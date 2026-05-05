Először hajtott végre idehaza sikeres banki tranzakciót egy AI-ügynök

A Mastercard ma bejelentette, hogy sikeresen lezajlott az első éles, hitelesített AI ügynök által végrehajtott tranzakció az OTP Bank közreműködésével – írja a Portfolio.

A kártyatársaság Agent Pay technológiájára épülő tranzakció szemlélteti, hogyan képesek az AI‑ügynökök a fogyasztók nevében vásárlásokat lebonyolítani. Ez esetben

az AI‑asszisztens egy OTP Bank által kibocsátott Mastercard kártyával rendelkező felhasználónak javasolt, foglalt le, majd fizetett előleget egy kávékóstolóra a felhasználó nevében.

A tranzakciót egy mesterséges intelligencia-ügynök tette lehetővé, ami az online kereskedő platformjához csatlakozva a fogyasztó nevében végezte el a vásárlást. A tranzakció során úgynevezett agentic tokeneket használtak fel, amik az érzékeny adatokat hivatottak védeni, illetve biztosítják az erős ügyfélhitelesítést a folyamat során.

Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere elmondta:

„Amit néhány hónappal ezelőtt még távoli trendként emlegettünk, az ma már valóság Magyarországon is. Az AI hatalmas lehetőséget kínál a mindennapi feladatok egyszerűsítésére.”

Becsei András, az OTP Bank Retail Divíziójának vezérigazgató-helyettese a tranzakció kapcsán elmondta: „Ahogy a tranzakciók egyre „önállóbbá válnak”, elengedhetetlenek az erős védelmi mechanizmusok. Természetesen ezeknél a tranzakcióknál sem hagyható el az ügyfél‑felhatalmazás és fontos az átláthatóság is.”

A Mastercard Agent Pay biztosítja az AI által indított vásárlásokhoz szükséges védelmi mechanizmusokat. A fogyasztói hozzájárulás egyértelműen rögzítésre kerül, a vásárlás megerősítése pedig a Mastercard Payment Passkeys (biometrikus azonosítással történő erős ügyfélhitelesítés) segítségével történik.