Magyar Péter: akkor ez is alkotmányos volt

Mint arról az Infostart is beszámolt, visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény 17. módosításainak bizonyos passzusai elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat hétfői ülésén. Az Ab mindhárom esetben elsősorban hatáskör hiányára hivatkozott.

„A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát . Alkotmányos volt Sulyok Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Akkor ez is” – írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.