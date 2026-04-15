ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.68
usd:
308.48
bux:
138891.07
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pénz, euró bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Infostart / InfoRádió

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol. A politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott: először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió a Portfolio elemzőjét kérdezte.

Az úgynevezett maastrichti kritériumokat sokat emlegetik, ezen feltételekkel lehet belépni az eurózónába.

Mint Beke Károly, a Portfolio elemzője az InfoRádióban rámutatott, ezek

  • a 3 százalék alatti költségvetési hiány
  • a 60 százalék alatti GDP-arányos államadóssági ráta
  • az alacsony infláció – a legjobban teljesítő 3 ország hozamát nem haladhatja meg egy bizonyos mértéknél (1,5 százalék) jobban a pénzromlás üteme
  • alacsony kamatszint – a legjobb inflációjú tagállamokhoz képest 2 százalékkal lehet eltérni felfelé.

Jelenleg a fenti feltételek közül egyetlenegyet sem teljesít Magyarország, így euróbevezetésről beszélni az elemző szerint nem reális rövid távon.

A teendők közül a legsürgetőbbnek a költségvetés rendbetételét nevezte, amint erről Magyar Péter is beszélt nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn; ez csökkentené a kamatlábakat, az állampapírok hozamait és az inflációt is, ennek következtében állhatna csökkenő pályára az államadósság is, mivel egymást gerjesztő folyamatokról van szó. A kulcs tehát, ahol el kell indítani ezt a folyamatot, az a költségvetés.

A céldátum kijelölésével kapcsolatban Beke Károly leszögezte, az önmagában nem javítja a gazdasági mutatókat, de bizalmat tud kiváltani a piacokból, a befektetők körében, ahogy azt is látni az elmúlt napokban, hogy a forint is erősödőben van. Ezen felül a céldátummal kapcsolatban kiemelte: annak reálisan elérhetőnek kell lennie, hisz az alapján derülhet ki, hogy az új kormány mikor és hogyan akarja az addig elvezető részcélokat elérni, elsősorban tehát a költségvetési hiány pályájával kapcsolatban a 2028-ig terjedő időszakban.

„Ha a 2020-as évek végére sikerülne eljutni arra a szintre, hogy van egy 3 százalék körüli költségvetési hiányunk, egy csökkenő államadósság-rátánk, egy mérsékelt inflációnk és mérsékelt állampapír-hozamunk, akkor lehet azon gondolkodni, hogy érdemes-e belépnünk az úgynevezett ERM-2 árfolyamrendszerbe; az eurózónába lépés előtt két évet el kell tölteni ebben az árfolyamrendszerben, ez gyakorlatilag a devizaárfolyam stabilitását hivatott szolgálni, azt, hogy az euró bevezetése előtt ne legyenek nagy kilengések az árfolyamban. Ha az ERM-2-t el lehet érni 2029-re, 2030-ra, két évre rá lehetne bevezetni az eurót” – részletezte Beke Károly.

Pedig az elemző szerint volt már, hogy közel voltunk a kritériumoknak való megfeleléshez, csakhogy

  • 2010-ig a kormány kommunikációs szinten szeretett volna eurót, de mindig „öt év múlva”
  • a 2010-es évek végére valamennyi feltételt teljesítette Magyarország, de onnantól hiányzott a politikai akarat; 2018-2019-ben fegyelmezett költségvetés mellett csökkenő államadóssági pályán jártunk, de nem volt politikai akarat, ami most hiába van meg, a feltételek teljesítésétől már távol van az ország.

Van egyébként példa olyan esetre is, hogy egy ország anélkül is beléphetett az eurózónába, hogy teljesítette volna a feltételeket, de ezt az elemző szerint az Európai Központi Bank „nem szereti”.

„Van valamilyen szintű rugalmasság ebben a kritériumrendszerben, tehát ha például az államadósságban azt látják, hogy csökkenő pályán van 3-5 éves időtávon, de nem érte még el a 60 százalékot, mégis van egy csökkenő pálya, és a kormány elkötelezett a további csökkentés mellett, akkor elképzelhető egy pici engedmény. A magyar államadóssági ráta sem érte el egyébként a 60 százalékot a 2010-es évek végére, de ha kezdeményeztük volna, akkor beengedték volna Magyarországot az eurózónába. Én most is erre számítok” – vázolta Beke Károly.

De hogy a kormány eredményeket tegyen le az asztalra, arra mindenképpen szükség lenne, elsősorban a költségvetés területén.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Sipos Ildikó készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

euró

beke károly

euróbevezetés

maastrichti kritérium

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
 

A címvédő ellen kellett volna csodát tenni Szoboszlaiéknak

A címvédő ellen kellett volna csodát tenni Szoboszlaiéknak

Két párban dőlt el az elődöntőbe jutás kedd este a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az Atlético Madridban a Barcelona ellen, a PSG az Anfield Roadon a Liverpool ellen kezdett 2–0-ról. A Vörösöknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepelt a kezdő tizenegyben.
Újabb fontos telefonpartnerei voltak Magyar Péternek

 

inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Veszélyes nyugdíjbombákkal kell megküzdenie Magyar Péternek – ezek most a legnagyobb fájdalompontok

Veszélyes nyugdíjbombákkal kell megküzdenie Magyar Péternek – ezek most a legnagyobb fájdalompontok

Utoljára a 2010-es évek elején került sor jelentősebb átalakításokra a magyar nyugdíjrendszerben, azóta (a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetésén kívül) érdemben nem változtattak a nyugdíjrendszer működésén az Orbán-kormányok. A Tisza ambiciózus nyugdíjprogrammal kezelné az évtizedes feszültségeket: 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, akár évi 200 ezer forint értékű nyugdíjas SZÉP-kártyát, a béremelkedést is figyelembe vevő nyugdíjemelést, új idősotthonok százait ígérte a nyugdíjasoknak, miközben a Nők40 mintájára a "Férfi40" lehetősége is felmerült. Magyar Péter kormányának a klasszikus problémával kell megküzdenie: minden, ami népszerű, az egyben rémületesen drága is a költségvetésnek – márpedig a Tisza célja nem lehet más, mint hogy a maga oldalára állítsa a magyar nyugdíjasok kétmillió főt számláló táborát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte

Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte

Eltörlik a plázastopot? Csak az egyik szereplő 100 új boltot nyitna - több munkahely, nagyobb verseny, alacsonyabb árak. Mutatjuk, mit jelent ez a pénztárcáknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hints Iran talks could resume this week as US port blockade continues

Trump hints Iran talks could resume this week as US port blockade continues

The United Nations' secretary general said it was "highly probable" that the negotiations would restart.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 04:40
Kiszűrik a bóvli, hamis termékeket – új korszak kezdődik a Temunál
2026. április 15. 04:20
Minden ötödik dolgozót érinthet a hosszú Covid
×
×