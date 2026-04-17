2026. április 17. péntek Rudolf
Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának elnöke, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója beszédet mond a Prima Primissima díjátadó gálán a Müpában 2018. december 7-én.
Csányi Sándor: a Tisza Párt nehéz gazdasági helyzetet örökölt

Sikeres üzleti évet zárt az OTP Bank, amelynek adózás utáni eredménye 2025-ben elérte az 1146 milliárd forintot. A hitelintézet éves rendes közgyűlésén Csányi Sándor elnök-vezérigazgató a választások utáni gazdasági kilátások mellett a leendő kabinet várható gazdaságirányítóiról is beszélt.

Az igazgatóság elnöke beszámolójában kiemelte, hogy a bankcsoport tőkehelyzete stabil, hitelminősítése pedig jelenleg meghaladja a magyar államét. Csányi Sándor biztatónak nevezte az ország politikai átalakulása utáni piaci reakciókat, és bár megjegyezte, hogy a Tisza Párt nehéz helyzetet örököl, bízik az uniós források hazahozatalában. Az elnök külön kitért a formálódó kormányzati szerkezetre is: pozitív várakozásainak adott hangot a pénzügyi tárca élére esélyes Kármán Andrással, valamint a gazdasági miniszteri poszt várományosával, Kapitány Istvánnal kapcsolatban - írja a privatbankar.hu.

A bankcsoport pénzügyi teljesítményét a külföldi leányvállalatok növekvő súlya határozta meg, a nyereség 71 százaléka már az országhatáron túlról származik. A magyarországi tevékenység eredményességét ugyanakkor a jelentős adóterhek mérsékelték

  • A bank 2025-ben 259 milliárd forint szektorális adót fizetett be.
  • Az idei évben várhatóan összesen 330 milliárd forint extra adó befizetésével számolnak a magyar államkassza irányába.

A közgyűlés döntése értelmében

a bank 300 milliárd forint osztalékot fizet ki a részvényeseknek.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a csoport 2026-ban a régió országaiban 2-3 százalékos, Üzbegisztánban pedig akár 7 százalékos GDP-bővüléssel kalkulál. Csányi Sándor megerősítette: a bank minden kormánnyal korrekt, szakmai együttműködésre törekszik, miközben tovább folytatja digitális fejlesztéseit és ESG-irányelveken alapuló zöld hitelezési programját.

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Két keresztény egyház is gratulált Magyar Péternek

Magyar Péter miniszteri pozíciókról is beszélt egy fontos kézfogás után

A német váltás után születőben az „európai NATO”, de megmaradna az eredeti is

Most a máshol szavazók voksain a sor – ez történik most

Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

Magyar csúcskatonák indultak Faranciországba

Az Orion 2026 nevű gyakorlat áprilisi szakaszában NATO-parancsnokság alatt több ezer katona, mintegy 1800 harcjármű, több tucat helikopter és több száz pilóta nélküli eszköz gyakorlatozik együtt. Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke csütörtökön utazott el Lille-be, ahol informális egyeztetéseket folytat vezérezredesekkel, NATO-parancsnokokkal.
 

Magyar katonák afrikai hadgyakorlatra repültek

Sulyok Tamás leváltott egy dandártábornokot

Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
Matolcsy Ádám megszólalt: szerinte az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik

Matolcsy Ádám első ízben reagált részletesen a Telex kérdéseire a választás után. A volt jegybankelnök fia szerint a Tisza Párt győzelme egyértelmű felhatalmazás az új kormány számára, a saját MNB-alapítvánnyal kapcsolatos szerepét tagadja, az ügy hátterét pedig továbbra is szakmai, értékelési módszertani vitaként írja le.

Megszólalt Csányi Sándor a kormányváltásról: nem kertelt az OTP-vezér, rossz gazdasági környezetet örököl a Tisza Párt

A magyarországi kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt Csányi Sándor az OTP éves közgyűlésén.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

2026. április 17. 12:35
A Mol meghallotta Magyar Péter szavait – ez lesz az osztalékfizetés menetrendje
2026. április 17. 11:47
Aranytartalék – szomorkás hírt közölt az MNB
