Egy mesterséges intelligenciát szimbolizáló robotfigura egy laptop előtt.
Először hajtott végre idehaza sikeres banki tranzakciót egy AI-ügynök

Korábban nem volt rá példa Magyarországon, hogy egy AI-asszisztens a felhasználó nevében eljárva vásárlást hajtson végre és a fizetést is lebonyolítsa.

A Mastercard ma bejelentette, hogy sikeresen lezajlott az első éles, hitelesített AI ügynök által végrehajtott tranzakció az OTP Bank közreműködésével – írja a Portfolio.

A kártyatársaság Agent Pay technológiájára épülő tranzakció szemlélteti, hogyan képesek az AI‑ügynökök a fogyasztók nevében vásárlásokat lebonyolítani. Ez esetben

az AI‑asszisztens egy OTP Bank által kibocsátott Mastercard kártyával rendelkező felhasználónak javasolt, foglalt le, majd fizetett előleget egy kávékóstolóra a felhasználó nevében.

A tranzakciót egy mesterséges intelligencia-ügynök tette lehetővé, ami az online kereskedő platformjához csatlakozva a fogyasztó nevében végezte el a vásárlást. A tranzakció során úgynevezett agentic tokeneket használtak fel, amik az érzékeny adatokat hivatottak védeni, illetve biztosítják az erős ügyfélhitelesítést a folyamat során.

Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere elmondta:

„Amit néhány hónappal ezelőtt még távoli trendként emlegettünk, az ma már valóság Magyarországon is. Az AI hatalmas lehetőséget kínál a mindennapi feladatok egyszerűsítésére.”

Becsei András, az OTP Bank Retail Divíziójának vezérigazgató-helyettese a tranzakció kapcsán elmondta: „Ahogy a tranzakciók egyre „önállóbbá válnak”, elengedhetetlenek az erős védelmi mechanizmusok. Természetesen ezeknél a tranzakcióknál sem hagyható el az ügyfél‑felhatalmazás és fontos az átláthatóság is.”

A Mastercard Agent Pay biztosítja az AI által indított vásárlásokhoz szükséges védelmi mechanizmusokat. A fogyasztói hozzájárulás egyértelműen rögzítésre kerül, a vásárlás megerősítése pedig a Mastercard Payment Passkeys (biometrikus azonosítással történő erős ügyfélhitelesítés) segítségével történik.

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Áttörés jöhet a Hormuzi-szorosnál: a rezsim kidolgozott egy új tervet, minden ezen múlhat

A Press TV iráni angol nyelvű csatorna értesülései szerint Teherán új elképzelést dolgozott ki a Hormuzi-szoroson közlekedéshez.

Gigantikus programmal avatkozik be az unió: ez milliók életét változtatja meg Magyarországon is

Folyamatos a tagországokban a jellemzően elmaradottabb vidékekről és régiókból való elvándorlás, amelynek most egy mélyreható programmal vetnének véget az Unióban.

US says Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

US Defence Secretary Pete Hegseth says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

