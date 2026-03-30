Nyitókép: Unsplash

Fejenként száz kilóval kevesebb szemetet termelünk, mint az EU-átlag

Infostart / MTI

Fejenként több mint öt mázsa szemetet termeltek átlagban az EU-polgárok, a magyar átlag 414 kiló volt 2024-ben.

Az Európai Unióban az egy főre jutó települési hulladék mennyisége 517 kilogramm volt 2024-ben, 6 kilogrammal több, mint 2023-ban; Magyarországon a vizsgált évben 414 kilogramm hulladékot termeltek személyenként – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat hétfőn.

Az uniós hivatal 2024-es adatokat rögzítő közlése szerint

a legnagyobb mennyiségű települési hulladékot a vizsgált évben

  • az osztrák (782 kilogramm/fő),
  • a dán (755 kilogramm/fő) és
  • a belga (699 kilogramm/fő) polgárok termelték.

A legalacsonyabb mennyiséget

  • Romániában (305 kilogramm/fő),
  • Észtországban (375 kilogramm/fő) é
  • Lengyelországban (387 kilogramm/fő) jegyezték fel.

Az egy főre jutó települési hulladék mennyisége 2014 óta 20 uniós országban nőtt. Belgiumban (+274 kilogramm), Csehországban (+228 kilogramm) és Ausztriában (+217 kilogramm) volt a legjelentősebb növekedés. Ezzel szemben a legnagyobb csökkenést Hollandiában (-54 kilogramm), Dániában (-53 kilogramm) és Finnországban (-25 kilogramm) jegyezték fel.

Az Európai Unióban személyenként átlagosan 248 kilogramm háztartási hulladékot hasznosítottak újra 2024-ben, szemben a 2023-as 246 kilogramm/fős átlaggal.

A 2024-ben az összes települési hulladék 48 százalékát hasznosították újra, szemben a 2014-ben feljegyzett 43 százalékkal (208 kilogramm/fő).

A jelentés szerint Magyarországon a települési hulladék egy főre jutó mennyisége az Eurostat vonatkozó méréseinek kezdetén, 1995-ben 460 kilogramm volt. A jelentésben vizsgált évben 414 kilogramm, míg 2023-ban 429 kilogramm. Az 1995-ös adatokhoz képest 2024-re Magyarországon személyenként termelt hulladék mennyisége 10,1 százalékkal esett vissza – közölték.

európa

szemét

hulladék

eurostat

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
