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Karim Benzema, a Real Madrid játékosa, miután megszerezte csapata első gólját a Chelsea ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2023. április 12-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jose Breton

Karim Benzemát elküldené szaúdi klubja, angol csatárt akar a helyére

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Közel a búcsú? Karim Benzema hamarosan távozhat szaúdi klubjától, az el-Hilaltól. Sajtóhírek szerint az olasz vezetőedző, Simone Inzaghi nem kívánja az aranylabdás francia csatár köré építeni a következő idény csapatát, a klub pedig már lépéseket tett az angol válogatott Ollie Watkins megszerzésének érdekében.

Az el-Hilal fontolgatja Benzema jövő nyárig érvényes szerződésének felbontását, hogy helyet csináljon egy új csatárnak. Erről a Sky Sport és a spanyol AS számolt be; utóbbi az Aston Villa játékosát, Ollie Watkinst nevezi meg a francia legvalószínűbb lehetséges utódjaként.

Egyelőre anyagi és szerződéses akadályok állnak a folyamat útjában. A Sky Sport jelentése szerint Benzema fizetésének egy részét a szaúdi profi ligához (Saudi Pro League) köthető szervek folyósítják, ami sokkal bonyolultabbá teszi a megállapodás felbontását, mint egy egyszerű, játékos és klub közötti egyezség esetében.

Benzema elengedéséhez a klubnak először a liga és az illetékes szervek jóváhagyására lenne szüksége. Ez magyarázza, miért olyan nehéz jelenleg lezárni az együttműködést, noha az el-Hilal gyorsan pontot tenne az ügy végére, hogy regisztrálhasson egy új csatárt.

Az AS értesülései szerint Benzema a szerződése utolsó szezonjára járó teljes fizetését követeli arra az esetre, ha az el-Hilal felbontaná a megállapodást. Sem a klub vezetősége, sem a liga nem hajlandó ebbe belemenni, így a felek közötti tárgyalások még bonyolultabbá váltak.

A 38 éves játékos februárban érkezett az el-Hilalhoz a rivális el-Ittihadtól. Most, alig néhány hónappal az ott töltött időszak kezdete után, a jövője korántsem biztos.

Eddig 14 bajnokin kilenc gólt szerzett mostani klubjában, de az előző szezon végén kegyvesztetté vált. A hétvégén, a szaúdi liga nyitófordulójában Benzema büntetőből szerzett gólt az el-Hilal az el-Fajszali elleni 4–2-es győzelme alkalmával. Ám lecserélésekor, a 70. percben kifejezésre juttatta csalódottságát. Ez a jelenet nem éppen csillapította a szakmai stábbal való viszonyáról szóló találgatásokat.

Miközben az el-Hilal fontolgatja Benzema elengedését, a támadósor megerősítésére szolgáló jelöltek listáját Ollie Watkins vezeti. Az angol csatár 2028-ig kötelezte el magát az Aston Villához, így bármilyen megállapodás esetén tárgyalásokat kellene folytatni a birminghami klubbal.

A szaúdi bajnokságban a klubok nyolc külföldi játékost nevezhetnek a bajnoki keretükbe, ez a szám azonban a Király-kupában és a Szaúdi Szuperkupában tízre emelkedik.

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Kezdőlap    Sport    Karim Benzemát elküldené szaúdi klubja, angol csatárt akar a helyére

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