A miniszterelnök beszédével kezdődött az Országgyűlés csütörtöki rendkívüli ülése.
 

Paks-posting, globalista-progresszív diktatúra – Magyar Pétert kemény szavakkal kritizálták

KDNP: támogatandó a nyugdíjak emelése, de a Tisza választási ígérete nem valósul meg

Magyar Péter: megkapta az értesítést a Batthyány Lajos Alapítvány, a Kék Bolygó és az MCC

Nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter, lesz, aki kétszeres pénzt kap

Hallgat a Kreml az új magyar külpolitikai irányvonalról

VIDEÓ
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb gátszakadás jöhet Nepálban: egyre gyűlik a víz egy tóban

Újabb gátszakadás jöhet Nepálban: egyre gyűlik a víz egy tóban

Nepál és Kína egyaránt újabb árvízveszélyre figyelmeztetett a Himalájában, miután a két ország határának mindkét oldalán egy-egy gáttó alakult ki. Ezek átszakadása komoly fenyegetést jelent abban a térségben, ahol a hét elején bekövetkezett pusztító áradás következményeivel még javában küzdenek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos határidő közeleg sok diák számára: szeptemberben már nem lehet halogatni

Fontos határidő közeleg sok diák számára: szeptemberben már nem lehet halogatni

Már csak néhány nap maradt az őszi érettségire való jelentkezésre, mutatjuk a vizsgaidőszak legfontosabb dátumait.

BBC
Business Sport Travel Science
'Everything is under mud': Nepal death toll rises to 389 amid fears of new flood

'Everything is under mud': Nepal death toll rises to 389 amid fears of new flood

The US Geological Survey says "glacial collapse" triggered the wall of water and mud that tore through Nepal and Tibet. Hundreds of people are still missing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 27. 14:05
A péntek határozottan a dízel napja lesz
2026. augusztus 27. 11:42
Energetikai üzletágat és új holdingot hoz létre a 4iG
×
×