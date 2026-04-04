ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.75
usd:
334.22
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Egyetemista lányok írásbeli vizsgát tesznek.
Nyitókép: Getty Images/sengchoy

Jobb elvégezni az egyetemet, mint érettségivel keresgélni

Infostart / MTI

A Varsovia Egyetem kutatása szerint hamar megtérülhet a tanulásba fektetett összeg a munkaerőpiacon, Magyarországon az érettségizettek átlagkeresetéhez képest havi szinten egy alapdiploma (BA/BSc) átlagosan 200 000 forintos (40 százalékos), egy mesterdiploma (MA/MSc) 450 000 forintos (mintegy 97 százalékos) kereseti előnyt jelenthet.

Számításaik alapján ez évesítve – a végzettségi szinttől függően – 2,8-6,8 millió forintos bérkülönbséget is jelenthet.

Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora közleményükben kiemelte, egy önköltséges alapképzés ára akár alig több mint egy év alatt visszahozható, mesterszinten pedig ennél is gyorsabban megtérülhet. A felsőfokú végzettség a bérek mellett a karrierlehetőségekre és a rugalmas munkavégzés esélyére is hatással van - tette hozzá.

A végzettségi szintnek nagyon is konkrét, forintosítható hatása van, és ez már belépő szinten is megfigyelhető. A diplomás specialisták és

a vezetők kezdő fizetése számos szektorban bruttó 600 ezer és 1 millió forint között indulhat

a terület és a felelősségi kör függvényében - írták.

A Varsovia Egyetem kutatása vizsgálta azt is, hogy mitől lesz élhető egy foglalkozás, ennek egyik faktorának nevezték a távmunkát. Ezen a területen is érzékelhető szerintük a diploma pozitív hatása. A középfokú végzettségűek körében a rendszeres távmunka aránya nagyjából 2,1 százalék, miközben a diplomásoknál ez az arány megközelíti a 16 százalékot, bizonyos szellemi területeken pedig ennél jóval magasabb is lehet - közölték.

Noll-Batek Frigyes a közleményben rámutatott: a végzettség manapság már nemcsak a fizetésről szól, hanem a személyes szabadság, a rugalmasság alapja is.

Kezdőlap    Gazdaság    Jobb elvégezni az egyetemet, mint érettségivel keresgélni

fizetés

érettségi

diploma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×