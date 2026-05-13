ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.32
usd:
304.38
bux:
0
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog a Puszanban folytatott megbeszélésük kezdetén 2025. október 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein

Kína erős kártyákkal várja szerdán Donald Trumpot

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Szerdán Pekingbe utazik Donald Trump egy olyan állami látogatásra, amelyet még az iráni háború előtt egyeztettek. Források szerint Kína magabiztosan várja, mivel a ritka természeti kincsek birtokában úgy érzi: vissza tud vágni, ha az amerikai kormányzat tovább fokozza ellene a kereskedelmi nyomást.

Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására

Kína kész ellenintézkedéseket hozni Washingtonnal szemben, mert úgy érzi, hogy erős gazdasági kártyái vannak. Ez nem a hivatalos álláspont, de ezt mondták pekingi források a South China Morning Post nevű hongkongi lapnak. A név nélkül nyilatkozó illetékesek szerint

Kína azóta érzi magát nyeregben, és aggódik kevésbé Donald Trump büntetővámjai miatt, hogy tavaly októberben kijátszotta a „ritkaföldfém-kártyát”.

A cikk négy nappal az amerikai elnök régóta lefixált pekingi útja előtt jelent meg és utal arra, hogy Hszi Csin-ping kínai államfő hogyan áll majd a tárgyalásokhoz.

Októberben a két ország egyfajta kereskedelmi tűzszünetet kötött a fél évvel korábban bejelentett Trump-vámok óta eszkalálódó vitában. Az ősszel Washington lazított egyes vámjain, Kína pedig felújította az amerikai szójabab importját és felfüggesztette egyes ritkaföldfémek exportkorlátozásait.

Eme természeti kincsek kiaknázásában és feldolgozásában Kína vezető szerepet játszik. A 17 különböző anyag létfontosságú a zöldenergia-, az elektronikai és informatikai, a védelmi, az elektromosautó- és még az egészségügyi szektor számára is.

Valójában nem olyan ritkák, de nehéz és költséges a bányászatuk és a feldolgozásuk. Kína a kiaknázásuk 60-70 százalékát tartja kézben, és még nagyobb ellenőrzést gyakorol a feldolgozásuk terén. Mindez komoly geopolitikai fejfájást okoz az Egyesült Államoknak és a nyugati szövetségeseknek.

Közben jött az iráni háború, és

Peking Teheránhoz fűződő szoros viszonya fagyossá teheti a fogadtatást,

annak ellenére, hogy Trump kiposztolta: a kínai elnök „bazi nagy öleléssel” várja.

Az elnök helyi idő szerint szerdán este landol a kínai fővárosban, és másnap reggel már kezdődik a közös program vendéglátójával, amely csütörtök este bankettel folytatódik és pénteken egy munkaebéddel ér véget.

Kína-szakértők szerint Hszi elnök most is, mint a 2017-es, első látogatása idején, színpompás fogadtatásban részesíti Trumpot, viszont jóval kevesebbet ajánl majd fel. A Time magazin napokkal a látogatás előtt azt írta, hogy az „kudarc” lesz. Ugyan Kína olajigénye felét, gázigényének harmadát a Hormuzi-szoroson át érkező importból fedezi, eddig nem rendítette meg az útvonal blokádja.

Egyrészt hatalmas tartalékai, másrészt az alternatív energiaforrások és épülő vezetékei miatt. A magazinnak nyilatkozó elemzők szerint pedig „nominális” megállapodások várhatók, amelyeket „nem is biztos”, hogy végrehajtanak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Kína erős kártyákkal várja szerdán Donald Trumpot

donald trump

peking

hszi csin-ping

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Magyar Péter számos közjogi méltóság távozását követeli. Erről, és az esetleges alkomtányozásról az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
 

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Magyar Péter döntött a Miniszterelnöki Kormányirodáról

Ez Gajdos László első miniszteri lépése

Magyar Péter részleteket árult el az első kormányülésről

Távozik az Országgyűlés egyik kulcsembere, pályázható a pozíciója

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

VIDEÓ
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.13. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Putyin bejelentette a félelmetes Szarmat ICBM hadrendbe állítását, karnyújtásnyira kerülhet a háború lezárása – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy még idén hadrendbe állítják a Szarmat interkontinentális ballisztikus (ICBM) rakétát, amelyet a világ legerősebb nukleáris fegyverének nevezett - írja a Reuters. Hamarosan vége az ukrajnai háborúnak, de még nem lehet konkrétumokról, sem a végleges dátumról beszélni – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 13.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 13.)

A Pénzcentrum 2026. május 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer to meet Streeting at No 10 ahead of King's Speech

Starmer to meet Streeting at No 10 ahead of King's Speech

The PM's talks with the health secretary come after he resisted Labour calls for him to stand down, with four ministers resigning on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 20:25
Az ICE elismerte: kémszoftvert használ a nyomozásaihoz
2026. május 12. 16:14
Újra fellángolhat a vita a Benes-dekrétumok miatt
×
×