Csak pár év kérdése lehet, hogy eltűnjön egy népszerű magyar tó

A Szekszárd közelében fekvő Szálkai-tó régóta kedvelt kiránduló- és fürdőhely: nyáron strandolók, horgászok és túrázók is rendszeresen felkeresik. Most azonban szokatlan kép fogadja az érkezőket. A tó vízszintje annyira lecsökkent, hogy több helyen már széles homokos sáv húzódik a part mentén, a víz pedig messze visszahúzódott a strand lépcsőitől – írja a HelloVidék.

Szekszárd polgármestere, Pálfi János szerint jelenleg körülbelül 80 centiméternyi víz hiányzik a tóból, és nem sok esély van rá, hogy ez természetes úton pótlódjon. A gondot viszont nem csak a csapadékhiány okozza.

A városvezető a teol.hu-nak arról beszélt, hogy korábban egy több mint 100 millió forintos vízrendezési projektet terveztek, amelynek célja az lett volna, hogy a környék csapadékvizeit a tóba vezessék, javítva ezzel a vízháztartását. Csakhogy a beruházás nem valósult meg, ugyanis civil szervezetek és magánszemélyek is beadványokkal támadták az engedélyezést, így a projekt kifutott a határidőből, a pénzt pedig vissza kellett fizetni.

Szálka településen attól tartanak, hogy ha folytatódik ez a folyamat, akkor pár éven belül veszélybe kerül a strand működése, annak ellenére, hogy a tó jelenleg még kiváló fürdőhely-minősítéssel rendelkezik.

A tó környéke ugyanakkor továbbra is népszerű kirándulóhely: az erdei túraútvonalak, a horgászhelyek és a természetközeli környezet miatt sokan most is felkeresik a környéket. A kérdés már csak az, meddig marad meg a tó jelenlegi formájában – írják.