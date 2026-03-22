Két kerületben utalványt hoz a nyugdíjasoknak a nyúl húsvétra

A XIII. kerületben (Angyalföldön és Újlipótvárosban) összesen 9000 forint értékű, három darab 3000 forintos szelvényből álló támogatást biztosítanak.Az utalványok április 13-ig válthatóak be a csarnok meghatározott üzleteiben.

A XV. kerületben a Levendula 60+ program keretében a 65 év felettiek, valamint a meghatározott szociális ellátásban részesülők kapnak támogatást. A 8000 forint értékű utalványokat március közepén vehetik át a jogosultak a kijelölt pontokon vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A keretösszeg kizárólag élelmiszer vásárlására használható fel a programhoz csatlakozott piaci kereskedőknél - írja a blikk.hu.

A főváros más részein is volt példa hasonló intézkedésekre: Óbudán az idén már kiosztottak 10 ezer forintos utalványokat, korábban pedig Kispest önkormányzata élt hasonló eszközökkel.

Veresegyházon a 75 év felettieknek postáznak 5000 Ft értékű utalványt a napokban.

Kormányzati szinten az idén nem terveznek országos élelmiszer-utalványt kibocsátani.

A nyugdíjasok ugyanakkor már megkapták a 14. havi nyugdíj első ízben kiutalt egyheti részletét, amely a korábbi utalványok értékénél jellemzően magasabb összeget jelent a jogosultak számára.