2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Nyitókép: Unsplash

Így érintheti a pénztárcánkat, hogy hamarosan megdrágulnak a temus rendelések az új uniós vámok miatt

A nagy piacterek többsége az IOSS-rendszert használja, így a vámot már vásárláskor hozzáadhatják az árhoz, azaz a vásárló a rendelés leadásakor meg is fizeti a vámot. Ugyanakkor azt sem lehet kizárni, hogy a nagy online platformok részben átvállalják ezeket aöltségeket vagy csökkentik az áraikat, hogy megtarthassák a vásárlóikat.

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, az Európai Unió 2026 júliusától megszünteti a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező csomagok vámmentességét. Az ilyen csomagokra egységesen 3 euró vámot kell majd fizetni. A szabály azokra az árukra vonatkozik, amelyeket nem uniós kereskedők értékesítenek, de regisztráltak az EU import-egyablakos áfarendszerében (IOSS). Ez az unióba irányuló online kereskedelmi forgalom mintegy 93 százalékát fedi le.

Az új szabályok főként az olyan online piactereket érintik, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress, amelyek eddig vámmentesen küldhettek kis értékű termékeket az EU-ba – írja az Origo.

A változtatás célja, hogy az európai kereskedők versenyhátránya csökkenjen, és szigorúbb ellenőrzés alá kerüljenek az EU-ba érkező, gyakran olcsó vagy kifogásolható minőségű termékek. A portál azt írja, a többletköltség vélhetően a vásárlókat terheli majd, függetlenül attól, hogy a fizetés lebonyolítása milyen módon történik, mivel lehetnek eltérések. A nagy piacterek többsége az IOSS-rendszert használja, így

a vámot már vásárláskor hozzáadhatják az árhoz, azaz a vásárló a rendelés leadásakor meg is fizeti a vámot.

Ha viszont egy webshop nem kezeli ezt automatikusan, akkor a vámkezelést a kézbesítő vagy a posta intézi, és a díjat átvétel előtt kell rendezni.

A tételes vám pedig azt jelenti, hogy nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni a vámot. Például ha egy rendelésben különböző vámtarifába tartozó ruhák vannak, több vámot is felszámíthatnak. Egy selyem- és egy gyapjútermék együtt már két kategóriának számíthat, így a pluszköltség 6 euró.

Az EU azzal érvel, hogy az új intézkedéssel megvédik az európai vállalkozásokat, segítik a tisztességesebb versenyt és növelik a vámbevételeket. A kis csomagok száma robbanásszerűen megnőtt az elmúlt években: 2024-ben már 4,6 milliárd ilyen küldemény érkezett az unióba, amelyek 91 százaléka Kínából származott.

Az Origo azt írja, bár a júliustól hatályba lépő változtatás pluszköltségeket jelent, elképzelhető, hogy a nagy online platformok részben átvállalják ezeket, vagy csökkentik az áraikat, hogy megtartsák vásárlóikat. A Temu és a Shein korábban is alkalmazkodott a piaci változásokhoz, ezért nem kizárt, hogy a jövőben kedvezményeket vagy árcsökkentéseket vezet be az új vámokra reagálva.

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

