Kemény pénzügyi hétnek nézünk elébe

Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, amely legutóbbi ülésén, április 28-án változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két széle sem változott, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt. A Monetáris Tanács márciusi kamatdöntő ülésén sem változtatott az alapkamaton, előtte februárban egyhangú döntéssel csökkentették 25 bázisponttal 6,25 százalékra az alapkamatot, ami azt megelőzően 2024 szeptemberében változott.

Csütörtökön teszi közzé a KSH az áprilisi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat. Márciusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezret tett ki, a foglalkoztatottak száma 55 ezerrel csökkent, a foglalkoztatási ráta 0,2 százalékponttal nőtt a tavaly márciusihoz viszonyítva. A munkanélküliek száma 219 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt.

Szintén csütörtökön közlik a turisztikai szálláshelyek áprilisi forgalmának számait. Márciusban a turisztikai, kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken közel 1,2 millió vendég 2,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 0,6, a vendégéjszakáké 0,9 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek száma 1,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,1 százalékkal haladta meg a tavaly márciusit, a külföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,5 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 71,2 milliárd forint volt márciusban, folyó áron 3,0 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 6,3 százalékkal többet, 2,4 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a szálláshelyeken.

Pénteken közli a statisztikai hivatal az áprilisi ipari termelői árak adatait. Márciusban a belföldi értékesítés árai 1,2 százalékkal, az exportértékesítéséi 1,3 százalékkal nőttek, az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál.

A belföldi árak négy hónap csökkenés után emelkedtek márciusban.

Az előző havihoz mérve a belföldi értékesítési árak 3,3 százalékkal, az exportértékesítési árak 4,2 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak összességében 3,9 százalékkal nőttek.

Pénteken ismerteti a KSH a külkereskedelmi termékforgalom áprilisi alakulását is. Márciusban a külkereskedelmi termékforgalom aktívuma 924 millió euró volt, 773 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Euróban kifejezve az export értéke 3,6 százalékkal, az importé 11 százalékkal nőtt. A kivitel volumene 8,6 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 1,1 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. A februárihoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 11 százalékkal, az importé 8,6 százalékkal csökkent. Márciusban a kivitel értéke 14,0 milliárd euró (5465 milliárd forint), a behozatalé 13,1 milliárd euró (5105 milliárd forint) volt.