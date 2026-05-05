Ajánlásokkal fordult az MNB a kriptósokhoz

Ajánlásokat adott ki a Magyar Nemzeti Bank a kriptoeszköz-szolgáltatások és kriptoeszközök megfelelőségi követelményeiről, illetve a kriptoeszköz-átküldési szolgáltatásokkal kapcsolatban elvártakról. A kriptoeszköz-szolgáltatóknak ezeket 2026. október 1-től szükséges teljesíteniük – olvasható az MNB honlapján megjelent közleményben.

A szolgáltatók által elvégzendő megfelelőségi értékelés célja, hogy felmérje az ügyfelek kockázatviselési hajlandóságát, valamint meghatározza kockázati profiljukat a befektetési tanácsadás, illetve portfóliókezelés előtt. Mint írják, legalább kétévente felül kell vizsgálniuk az értékelést. A szolgáltatóknak egyértelműen rögzíteniük kell felelősségüket, tehát azt, hogy az eljárás eredményének megfelelő kriptoeszközöket ajánlanak majd. Robottanácsadásos szolgáltatásnál jelezni kell az ügyfeleknek az emberi beavatkozás mértékét is.

Mindemellett alaposan kell értékelni az ügyfeleknek ajánlott, vagy portfólióikban kezelt eszközöket. Elvárt, hogy a szolgáltató a befektetések közti váltásnál észszerűen bizonyítsa, hogy a váltás várható előnyei nagyobb mértékűek azok költségeinél.

Az elvárások a kriptoeszköz-átküldési szolgáltatásokra is kiterjednek. A szolgáltatónak közölnie kell felügyelő hatóságának nevét, a szolgáltatás fő jellemzőit, az ügyfél hozzájárulásának szabályait, az átküldés esetleges elutasításának feltételeit. Azt is rendelkezésre kell bocsátani, hogy mennyi az átküldés maximális végrehajtási ideje, illetve mely időponttól válik visszafordíthatatlanná a tranzakció. Mindegyik költségnek is meg kell jelennie emellett – olvasható a közleményben.