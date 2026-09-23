A fagyist reggelente válthatja a fagy is – időjárás

Hűlnek a hajnalok, már a talajmenti fagy sem kizárt reggelente.

A szél azonban enyhül, élénk azonban lehet még.

A csapadéktevékenység pedig veszít erejéből is kiterjedéséből.

Ami pedig a részleteket illeti, északi áramlással hideg levegő érkezik a Kárpát-medencébe, amit a szél sem melegít majd. Reggel 5-11 fok volt, napos, gomolyfelhős ég alatt kora délután 17-22 fok lesz a csúcs, csapadék tényleg csak kevés helyen lesz, ott is csak záporos jelleggel (kelet-északkelet).

Csütörtökön aztán egy gyengülő front éri el térségünket, hatására átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, főként nyugaton eshet.

A csúcsértékek szombatra egyre nagyobb területen nőnek 20 fok fölé, éjjelenként azonban továbbra is hideg lesz.

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