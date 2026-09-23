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Nyitókép: Pixabay

Olasz embercsempész kóborolt a Balaton partján

Infostart / MTI

Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki hét illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni - tájékoztatott a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján kedden.

Azt írták: a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőrjárőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának információi alapján. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, Zamárdinál lehajtott a sztrádáról, majd a városban az utasaival együtt gyalogosan próbált elmenekülni – tették hozzá.

A sofőr és az illegális bevándorlók felkutatásába polgárőrök is bekapcsolódtak: drónt használva adtak pontos iránymutatást a rendőröknek. A járművezetőt embercsempészés bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették, a magukat bangladesi és pakisztáni állampolgárnak valló, magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét igazolni nem tudó embereket átkísérték Tompánál, az államhatár rendjének védelmét biztosító létesítmény kapuján – jegyezték meg.

A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy az embercsempészés bűntett alapesetben egytől öt évig, minősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

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Kezdőlap    Belföld    Olasz embercsempész kóborolt a Balaton partján

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