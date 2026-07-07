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Nyitókép: dobok/Getty Images

Regős Gábor: ha ilyen kedvezőek maradnak a gazdasági folyamatok, szeptemberben sem kizárt egy kamatvágás

InfoRádió

Júniusban 1,7 százalékosra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme a májusi 1,8 és az áprilisi 2,1 százalékról – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.

Júniusban az infláció ismét a vártnál kedvezőbben alakult – mondta az InfoRádióban Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

„A piaci várakozás 1,9, a személyes várakozásom 1,8 százalék volt. vagyis a tényadat minimálisan, de jobb lett annál, mint amit vártunk. Sejthető volt, hogy nincs túl nagy inflációs nyomás a gazdaságban, és csak pár tized százalékpontról beszélünk” – mondta a szakértő.

Ismét kellemes meglepetést okozott az élelmiszerek inflációja. A termékcsoport árai éves összevetésben mindössze 0,2 százalékkal emelkedtek az előző havi 0,5 százalék után.

Az élelmiszerek inflációját továbbra is felfelé húzzák a vendéglátási szolgáltatások

– folytatta Regős Gábor. A közgazdász elmondta, a szolgáltatások összességében 4 százalékkal drágultak, ami nem meglepő, hiszen egy felzárkózó gazdaságról beszélünk, ahol jelentős a bérszínvonal emelkedése. A teherszállítás árai 18,6 százalékkal, a színházjegyeké 17,6 százalékkal, a külföldi üdülés ára pedig 11,7 százalékkal emelkedett – utóbbi kicsit meglepő az erős forint miatt – jegyezte meg a szakértő. A postai szolgáltatások 9,6 százalékkal drágultak. A tartós fogyasztási cikkek esetén a drágulás 1,9 százalék volt.

Emlékeztetett arra is, hogy a szolgáltatásoknál az előző kormányzat által kötött ágazati megállapodások hatása júniusban kifut, így júliusban már vélhetően magasabb inflációt látunk a telekommunikációs és a bankszektori területen.

Regős Gábor arról is beszélt, hogy folytatódhat-e az MNB kamatvágása a következő hónapokban.

„A mai inflációs adat alapján mindenképp lehet arra számítani, hogy júliusra, és talán az augusztusra beharangozott vágás megtörténik, sőt, ha ennyire kedvezőek maradnak a folyamatok, akkor nem kizárt egy szeptemberi kamatvágást sem”

– jelentette ki a közgazdász. Mint mondta, talán kicsit nyugodtabbak lehetünk a következő hónapok inflációja kapcsán, mint amilyenek pár hónapja voltunk, hiszen rendeződni látszik az iráni konfliktus is, az olajár pedig 100 dollárról 70 dollár környékére mérséklődött. Azaz a korábban az év végére jelzett 4-5 százalékos infláció vélhetően nem valósul meg. Az év egészére 2 százalékos, vagy kicsit afölötti pénzromlás várható – tette hozzá a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    Regős Gábor: ha ilyen kedvezőek maradnak a gazdasági folyamatok, szeptemberben sem kizárt egy kamatvágás

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