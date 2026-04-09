Infostart.hu
2026. április 9. csütörtök
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek késõ éjszaka véget ért csúcstalálkozója után a brüsszeli Magyar Házban 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor bejelentést tett

Infostart / MTI

Véget ért a Nemzeti Petíció. A magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra, és a háború finanszírozására – írja közösségi oldalán a miniszterelnök.

Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót szerdán a kormány lezárta – közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Orbán Viktor azt mondta: mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe.

„És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is” – fogalmazott.

Kiemelte, hogy a petíció eredményeit most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokádra és a háború finanszírozására.

Úgy folytatta, hogy a munka felét elvégezték, de el kell végezni a másik felét is: olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának.

Ezért arra kérek mindenkit, hogy most vasárnap szavazzanak a biztonságra, szavazzanak a Fidesz-KDNP-re, hogy végrehajthassuk, amit a nemzeti petícióval vállaltunk. Nem engedjük a magyarok pénzét Ukrajnába, letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiabiztonságát, mert a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Mit ér ez a tűzszünet? A Hormuzi-szoros hajózható, de nehéz tárgyalások kezdődnek

Mit ér ez a tűzszünet? A Hormuzi-szoros hajózható, de nehéz tárgyalások kezdődnek
Az Egyesült Államok és Irán is győztesnek hirdette magát a háborúban, így kérdéses, hogy meg tudnak-e egyezni azokról a feltételekről, amiket a hírek szerint Irán állított. Bár úgy tűnik, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, és újból hajózhatóvá válik a Hormuzi-szoros, Libanonban tovább folynak a harcok Izraellel, és Irán a jelentések szerint tovább támadott egyes Öböl-országokat.
 

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött" – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Az alternatív útvonalon történő olajbeszerzés megkezdődött” – Kormányinfó a választások előtt három nappal

„Ha végrehajtanánk az EU követelését, 48 600 forinttal több lenne a családok üzemanyagköltsége, a villany 16 000, a gáz 30 000 ezer forinttal lenne drágább havonta”; hozzányúlt a kormány a stratégiai kőolajtartalékhoz. Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a választások előtt utoljára várta a sajtó képviselőit a Karmelitába.
 

Durva fordulat az időjárásban: nagy károkat okozhat Magyarországon a fagy

Durva fordulat az időjárásban: nagy károkat okozhat Magyarországon a fagy

A HungaroMet időjárás-előrejelzései szerint a csütörtöki nap folyamán felszakadozó felhőzet és a beáramló száraz, hideg levegő miatt az éjszaka folyamán ismét többfelé kell fagyra számítani. Péntek hajnalban pedig még erősebb lehűlés várható ezért a metorológusok tanácsai szerint érdemes mielőbb gondoskodniuk az érzékeny növények védelméről.

Eddig tartott a dráma a legendás vidéki vendéglő körül: pár nap és újranyithat

Eddig tartott a dráma a legendás vidéki vendéglő körül: pár nap és újranyithat

Valószínűleg egy ügyes marketinghúzással állunk szemben - a szombathelyi Gól vendéglő története a hét közepén bizonyította, hogy a kreatív kommunikáció még a helyi sajtót is könnyen megtréfálhatja.

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

Israeli attacks on Lebanon 'grave violation' of US-Iran ceasefire, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 203 people on Wednesday according to local officials.

