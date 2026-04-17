Csányi Sándor: a Tisza Párt nehéz gazdasági helyzetet örökölt

Az igazgatóság elnöke beszámolójában kiemelte, hogy a bankcsoport tőkehelyzete stabil, hitelminősítése pedig jelenleg meghaladja a magyar államét. Csányi Sándor biztatónak nevezte az ország politikai átalakulása utáni piaci reakciókat, és bár megjegyezte, hogy a Tisza Párt nehéz helyzetet örököl, bízik az uniós források hazahozatalában. Az elnök külön kitért a formálódó kormányzati szerkezetre is: pozitív várakozásainak adott hangot a pénzügyi tárca élére esélyes Kármán Andrással, valamint a gazdasági miniszteri poszt várományosával, Kapitány Istvánnal kapcsolatban - írja a privatbankar.hu.

A bankcsoport pénzügyi teljesítményét a külföldi leányvállalatok növekvő súlya határozta meg, a nyereség 71 százaléka már az országhatáron túlról származik. A magyarországi tevékenység eredményességét ugyanakkor a jelentős adóterhek mérsékelték

A bank 2025-ben 259 milliárd forint szektorális adót fizetett be.

Az idei évben várhatóan összesen 330 milliárd forint extra adó befizetésével számolnak a magyar államkassza irányába.

A közgyűlés döntése értelmében

a bank 300 milliárd forint osztalékot fizet ki a részvényeseknek.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a csoport 2026-ban a régió országaiban 2-3 százalékos, Üzbegisztánban pedig akár 7 százalékos GDP-bővüléssel kalkulál. Csányi Sándor megerősítette: a bank minden kormánnyal korrekt, szakmai együttműködésre törekszik, miközben tovább folytatja digitális fejlesztéseit és ESG-irányelveken alapuló zöld hitelezési programját.