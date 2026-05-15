2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma, a szövetségi kormányzat törvényhozó ágának székhelye Washington DC-ben.
Kemény döntést hozott az amerikai szenátus a fizetésekről

Az amerikai szenátus csütörtökön ellenszavazat nélkül fogadott el határozatot arról, hogy tagjai nem kaphatják meg kongresszusi jövedelmüket, ha a jövőben költségvetés hiányában leáll a szövetségi kormányzat.

A határozat beterjesztői szerint a szenátorokra nézve is valós következményekkel kell lennie annak, ha politikai vita eredményeként kormányzati intézmények működését felfüggesztik, aminek ideje alatt az alkalmazottak nem kapják meg a fizetésüket.

John Kennedy republikánus szenátor a határozat kezdeményezőjeként azzal érvelt, hogy, ha a törvényhozók sem kapják meg fizetési csekkjüket, azzal osztoznak abban az áldozatban, amit a szövetségi alkalmazottak tízezreinek kell elszenvedniük munkahelyük leállásának idején.

Tavaly ősz óta az amerikai szövetségi kormányzat intézményei részben vagy egészben kétszer is leállásra kényszerültek, miután a kongresszusban egymással élesen szembenálló demokraták és republikánusok határidőre nem tudtak megegyezni a költségvetés megújításáról.

2025 októberének elején csaknem a teljes szövetségi kormányzat működése megállt 43 napra. Idén az év első hónapjaiban a belbiztonsági minisztérium dolgozói nem folytathatták munkájukat, és többségük bért sem kapott 76 napon keresztül, jórészt a bevándorlási hatóság, hivatalos nevén a Bevándorlási és Vámügyi Hiavatal (ICE) működése körül kialakult politikai vita miatt.

A kongresszusi határozat csak a felsőház tagjaira, a szenátorokra vonatkozik. A rendelkezés értelmében a politikusok, a jövőben bekövetkező kormányzati leállások esetén azt követően juthatnak hozzá visszamenőleg is az illetményükhöz, hogy a szövetségi intézmények újraindulnak.

A költségvetés hiánya miatt bekövetkező kormányzati leállások esetén szintén az az eljárás, hogy a szövetségi alkalmazottak utólag hozzájutnak elmaradt bérükhöz.

Az amerikai kongresszus szenátusának tagjait hat évre választják, a jelenlegi éves járandóság 174 ezer dollár, míg a pártok vezető szenátorai 193 ezer dollárra számíthatnak.

Szakértő az ideiglenesen hatályba lépett Mercosur-egyezményről: ha kell, közbe lehet avatkozni
Ideiglenes hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-államok közötti szabadkereskedelmi egyezmény. Ezzel megnyílt az út a vámcsökkentett és vámmentes termékek előtt, valamint létrejött a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete, több mint 700 millió fős piaccal. A lehetőségekről és a kockázatokról Szigethy-Ambrus Nikolettát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
Bauer Bence: rossz, rosszabb és még rosszabb forgatókönyvek között választhat a német kancellár pártja

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. A hármas koalíció jövőjét és az előrehozott választások eshetőségét elemezte az InfoRádió Aréna című műsorában az MCC Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Bauer Bence szerint tartományi szinten az AfD további térnyerése erősen destabilizálná a szövetségi kormányzatot.
Kongatják a vészharangot: nukleáris létesítmények körül keringtek drónok százai, atomkatasztrófától tartva intettek vérmérsékletre

Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója csütörtökön mély aggodalmát fejezte ki az ukrán atomerőművek közelében zajló katonai tevékenységek fokozódása miatt, amely szerinte jelentős kockázatot jelent.

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 15.)

A Pénzcentrum 2026. május 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Earlier on Friday, the US leader said in a Fox News interview that China will withhold military equipment from Iran.

