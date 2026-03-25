A 4iG kapta a montenegrói kormány IT- és rendvédelmi fejlesztési megbízását

Montenegró kormánya több magyar vállalat közül a 4iG Csoportot választotta a rendvédelem technológiai fejlesztését, valamint a kormányzati adatközpont és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítását célzó infokommunikációs projektek megvalósítására. A döntés a 4iG Csoport nemzetközi rendszerintegrációs tapasztalatának és technológiai kompetenciáinak elismerése, egyben mérföldkő a vállalat történetében, mivel első alkalommal valósíthat meg nagyszabású technológiai fejlesztést és nyújthat integrált megoldásokat külföldi kormányzati megrendelő számára – fogalmaz a 4iG közleménye.

A projektek a Magyarország és Montenegró között 2025. július 1-jén aláírt államközi együttműködési megállapodás eredményeképpen valósulnak meg. A megállapodás célja közös technológiai fejlesztések előkészítése és megvalósítása, valamint a magyar vállalatok részvételének erősítése a montenegrói digitális infrastruktúra-fejlesztési programokban.

A rendvédelmi fejlesztési programot és a kapcsolódó rendszerintegrációt a 4iG Csoport leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) valósítja meg, beleértve az eszközök szállítását, telepítését, a szükséges képzéseket és a folyamatos szakértői támogatást. Az informatikai beruházás megvalósítására szánt keretösszeg 54,25 millió euró. Az adatközponti és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési projekt megvalósításáért a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. (4iG IDI) felel, amely a TIER III minősítésű adatközpont kialakítását és üzemeltetését végzi majd. A projekt megvalósítását támogató munkacsoport felállítását követően kezdődhetnek azok a szakmai egyeztetések, amelyek meghatározzák majd a beruházás költségeit, illetve a beruházás finanszírozási lehetőségeit.

Az előkészítés alatt álló beruházások hozzájárulnak a magyar technológiai és rendszerintegrációs kompetenciák nemzetközi jelenlétének erősítéséhez, és tovább erősíti a 4iG Csoport pozícióját a régió vezető technológiai szolgáltatói között.

Mint olvasható, a 4iG Csoport 2021 óta van jelen Montenegróban, ahol leányvállalata, a One Montenegro az ország egyik meghatározó mobilszolgáltatója. A vállalatcsoport a montenegrói kormány stratégiai partnereként az elmúlt években jelentős hálózatfejlesztéseket hajtott végre, részt vesz az 5G infrastruktúra kiépítésében, és aktív szerepet vállal a digitális ökoszisztéma fejlesztésében, innovatív technológiák bevezetésében.