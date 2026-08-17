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Nyitókép: Pixabay

Jön az az esős kedd, amire mindenki várt

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Záporral, zivatarral és megerősödő széllel hidegfront érkezik a jövő héten, amely mögött a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően mindenhol 30 Celsius-fok alatt alakul, majd szerdától melegedés kezdődik. Csütörtökön, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen gomolyfelhős, napos idő várható záporral, zivatarral és 30-35 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklettel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, amelyből kora délutánig csak helyenként - főként az ország északi felén - alakulhat ki zápor, zivatar. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap, a legtöbb napsütés a Dél-Alföldön lesz, ahol sokáig csak fátyolfelhők lesznek az égen. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar, de a Tiszántúlra csak estére ér el a csapadék. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul, de északnyugaton, valamint a vízpartokon, magasan fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb, a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között, északon, északnyugaton néhol 29-31 fok körül alakul.

Kedd reggelre nagy területen csökken a felhőzet, de keleten maradhatnak felhősebb tájak. Napközben az északkeleti vármegyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomolyfelhő várható. Az éjszaka második felében a Dunától keletre, napközben

már csak északkeleten fordulhat elő zápor, zivatar.

Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik. A hajnali 11-18 fokról délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.

Szerdán napos idő várható gomolyfelhővel, a csapadék esélye kicsi. A délnyugati szél főleg a Dunántúlon lesz élénk. Hajnalban 10-19, délután általában 28-33 fok várható, északkeleten lehet ennél kissé hűvösebb.

Csütörtökön, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen gomolyfelhős, napos idő várható és zápor, zivatar is előfordulhat. A délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 12-22, délután 30-35 fok valószínű.

Pénteken napos idő várható helyenként erőteljes gomolyfelhő-képződéssel és zápor, zivatar előfordulhat. A délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 14 és 22, délután 31 és 36 fok között alakul.

Szombaton is napos idő várható helyenként erőteljes gomolyfelhő-képződéssel és zápor, zivatar előfordulhat. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 15 és 22, délután 29 és 34 fok között alakul.

Vasárnap napos idő várható helyenként erőteljes gomolyfelhő-képződéssel, és zápor, zivatar előfordulhat. A szél északnyugatira fordul. Hajnalban 15-22, délután 29-34 fok valószínű.

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