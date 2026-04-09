Orbán Viktor bejelentést tett

Az ukrán háborúról szóló nemzeti petíciót szerdán a kormány lezárta – közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Orbán Viktor azt mondta: mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe.

„És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is” – fogalmazott.

Kiemelte, hogy a petíció eredményeit most összesítik, de az már látszik, hogy a magyar emberek rekordszámban nemet mondtak az olajblokádra és a háború finanszírozására.

Úgy folytatta, hogy a munka felét elvégezték, de el kell végezni a másik felét is: olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának.

Ezért arra kérek mindenkit, hogy most vasárnap szavazzanak a biztonságra, szavazzanak a Fidesz-KDNP-re, hogy végrehajthassuk, amit a nemzeti petícióval vállaltunk. Nem engedjük a magyarok pénzét Ukrajnába, letörjük az olajblokádot és megvédjük Magyarország energiabiztonságát, mert a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta Orbán Viktor.