ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.94
usd:
311.11
bux:
131335.52
2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Új Skoda mentőautók a mentőszolgálat flottájában
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Új mentőautók állnak üzembe, figyelembe vették a rajtuk dolgozók kéréseit – képek

Infostart

Biztonságosabban közlekednek majd az új Skodák, a belső terük pedig eredményesebb munkavégzést szolgál majd. Hamarosan átalakul a teljes mentőszolgálat, erre Hegedűs Zsolt, az új miniszter tett ígéretet még parlamenti meghallgatásán.

Az Országos Mentőszolgálat újabb járművekkel bővítette flottáját, öt új Škoda Kodiaq mentőautó állt szolgálatba közlése szerint, ezek a jövőben a gyorsabb és biztonságosabb vonulást segíthetik országszerte.

A korszerű járművek nemcsak technikai felszereltségük miatt számítanak fontos fejlesztésnek, hanem azért is, mert a belső kialakításukat a mentődolgozók tapasztalatai alapján tervezték meg.

Ami a részleteket illeti, Facebook-oldalán a mentőszolgálat azt írja, az öt kocsi össz-kerékmeghajtású, fejlett vezetéstámogató rendszerekkel felszerelt jármű a biztonságos és gyors közlekedésért, ami különösen fontos lehet sürgős eseteknél és nehezebb útviszonyok között.

A mentődolgozók közreműködésével kialakított belső tér a hatékony munkavégzést is támogatja, vagyis az autók kialakításánál a mindennapi mentési feladatok gyakorlati szempontjai is kiemelt szerepet kaptak.

Az új mentőautók „egységes arculati megjelenése mellett a modern hang- és fénytechnikai eszközök a jelen kor követelményeinek megfelelő minőséget képviselnek.” Vagyis a figyelmeztető rendszerek is megfelelnek a mai elvárásoknak.

Ismert, az új egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt miniszteri meghallgatásán több újdonságról is bejelentést tett,

  • a mentőszolgálatot januárig miniszteri biztos vezeti,
  • szétválasztják a mentést és a betegszállítást
  • a gyógyítás számait, eredményeit közzé fogják tenni.
  • alapvetően más szemléletet, mérhető és transzparens ellátást, az alapellátás, a köztestületek újbóli megerősítését és évente 500 milliárd forint pluszforrást ígért.

Kezdőlap    Belföld    Új mentőautók állnak üzembe, figyelembe vették a rajtuk dolgozók kéréseit – képek

mentő

országos mentőszolgálat

hegedűs zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon

Donald Tusk az orosz energiafüggőségről is beszélt Magyar Péterrel a lengyelországi tárgyalásokon
Magyar Péter „barátok között van” – ezzel indította a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóját Donald Tusk. A lengyel kormányfő jelezte: örömmel vennék, ha a következő visegrádi csúcstalálkozót Budapesten szerveznék meg. Tusk szerint Lengyelország kész együttműködni Magyarországgal, akár közös beruházásokon keresztül is, hogy a térség országai csökkenteni tudják orosz energiafüggőségüket.
 

Egy madár miatt késett három magyar miniszter

Magyar Péter idősebb Antall József emlékművénél is koszorúzott

Orbán Anita: egyeztetés indult Ukrajna és Magyarország között

Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

Répássy Róbert: Novák Katalinnak lenne elszámolnivalója a kegyelmi ügyben

„Sürgetés a pápalátogatásra hivatkozva” – egy interjúban beszélt a kegyelmi ügy körülményeiről Répássy Róbert, Varga Judit volt államtitkára az igazságügyi tárcánál. Elmondta: a tárca nem támogatta a pedofilbotrányban érintett K. Endre kegyelmét, amit az államfő változtatott meg, majd sürgetve aláíratták Varga Judit miniszterrel, aki az ellenjegyzéskor nem biztos, hogy tisztában volt a részletekkel.
 

Gaudi-Nagy Tamás felfedte, ki nyújtotta be a kegyelmi kérelmet

Most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Balog Zoltán a kegyelmi ügyről tett közzé a saját felelősségéről is sokat eláruló üzenetet

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Leáldozott a hagyományos szoftverek kora: átírja az AI a játékszabályokat a munkahelyeken

Leáldozott a hagyományos szoftverek kora: átírja az AI a játékszabályokat a munkahelyeken

Az SAP éves Sapphire konferenciáján a német szotfveróriás vezérigazgatója, Christian Klein bejelentette, hogy a vállalat a jövőben "üzleti AI-vállalatként" pozícionálja magát, ezzel minden eddiginél erősebb elköteleződést téve az évek óta egyre dominánsabbá váló technológiai trend mellett. Orlandóban a cég Autonóm Vállalat néven mutatta be új koncepcióját, amelyben az AI-ügynökök valós vállalati adatokra és meglévő üzleti folyamatokra támaszkodva dolgoznak az SAP ökoszisztémáján belül. A floridai rendezvényen, amelyen a Portfolio a helyszínen is részt vett, az egyik legjelentősebb újdonság a frissen bemutatott Joule Work platform volt, amely a felhasználó által természetes nyelven megfogalmazott kérésekre teljes alkalmazásfelületeket generál valós időben, alapjaiban változtatva meg a vállalati szoftverek használatának logikáját.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?

Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?

A következő hetek ezért kulcsfontosságúak lehetnek Magyarország számára, hiszen a Moodys, az S&amp;P Global Ratings és a Fitch Ratings is újraértékeli az ország hitelképességét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi and Putin wrap up talks in Beijing with no final details on gas pipeline

Xi and Putin wrap up talks in Beijing with no final details on gas pipeline

Moscow says an "understanding" has been reached on the project. China and Russia have long discussed a pipeline, but construction has stalled for years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 20. 12:52
Nyomozás indult a szegedi BYD-beruházás ügyében
2026. május 20. 11:52
Vitézy Dávid: sok év kihagyás után újra járhatnak a vonatok az egyik fontos vonalon
×
×