2026. május 13. szerda Imola, Szervác
A Vaskupola izraeli légvédelmi rendszer elfogórakétái a Gázai övezetből indított rakétákat semlegesítenek a légtérben, az izraeli Szderót városból fényképezve 2023. október 30-án. A Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-én többfrontos támadást indított Izrael ellen, az izraeli légierő azóta támadja a Hamász katonai létesítményeit a palesztinok lakta övezetben. Izraelben több mint 1400 ember életét vesztette, az izraeli válaszcsapások eddig több mint 7500 palesztin halálát okozták a Gázai övezetben.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Izrael különleges eszközöket küldött az Egyesült Arab Emírségnek

Infostart / MTI

Izrael a Vaskupola rakétavédelmi rendszerhez használatos ütegeket és azokat kezelni tudó személyzetet küldött az Egyesült Arab Emírségekbe annak érdekében, hogy az arab ország védekezni tudjon az iráni háború során – jelentette be Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete.

A nagykövet egy tel-avivi konferencián tett bejelentésében hangsúlyozta az Izrael és az emírségek közötti védelmi kapcsolatok mélyülését, valamint emlékeztetett arra, hogy Abu-Dzabi 2020-ban – Bahrein mellett – elsőként írta alá az Izrael és az arab országok kapcsolatait normalizálni kívánó Ábrahám-megállapodásokat.

A nagykövet egyúttal hangot adott azzal kapcsolatos optimizmusának is, hogy nemsokára újabb államok csatlakoznak a szerződéshez, valamint igyekezett támogatást szerezni az Egyesült Államok Irán elleni háborújához.

„Az Öböl-államok mára megértették, hogy döntést kell hozniuk: vajon Izrael vagy Irán az, amelyik előbb támadná meg őket? Látnivaló, hogy Izrael segít, Irán pedig támad. Izrael nem akarja elvenni a földjüket, és nem intéz rakétatámadást ellenük” – jelentette ki.

Huckabee egyúttal hangsúlyozta: „Irán számára Izrael csak az előétel; a főfogás az Egyesült Államok”.

Az iráni konfliktus február 28-i kitörése nyomán Irán támadásokat intézett az amerikai támaszpontoknak, illetve csapatoknak a Perzsa-öböl térségében helyet adó országok ellen, és a legtöbb akciót az Egyesült Arab Emírségek ellen hajtotta végre.

A nagykövet kitért a Ciszjordániában élő izraeli telepesek palesztinok elleni támadásaira is, leszögezve: a terrorizmus az terrorizmus; nem számít, ki követi el, a tett számít”.

izrael

irán

egyesült arab emírségek

vaskupola

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus" a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Elemzők: Magyar Péter közjogi méltóságok elleni fellépése „produktív konfliktus” a Tiszának, de a Fidesz szavazóit is mozgósíthatja

Magyar Péter számos közjogi méltóság távozását követeli. Erről, és az esetleges alkomtányozásról az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
 

Kissé emelkedett az építőipari termelés

Egészen extrém hullámzások jellemezték az építőipar teljesítményét az elmúlt hónapokban. Az óriási növekedéseket és zuhanásokat szakította meg a márciusi adat, amikor a termelés kismértékben, 0,5%-kal nőtt havi alapon.

Váratlan fordulat a magyar iparban: olyan növekedés jött, amire kevesen számítottak

Az előző év azonos időszakához mérten 6,7, az előző hónaphoz képest 3,1%-kal bővült az ipari termelés.

