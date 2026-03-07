ARÉNA - PODCASTOK
Bitcoin logo of an abstract glowing particle on circuit board and rising red color graph.
Nyitókép: Yuichiro Chino/Getty Images

Milliárdok menekülése, avagy így reagált az iráni kriptopiac az amerikai-izraeli támadásra

Vendégszerző

Amikor 2026 februárjában izraeli és amerikai légicsapások érték iráni katonai létesítményeket, a reakció nemcsak a diplomáciai térben volt gyors. Az iráni kriptotőzsdékről kevesebb mint két nap alatt akár 2 milliárd dollárnyi digitális vagyon áramlott ki. A blokklánc-adatok szerint a kiutalások volumene a szokásos szint nyolc-tízszeresére ugrott. A történet jól mutatja, hogy a kriptovaluták ma már geopolitikai válságok idején is azonnali pénzügyi menekülőútvonalat jelentenek.

Amikor 2026 februárjában Izrael és az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni katonai és nukleáris létesítmények ellen, a pénzügyi piacok egy része szinte azonnal reagált. Nemcsak az olaj ára mozdult meg, az iráni kriptotőzsdéken is példátlan mozgás indult. A támadásokat követő 48 órában becslések szerint 1,8-2,4 milliárd dollárnyi kriptoeszközt vontak ki iráni platformokról. A blockchain-elemző cégek (köztük a Chainalysis, az Elliptic és a TRM Labs) adatai szerint ez a volumen az átlagos napi kiutalások nyolc-tízszerese volt. Az első 24 órában a kiutalások összege elérte az egymilliárd dollárt, ami jól mutatja, milyen gyorsan reagál a kriptogazdaság geopolitikai sokkokra.

Irán kripto-menekülőútja

Iránban a kriptovaluták nem csupán spekulációs eszközök. Az ország gazdasága évek óta súlyos nemzetközi szankciók alatt működik, bankjai nagyrészt ki vannak zárva a globális pénzügyi rendszerből, például a SWIFT-hálózatból. Ebben a környezetben a kripto egyfajta alternatív pénzügyi infrastruktúrává vált.

A lakosság jelentős része kriptót használ megtakarításra, miközben vállalatok és kereskedők a digitális eszközöket gyakran nemzetközi fizetésekre is alkalmazzák. Az iráni valuta, a rial az elmúlt évtizedben drasztikusan leértékelődött, így a bitcoin vagy a stablecoinok sokak számára értékőrző eszközzé váltak.

A kriptogazdaság másik pillére a bányászat. Az ország olcsó energiája miatt Irán a 2020-as években a globális bitcoinbányászat egyik fontos központja lett. Egyes becslések szerint az ország a világ bitcoin-termelésének 4-7 százalékát adta.

A menekülés csomópontjai

A februári kivonási hullám központjában az iráni piac legnagyobb szereplője, a Nobitex állt. A 2017-ben alapított platform becslések szerint 6-7 millió felhasználóval rendelkezik, és kulcsszerepet tölt be a rial és a kriptovaluták közötti átváltásban. Az on-chain adatok szerint a kivont vagyon mintegy 60 százaléka ehhez a tőzsdéhez kapcsolódott.

A második legnagyobb platform, a Wallex, szintén jelentős kiáramlást tapasztalt: innen körülbelül 300-400 millió dollárnyi kriptót utaltak ki. A kisebb tőzsdék, mint például a Ramzinex is érintettek voltak, de jóval kisebb volumenben. Az on-chain adatok alapján az innen kivont összeg nagyságrendje 100-200 millió dollár lehetett.

A felhasználók elsősorban Bitcoint és stablecoinokat, főként USDT-t vontak ki. A stablecoinok különösen népszerűek voltak, mivel dollárhoz kötött árfolyamuk gyors menedéket kínál a volatilis piacokon.

Pánik a blokkláncon

A blokklánc-adatok szinte valós időben mutatták a pánik terjedését. A támadások után az iráni tőzsdékhez köthető wallet-ekből indított tranzakciók száma 350 százalékkal nőtt, miközben az egymillió dollár feletti tranzakciók száma közel négyszeresére emelkedett.

Az egyik legfeltűnőbb eset egy 120 millió dolláros USDT-átutalás volt, amelyet néhány órával a támadások után indítottak egy Nobitexhez köthető címről egy offshore kriptotőzsdére. Elemzők szerint ilyen méretű tranzakciók mögött akár állami vagy félállami szereplők is állhatnak.

A másik látványos trend a self-custody tárcák használatának növekedése volt. Sok felhasználó nem más tőzsdére utalta pénzét, hanem saját, hardveres tárcába helyezte át, hogy elkerülje az esetleges kormányzati vagy technikai korlátozásokat.

Déjà vu

Nem ez volt az első alkalom, hogy geopolitikai konfliktus váltott ki kripto-kivonási hullámot Iránban. A 2025-ös 12 napos izraeli-iráni konfliktus idején a becslések szerint nagyjából egymilliárd dollár hagyta el az iráni kriptotőzsdéket.

A 2026-os reakció azonban még gyorsabb és nagyobb volt. A különbség részben annak tudható be, hogy az iráni kriptohasználók az elmúlt években egyre tapasztaltabbak lettek: jobban ismerik a nemzetközi tőzsdéket, a stablecoinokat és a self-custody megoldásokat.

A kriptopiac geopolitikája

A globális kriptopiacra a hatás viszonylag korlátozott volt. A Bitcoin ára a konfliktus hírére rövid időre 3-4 százalékkal emelkedett, majd gyorsan stabilizálódott. Ez arra utal, hogy az iráni piac önmagában még nem elég nagy ahhoz, hogy tartósan mozgassa a világpiacot.

Irán számára azonban a jelenség komoly gazdasági jelentőségű. A több milliárd dolláros kriptokiáramlás tovább erősítheti a tőkemenekítést és gyengítheti a rial iránti bizalmat. Ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a kripto párhuzamos pénzügyi rendszerként működik az országban.

A februári események egy fontos trendet is kirajzolnak. Geopolitikai válságok idején a kriptovaluták egyre inkább menekülési infrastruktúraként működnek. Amikor a bankrendszer lassú vagy korlátozott, a blokklánc néhány perc alatt képes milliárdokat mozgatni.

És ez a kép talán a jövő egyik legfontosabb pénzügyi kérdését vetíti előre. Mi történik, ha a következő geopolitikai válságban már nem milliárdok, hanem tízmilliárdok indulnak útnak a blokkláncokon?

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense

