2026. április 19. vasárnap Emma
Nyitókép: Pixabay

Olajról döntenek – Fontos tárgyaláson vett részt a Mol vezérkara Szerbiában

Infostart / MTI

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójával Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter Belgrádban - közölte a tárcavezető az Instagram-oldalán.

A miniszter bejegyzése szerint a felek a NIS jövőbeni működéséről és tulajdonosi helyzetéről egyeztettek szombaton. Hozzátette: a megállapodás nem könnyű, és vannak olyan "vörös vonalak", amelyeket Szerbia nem léphet át.

Kiemelte:

a szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása.

Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára.

A tárgyaláson szó esett a vállalat jövőbeni irányításának kérdéséről is. A megbeszélések a következő napokban Belgrádban folytatódnak, miközben a Mol a Gazpromnyefttel és a Gazprommal is tárgyal.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatala június 16-ig hosszabbította meg a NIS működési engedélyét.

A pancsovai finomítót a NIS - amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll - üzemelteti, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak a cég számára az orosz tulajdonrészek értékesítésére.

A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban. A Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg.

A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.

Változás jön Magyar Péter mentelmi ügyében - mondja az alkotmányjogász

Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy összeférhetetlenség miatt lemond európai parlamenti (EP) mandátumáról, és a magyar Országgyűlésben folytatja munkáját. A döntés értelmében a politikus mentelmi jogára vonatkozó szabályok is megváltoznak.
 

