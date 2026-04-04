Jobb elvégezni az egyetemet, mint érettségivel keresgélni

Számításaik alapján ez évesítve – a végzettségi szinttől függően – 2,8-6,8 millió forintos bérkülönbséget is jelenthet.

Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora közleményükben kiemelte, egy önköltséges alapképzés ára akár alig több mint egy év alatt visszahozható, mesterszinten pedig ennél is gyorsabban megtérülhet. A felsőfokú végzettség a bérek mellett a karrierlehetőségekre és a rugalmas munkavégzés esélyére is hatással van - tette hozzá.

A végzettségi szintnek nagyon is konkrét, forintosítható hatása van, és ez már belépő szinten is megfigyelhető. A diplomás specialisták és

a vezetők kezdő fizetése számos szektorban bruttó 600 ezer és 1 millió forint között indulhat

a terület és a felelősségi kör függvényében - írták.

A Varsovia Egyetem kutatása vizsgálta azt is, hogy mitől lesz élhető egy foglalkozás, ennek egyik faktorának nevezték a távmunkát. Ezen a területen is érzékelhető szerintük a diploma pozitív hatása. A középfokú végzettségűek körében a rendszeres távmunka aránya nagyjából 2,1 százalék, miközben a diplomásoknál ez az arány megközelíti a 16 százalékot, bizonyos szellemi területeken pedig ennél jóval magasabb is lehet - közölték.

Noll-Batek Frigyes a közleményben rámutatott: a végzettség manapság már nemcsak a fizetésről szól, hanem a személyes szabadság, a rugalmasság alapja is.