A nikotintermékek mellett állnak ki addiktológusok

Nyílt levélben kritizálta az EU dohánytermékekről szóló irányelvét 16 európai ország 26 tudósa és közegészségügyi kutatója, miután az Európai Bizottság ismét napirendre tűzte a dohány- és nikotintartalmú termékek uniós szabályozásának felülvizsgálatát.

Véleményük szerint Brüsszel minden nikotinterméket azonos kockázatúnak tekint, és figyelmen kívül hagyja a cigarettázás és a füstmentes alternatívák közötti alapvető tudományos különbségeket. Mint Szemelyácz János addiktológus, pszichiáter fogalmaz, a hevített dohánytermékekben nincsenek benne azok az égéstermékek, amelyek a legtöbb egészségügyi problémát okozzák, tehát például a tüdőrákot.

Így például a nikotinpárnák a káros következmények töredékét okozzák csak

– tette hozzá az addiktológus.

A levéllel azt szeretnék elérni, hogy az Európai Unió és a Bizottság behatóbban foglalkozzon a témával. Több mint 100 publikációt is csatoltak hozzá. Szemelyácz János arra is kitért, miért szeretnék, hogy a különböző nikotintermékek más elbírálás alá essenek. Legyen kevesebb az adótartalom, illetve vizsgálják felül, milyen helyszíneken lehet használni a termékeket – fogalmazott.

Ezen felül elismerte, hogy a magyar tüdőgyógyászok az új típusú nikotintermékekkel is kifejezetten elutasítóak, valamint hozzátette, hogy maga a nikotin is függőséget okoz. Azonban mint elmondta, az addikció néhány éve a pulmonológusoknak még kevésbé volt fontos, valamint emlékeztetett, hogy a koffein vagy a csokoládéban lévő xantin is serkentőszer.

