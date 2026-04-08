Mérséklődött az ipari termelés

A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest – tette hozzá a jelentés.

A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.

Az év első két hónapjában az ipari termelés 2,0 százalékkal kisebb volt, mint 2025 azonos időszakában.

Az ipari termelés februári részletes adatait április 15-én közli második becslése alapjána a KSH.