Donald Trump ezt várja Irántól

Az elnök a Fox News hírtelevízió közel-keleti tudósítójának adott telefoninterjúban beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés keményvonalas szárnya, az Iszlám Forradalmi Gárda képviselőivel vannak kapcsolatban, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szab határidőt a megállapodásra.

Iránnak fel kell mutatnia a megadás fehér zászlaját – fogalmazott Donald Trump, az iráni vezetéssel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy „jó pókerjátékosok, de haldokolnak”.

Nincs menetrendem, nem sietek – jelentette ki a konfliktus lezárását illetően, és azt hangoztatta, hogy a tengeri blokád folytatódik, ami további gazdaság nyomást helyez Iránra.

Az amerikai haderő fegyverkészleteinek kimerüléséről szóló jelentések kapcsán az elnök azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok sok közepes szintű fegyverrel rendelkezik, valamint hozzátette: „amit eddig felhasználtunk, az semmi”.

A fejlettebb, köztük a légvédelmi rendszerek állományának alacsonyabb szintjéért Trump az elődjét, Joe Bident okolta, részben azért, mert azokat nagy mennyiségben átadta Ukrajnának.

Donald Trump az interjúban arra figyelmeztette Ománt, hogy amerikai katonai csapással nézhet szembe, ha akadályozza az Egyesült Államok Hormuzi-szorossal kapcsolatos lépéseit. A fenyegetéssel arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a Hormuzi-szorosról.

Az elnök kijelentette, hogy a tavaly elfogadott izraeli-palesztin béketerv részeként a Hamász „átadja fegyvereit” a gázai övezet fegyvermentesítésének jegyében. Emlékeztetett arra, hogy a tárgyalásokért felelős egyik megbízottja, Jared Kushner a hétvégén Egyiptomban személyesen találkozott a palesztin szervezet vezetőivel.

Donald Trump a közelgő izraeli választásokkal összefüggésben kijelentette: azt tartja a leghelyénvalóbbnak, hogy távol tartsa magát a folyamattól, ugyanakkor nem zárta ki, hogy a kampány során támogatásáról biztosít valakit.