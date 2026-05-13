Mégsem olyan fontos a Metának az üzeneteink titkossága?

Az Instagram-felhasználók május 8. után nem tudnak már végpontok közötti titkosítással üzeneteket küldeni egymásnak, a Meta ugyanis globálisan kikapcsolta a funkciót – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A végpontok közötti titkosítás (E2EE) eltávolítása komoly fordulatot jelent az anyavállalat részéről, korábban ugyanis pont ennek fontosságát hangsúlyozták, a felhasználói adatok védelme érdekében.

Az említett E2EE a legbiztonságosabb formája az online üzenetküldésnek, ugyanis csak a feladó és a címzett számára teszi megtekinthetővé az üzenetet. Azonban sok kritika érte a módszert, mivel lehetővé teszi szélsőséges, sőt illegális tartalmak küldését is anélkül, hogy a hatóságoknak rálátása lenne a dologra.

Azzal, hogy az Instagram kikapcsolta a funkciót, a platform és a hatóságok is hozzáférhetnek mostantól a közvetlen üzenetekhez, beleértve a képeket, videókat és hangokat is.

A Meta innentől kezdve csak a szabványos titkosítást kínálja, ami azt jelenti, hogy az internetszolgáltató szükség esetén hozzáférhet a bizalmas anyagokhoz. Ez a rendszer a legtöbb nagyobb online szolgáltatás részét képezi, például a Gmailét is.

A vállalat azzal indokolta a döntést, hogy túl kevesen választották a végpontok közötti titkosítás használatát, a szakértők azonban úgy vélik, más állhat a háttérben. A Meta ugyanis rengeteg pénzt fordít a mesterségesintelligencia-modelljeinek betanítására, amelyek esetében az üzenetküldési adatok rendkívül értékesek lehetnek. A Meta döntését a gyermekjogi szervezetek üdvözölték, míg az adatvédelmi aktivisták inkább elítélték.