Új mentőautók állnak üzembe, figyelembe vették a rajtuk dolgozók kéréseit – képek

Az Országos Mentőszolgálat újabb járművekkel bővítette flottáját, öt új Škoda Kodiaq mentőautó állt szolgálatba közlése szerint, ezek a jövőben a gyorsabb és biztonságosabb vonulást segíthetik országszerte.

A korszerű járművek nemcsak technikai felszereltségük miatt számítanak fontos fejlesztésnek, hanem azért is, mert a belső kialakításukat a mentődolgozók tapasztalatai alapján tervezték meg.

Ami a részleteket illeti, Facebook-oldalán a mentőszolgálat azt írja, az öt kocsi össz-kerékmeghajtású, fejlett vezetéstámogató rendszerekkel felszerelt jármű a biztonságos és gyors közlekedésért, ami különösen fontos lehet sürgős eseteknél és nehezebb útviszonyok között.

A mentődolgozók közreműködésével kialakított belső tér a hatékony munkavégzést is támogatja, vagyis az autók kialakításánál a mindennapi mentési feladatok gyakorlati szempontjai is kiemelt szerepet kaptak.

Az új mentőautók „egységes arculati megjelenése mellett a modern hang- és fénytechnikai eszközök a jelen kor követelményeinek megfelelő minőséget képviselnek.” Vagyis a figyelmeztető rendszerek is megfelelnek a mai elvárásoknak.

