Infostart.hu
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Bitcoin Symbol in a digital raster microstructure - 3d illustration
Nyitókép: peterschreiber.media/Getty Images

Ajánlásokkal fordult az MNB a kriptósokhoz

Infostart

Egyebek között a költségekről is átláthatóbb, egyértelműbb tájékoztatást kell nyújtani.

Ajánlásokat adott ki a Magyar Nemzeti Bank a kriptoeszköz-szolgáltatások és kriptoeszközök megfelelőségi követelményeiről, illetve a kriptoeszköz-átküldési szolgáltatásokkal kapcsolatban elvártakról. A kriptoeszköz-szolgáltatóknak ezeket 2026. október 1-től szükséges teljesíteniük – olvasható az MNB honlapján megjelent közleményben.

A szolgáltatók által elvégzendő megfelelőségi értékelés célja, hogy felmérje az ügyfelek kockázatviselési hajlandóságát, valamint meghatározza kockázati profiljukat a befektetési tanácsadás, illetve portfóliókezelés előtt. Mint írják, legalább kétévente felül kell vizsgálniuk az értékelést. A szolgáltatóknak egyértelműen rögzíteniük kell felelősségüket, tehát azt, hogy az eljárás eredményének megfelelő kriptoeszközöket ajánlanak majd. Robottanácsadásos szolgáltatásnál jelezni kell az ügyfeleknek az emberi beavatkozás mértékét is.

Mindemellett alaposan kell értékelni az ügyfeleknek ajánlott, vagy portfólióikban kezelt eszközöket. Elvárt, hogy a szolgáltató a befektetések közti váltásnál észszerűen bizonyítsa, hogy a váltás várható előnyei nagyobb mértékűek azok költségeinél.

Az elvárások a kriptoeszköz-átküldési szolgáltatásokra is kiterjednek. A szolgáltatónak közölnie kell felügyelő hatóságának nevét, a szolgáltatás fő jellemzőit, az ügyfél hozzájárulásának szabályait, az átküldés esetleges elutasításának feltételeit. Azt is rendelkezésre kell bocsátani, hogy mennyi az átküldés maximális végrehajtási ideje, illetve mely időponttól válik visszafordíthatatlanná a tranzakció. Mindegyik költségnek is meg kell jelennie emellett – olvasható a közleményben.

felügyelet

magyar nemzeti bank

kriptoeszköz

„Egzisztenciális veszélyt” jelentene, ha kiderülne a Bitcoin-guru valódi neve
Az Irán elleni háború is aktualitást adott a Bitcoin titokzatos alapítója utáni hajszának. Az Iszlám Köztársaság kriptovalutában akar tranzitdíjat behajtani a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól. A nemzetközi sajtót épp ezekben a napokban villanyozta fel, hogy megnevezték a Nakamoto álnév mögött állítólagosan rejtőzködő kripto-gurut. A Bloomberg szerint azonban ha tényleg rátalálnak, akkor az akár súlyos pénzügyi megrázkódtatásokhoz is vezethet a piacon.
Milliárdok menekülése, avagy így reagált az iráni kriptopiac az amerikai-izraeli támadásra
Amikor 2026 februárjában izraeli és amerikai légicsapások érték iráni katonai létesítményeket, a reakció nemcsak a diplomáciai térben volt gyors. Az iráni kriptotőzsdékről kevesebb mint két nap alatt akár 2 milliárd dollárnyi digitális vagyon áramlott ki. A blokklánc-adatok szerint a kiutalások volumene a szokásos szint nyolc-tízszeresére ugrott. A történet jól mutatja, hogy a kriptovaluták ma már geopolitikai válságok idején is azonnali pénzügyi menekülőútvonalat jelentenek.
Az Európai Bizottság külső tanácsadókra fordított kiadásai 2014 és 2024 között 173%-kal, 1,45 milliárd euróra nőttek, az energia- és klímapolitikai területen pedig 433%-os volt az emelkedés. A Financial Times által idézett elemzés szerint a növekedés fő oka a 2019-es zöld megállapodás utáni szabályozási munkák felfutása. A tanácsadói függőség komoly összeférhetetlenségi aggályokat vet fel, mivel több cég egyszerre dolgozik a Bizottságnak és iparági szereplőknek is. A lap kiemelt példaként hozza az amerikai Guidehouse-t, amely számos hidrogénpolitikai szerződést kapott az uniós testülettől, miközben gáz- és hidrogénipari lobbiszervezetekkel is együttműködött.

Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre - élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra - vonatkozik.

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

