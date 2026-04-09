Akár egy hónapra is elegendő lehet az USA-tól vett olajmennyiségünk

Az iráni háború „csúcsra lőheti” az amerikai olajexportot áprilisban, mivel csomó ázsiai vevő próbál tőlük kőolajat szerezni. Hazánk mindeközben egymagában annyi olajat kötött le, amennyiből 14 napon át tudna a Mol üzemanyagot termelni – írta meg a VG.

Az amerikai olajexport áprilisban akár harmadával is nőhet a márciusihoz képest, és elérheti a napi 5,2 millió hordót is. A Kpler adatai alapján

jelenleg 68 üres tanker tart az Egyesült Államok felé rakományért, szemben a háború előtti hetet jellemző 24-gyel.

Az iráni háború miatt mintegy napi 10-15 millió hordónyi kínálat tűnt el a világpiacról, ez pedig nagyságrendileg azonos a teljes amerikai termeléssel. Áprilisban napi 2,5 millió hordó olajat vásárolhatnak az ázsiai vevők, 82 százalékkal többet, mint márciusban. Ennek magyarázata, hogy a közel-keleti olaj és -termékek mintegy 80 százaléka Ázsiában talált gazdára. Hozzáteszik, az Egyesült Államok nettó olajexportőr, ráadásul finomítói a „nehezebb”, kanadai vagy venezuelai olajfajtákra vannak optimalizálva. A könnyebb típusú palaolaj jelentős része az ország határain túl talál gazdára.

A Mol-csoport 510 000 tonna nyersolajat vásárolt az USA-tól és USA-beli energetikai vállalatoktól, mintegy 500 millió dolláros értékben. Ez a nyersolaj-mennyiség hozzávetőlegesen 3,7-3,8 millió hordónak felel meg, amely bőven több, mint amennyit Ázsia naponta vételezne onnan – emlékeztetnek a cikkben.

Naponta 38,9 ezer tonna olajat tud feldolgozni a Mol-csoport, ebből 22,2 ezer tonnát Százhalombattán, 16,7 ezer tonnát Pozsonyban. Hozzáteszik, a rijekai (fiumei), az INA tulajdonában lévő finomítónak nincsen szüksége amerikai olajra.

A kapacitások teljes kihasználását feltételezve ebből a félmillió tonnából a csoport közel 14 napig tudna üzemanyagot termelni.

Mindazonáltal a Molnak van saját termelése is, emellett jelenleg is importál nem orosz eredetű nyersolajat, ahogyan üzemanyagot is. A karbantartások és más műszaki okok miatt lényegében soha nem termel teljes kapacitással, vagyis az általa hozzáférhető olajjal hosszabb ideig gazdálkodik. Százhalombatta például már több mint fél éve félgőzzel termel egy tűzeset következményei miatt. Végül pedig más társaságok, így az OMV is importálnak a hazai piacra üzemanyagot – olvasható.

Mint írják, összességében feltételezhető, hogy a most beszerzett kőolajból a társaság akár egy egész hónapon át tud majd dolgozni. Akár az is megtörténhet, hogy hozzá sem nyúl, hanem elraktározza, illetve visszapótolja belőle a biztonsági készletből kivett nyersolajat. Sőt, akár még tovább is adhat a szállítmányon, hogy majd később vásároljon a bevételből.