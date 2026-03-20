Újabb kőolajszankciókat oldanak fel

A kőolaj világpiaci ára csökkenhet, ugyanis Washington azt jelezte, hogy hamarosan feloldhatja a tartályhajókon tárolt iráni nyersolajra vonatkozó szankciókat. A lépés célja a Hormuzi-szoros lezárásával kiváltott drágulás megfékezése – írja a Portfolio a CNBC-re hivatkozva.

Mint a CNBC cikkében olvasható, pénteken kora hajnalban az Intercontinental Exchange Europe-on a globális referenciának számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 0,4 százalékkal esett vissza, 108,23 dollárra. Ezzel párhuzamosan az amerikai WTI jegyzése 0,6 százalékkal csökkent, 95,56 dollárra.

A következő napokban mintegy 140 millió hordónyi iráni kőolajat mentesíthetnek a szankciók alól – jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. Ez a mennyiség jelenleg is tengeren úszó tárolókban vesztegel, a tárcavezető szerint annak visszavezetése a világpiacra segíthet a következő egy-két hétben kordában tartani az árakat.

A Citi bankcsoport is módosította előrejelzéseit az iráni konfliktus okozta jelentős áremelkedés miatt. Rövid távon,

a következő egy-három hónapban 120 dolláros hordónkénti árra számítanak. Ez a szint a helyzet súlyosodása esetén akár a 150 dollárt is elérheti.

Mint írják, az év végére 70-80 dollár körüli értékre eshet vissza a Brent kőolaj jegyzése, ha a feszültség a következő hetekben enyhül. A szaúdi olajipari illetékesek figyelmeztetése szerint ugyanakkor ha a háborús konfliktus miatti fennakadások április végéig kitartanak, a kőolaj hordónkénti ára akár a 180 dollárt is meghaladhatja.