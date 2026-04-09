ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.3
usd:
322.77
bux:
127293.7
2026. április 9. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen amerikai zászló a Karmelita kolostor elõtt 2026. április 7-én. Ezen a napon Orbán Viktor miniszterelnök fogadta J. D. Vance amerikai alelnököt.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Akár egy hónapra is elegendő lehet az USA-tól vett olajmennyiségünk

Infostart

Az amerikaiak kőolajáért nagy vetekedés zajlik a világpiacon, sok ázsiai ország szeretne tőlük vásárolni.

Az iráni háború „csúcsra lőheti” az amerikai olajexportot áprilisban, mivel csomó ázsiai vevő próbál tőlük kőolajat szerezni. Hazánk mindeközben egymagában annyi olajat kötött le, amennyiből 14 napon át tudna a Mol üzemanyagot termelni – írta meg a VG.

Az amerikai olajexport áprilisban akár harmadával is nőhet a márciusihoz képest, és elérheti a napi 5,2 millió hordót is. A Kpler adatai alapján

jelenleg 68 üres tanker tart az Egyesült Államok felé rakományért, szemben a háború előtti hetet jellemző 24-gyel.

Az iráni háború miatt mintegy napi 10-15 millió hordónyi kínálat tűnt el a világpiacról, ez pedig nagyságrendileg azonos a teljes amerikai termeléssel. Áprilisban napi 2,5 millió hordó olajat vásárolhatnak az ázsiai vevők, 82 százalékkal többet, mint márciusban. Ennek magyarázata, hogy a közel-keleti olaj és -termékek mintegy 80 százaléka Ázsiában talált gazdára. Hozzáteszik, az Egyesült Államok nettó olajexportőr, ráadásul finomítói a „nehezebb”, kanadai vagy venezuelai olajfajtákra vannak optimalizálva. A könnyebb típusú palaolaj jelentős része az ország határain túl talál gazdára.

A Mol-csoport 510 000 tonna nyersolajat vásárolt az USA-tól és USA-beli energetikai vállalatoktól, mintegy 500 millió dolláros értékben. Ez a nyersolaj-mennyiség hozzávetőlegesen 3,7-3,8 millió hordónak felel meg, amely bőven több, mint amennyit Ázsia naponta vételezne onnan – emlékeztetnek a cikkben.

Naponta 38,9 ezer tonna olajat tud feldolgozni a Mol-csoport, ebből 22,2 ezer tonnát Százhalombattán, 16,7 ezer tonnát Pozsonyban. Hozzáteszik, a rijekai (fiumei), az INA tulajdonában lévő finomítónak nincsen szüksége amerikai olajra.

A kapacitások teljes kihasználását feltételezve ebből a félmillió tonnából a csoport közel 14 napig tudna üzemanyagot termelni.

Mindazonáltal a Molnak van saját termelése is, emellett jelenleg is importál nem orosz eredetű nyersolajat, ahogyan üzemanyagot is. A karbantartások és más műszaki okok miatt lényegében soha nem termel teljes kapacitással, vagyis az általa hozzáférhető olajjal hosszabb ideig gazdálkodik. Százhalombatta például már több mint fél éve félgőzzel termel egy tűzeset következményei miatt. Végül pedig más társaságok, így az OMV is importálnak a hazai piacra üzemanyagot – olvasható.

Mint írják, összességében feltételezhető, hogy a most beszerzett kőolajból a társaság akár egy egész hónapon át tud majd dolgozni. Akár az is megtörténhet, hogy hozzá sem nyúl, hanem elraktározza, illetve visszapótolja belőle a biztonsági készletből kivett nyersolajat. Sőt, akár még tovább is adhat a szállítmányon, hogy majd később vásároljon a bevételből.

Kezdőlap    Gazdaság    Akár egy hónapra is elegendő lehet az USA-tól vett olajmennyiségünk

mol

olaj

beszerzés

usa

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

2026.04.09. csütörtök, 18:00
Böcskei Balázs politológus, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas tőketöbblete lesz a bankoknak, ha életbe lépnek az új szabályok Amerikában

Hatalmas tőketöbblete lesz a bankoknak, ha életbe lépnek az új szabályok Amerikában

A Morgan Stanley elemzői szerint az amerikai nagybankok akár 320 milliárd dollárnyi szabad tőkét érhetnek el az enyhített tőkemegfelelési szabályok hatályba lépésével, ami jelentős fordulatot hozhat a bankszektorban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájdalmas igazság derült ki: ennyi évet kell robotolni egy átlagos lakásért Budapesten

Fájdalmas igazság derült ki: ennyi évet kell robotolni egy átlagos lakásért Budapesten

Szinte mindegyik régiós fővárosban nőtt az az idő, amely egy 50 négyzetméteres használt lakás árának előteremtéséhez szükséges a nettó átlagfizetések alapján.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu warns Israel will keep striking Hezbollah as Iran says attacks breach ceasefire

Netanyahu warns Israel will keep striking Hezbollah as Iran says attacks breach ceasefire

Israel previously said the ceasefire does not include Lebanon but Iran says continued strikes equate to a "grave violation" of the agreement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 9. 15:31
Csökkenésnek indult az olaj- és gázár – mit mutatnak a korábbi tapasztalatok?
2026. április 9. 13:58
Meglepő, hol drágulnak leggyorsabban a lakások
×
×