Donald Trump amerikai elnök május 13. és 15. között látogatást tesz Kínában Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására

Kína kész ellenintézkedéseket hozni Washingtonnal szemben, mert úgy érzi, hogy erős gazdasági kártyái vannak. Ez nem a hivatalos álláspont, de ezt mondták pekingi források a South China Morning Post nevű hongkongi lapnak. A név nélkül nyilatkozó illetékesek szerint

Kína azóta érzi magát nyeregben, és aggódik kevésbé Donald Trump büntetővámjai miatt, hogy tavaly októberben kijátszotta a „ritkaföldfém-kártyát”.

A cikk négy nappal az amerikai elnök régóta lefixált pekingi útja előtt jelent meg és utal arra, hogy Hszi Csin-ping kínai államfő hogyan áll majd a tárgyalásokhoz.

Októberben a két ország egyfajta kereskedelmi tűzszünetet kötött a fél évvel korábban bejelentett Trump-vámok óta eszkalálódó vitában. Az ősszel Washington lazított egyes vámjain, Kína pedig felújította az amerikai szójabab importját és felfüggesztette egyes ritkaföldfémek exportkorlátozásait.

Eme természeti kincsek kiaknázásában és feldolgozásában Kína vezető szerepet játszik. A 17 különböző anyag létfontosságú a zöldenergia-, az elektronikai és informatikai, a védelmi, az elektromosautó- és még az egészségügyi szektor számára is.

Valójában nem olyan ritkák, de nehéz és költséges a bányászatuk és a feldolgozásuk. Kína a kiaknázásuk 60-70 százalékát tartja kézben, és még nagyobb ellenőrzést gyakorol a feldolgozásuk terén. Mindez komoly geopolitikai fejfájást okoz az Egyesült Államoknak és a nyugati szövetségeseknek.

Közben jött az iráni háború, és

Peking Teheránhoz fűződő szoros viszonya fagyossá teheti a fogadtatást,

annak ellenére, hogy Trump kiposztolta: a kínai elnök „bazi nagy öleléssel” várja.

Az elnök helyi idő szerint szerdán este landol a kínai fővárosban, és másnap reggel már kezdődik a közös program vendéglátójával, amely csütörtök este bankettel folytatódik és pénteken egy munkaebéddel ér véget.

Kína-szakértők szerint Hszi elnök most is, mint a 2017-es, első látogatása idején, színpompás fogadtatásban részesíti Trumpot, viszont jóval kevesebbet ajánl majd fel. A Time magazin napokkal a látogatás előtt azt írta, hogy az „kudarc” lesz. Ugyan Kína olajigénye felét, gázigényének harmadát a Hormuzi-szoroson át érkező importból fedezi, eddig nem rendítette meg az útvonal blokádja.

Egyrészt hatalmas tartalékai, másrészt az alternatív energiaforrások és épülő vezetékei miatt. A magazinnak nyilatkozó elemzők szerint pedig „nominális” megállapodások várhatók, amelyeket „nem is biztos”, hogy végrehajtanak.