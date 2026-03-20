Olajárak változásai.
Nyitókép: Getty Images / Petrus

Újabb kőolajszankciókat oldanak fel

Az amerikai pénzügyminiszter megszólalt a kőolajra kivetett szankciók kapcsán.

A kőolaj világpiaci ára csökkenhet, ugyanis Washington azt jelezte, hogy hamarosan feloldhatja a tartályhajókon tárolt iráni nyersolajra vonatkozó szankciókat. A lépés célja a Hormuzi-szoros lezárásával kiváltott drágulás megfékezése – írja a Portfolio a CNBC-re hivatkozva.

Mint a CNBC cikkében olvasható, pénteken kora hajnalban az Intercontinental Exchange Europe-on a globális referenciának számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 0,4 százalékkal esett vissza, 108,23 dollárra. Ezzel párhuzamosan az amerikai WTI jegyzése 0,6 százalékkal csökkent, 95,56 dollárra.

A következő napokban mintegy 140 millió hordónyi iráni kőolajat mentesíthetnek a szankciók alól – jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. Ez a mennyiség jelenleg is tengeren úszó tárolókban vesztegel, a tárcavezető szerint annak visszavezetése a világpiacra segíthet a következő egy-két hétben kordában tartani az árakat.

A Citi bankcsoport is módosította előrejelzéseit az iráni konfliktus okozta jelentős áremelkedés miatt. Rövid távon,

a következő egy-három hónapban 120 dolláros hordónkénti árra számítanak. Ez a szint a helyzet súlyosodása esetén akár a 150 dollárt is elérheti.

Mint írják, az év végére 70-80 dollár körüli értékre eshet vissza a Brent kőolaj jegyzése, ha a feszültség a következő hetekben enyhül. A szaúdi olajipari illetékesek figyelmeztetése szerint ugyanakkor ha a háborús konfliktus miatti fennakadások április végéig kitartanak, a kőolaj hordónkénti ára akár a 180 dollárt is meghaladhatja.

„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus” – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni

„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Teherán: likvidálták az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét is

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Váratlan húzás, Amerika feloldhatja az Irán elleni olajszankciókat

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Magyarországra érkezik az amerikai alelnök

Április elején Budapestre érkezik az amerikai alelnök. J. D. Vance, erősítette meg Szijjártó Péter egy interjúban.

Meglepő vallomást tett a Hunyadi sorozat sztárja: így áll most Kádár L. Gellért színészi karrierje

Kádár L. Gellért nemrég a Hunyadi címszerepéért vehette át a legjobb színésznek járó elismerést a Televíziós Újságírók Díjátadóján.

Trump calls Nato allies 'cowards' over Strait of Hormuz as energy fears keep oil prices high

The US president called on allies to secure the vital oil shipping lane last week, but said on Tuesday "most" told the US they did not want to get involved.

