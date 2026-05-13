Infostart.hu
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
caucasian person holds snus tobacco pouch over black background. copy space. alternative chewing nicotine smoking.
Nyitókép: Andrii Atanov/Getty Images

A nikotintermékek mellett állnak ki addiktológusok

Infostart / InfoRádió

Azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unió és az Európai Bizottság behatóbban foglalkozzon a témával.

Nyílt levélben kritizálta az EU dohánytermékekről szóló irányelvét 16 európai ország 26 tudósa és közegészségügyi kutatója, miután az Európai Bizottság ismét napirendre tűzte a dohány- és nikotintartalmú termékek uniós szabályozásának felülvizsgálatát.

Véleményük szerint Brüsszel minden nikotinterméket azonos kockázatúnak tekint, és figyelmen kívül hagyja a cigarettázás és a füstmentes alternatívák közötti alapvető tudományos különbségeket. Mint Szemelyácz János addiktológus, pszichiáter fogalmaz, a hevített dohánytermékekben nincsenek benne azok az égéstermékek, amelyek a legtöbb egészségügyi problémát okozzák, tehát például a tüdőrákot.

Így például a nikotinpárnák a káros következmények töredékét okozzák csak

– tette hozzá az addiktológus.

A levéllel azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unió és a Bizottság behatóbban foglalkozzon a témával. Több mint 100 publikációt is csatoltak hozzá. Szemelyácz János arra is kitért, miért szeretnék, hogy a különböző nikotintermékek más elbírálás alá essenek. Legyen kevesebb az adótartalom, illetve vizsgálják felül, milyen helyszíneken lehet használni a termékeket – fogalmazott.

Ezen felül elismerte, hogy a magyar tüdőgyógyászok az új típusú nikotintermékekkel is kifejezetten elutasítóak, valamint hozzátette, hogy maga a nikotin is függőséget okoz. Azonban mint elmondta, az addikció néhány éve a pulmonológusoknak még kevésbé volt fontos, valamint emlékeztetett, hogy a koffein vagy a csokoládéban lévő xantin is serkentőszer.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Tatár Tímea készítette.

Növekvő inflációra számít az Oeconomus

A szolgáltatási szektorban, így a bankok és telekommunikációs cégek körében meghirdetett önkéntes áremelési stop feloldása várhatóan nem emeli viszont érdemben az inflációt.
Magyar Péter nem költözik el

Az új miniszterelnök nem költözik be a kormányzati rezidenciába – Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be.
 

Tízmilliárdokat buktak a befektetők a szigetországban - az ingatlanalapok megszenvedték a magas kamatokat

A kisbefektetők egyre inkább hátat fordítanak az egyesült királyságbeli kereskedelmi ingatlanoknak: az elmúlt öt évben 20 milliárd fonttal csökkent az ingatlanalapokban és a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokban, azaz SZIT-ekben tartott vagyon. A szektor hozamai messze elmaradnak a teljes részvénypiac teljesítményétől, ahogy a magasabb kamatok nemcsak a keresletet csökkentették, hanem az ingatlanpiaci hozamelvárásokat is felfelé tolták - tudósított a Financial Times.

Robban a magyarországi eperbotrány: elképesztő mennyiségű veszélyes gyümölcsöt találtak, itt árulták

Penészes szamóca és nyomon követhetetlen áfonya miatt csaptak le az illegális árusokra Soroksáron.

Starmer to meet Streeting at No 10 ahead of King's Speech

His talks with the health secretary, seen as a potential leadership rival, come after the PM resisted Labour calls to stand down.

