Izrael különleges eszközöket küldött az Egyesült Arab Emírségnek

A nagykövet egy tel-avivi konferencián tett bejelentésében hangsúlyozta az Izrael és az emírségek közötti védelmi kapcsolatok mélyülését, valamint emlékeztetett arra, hogy Abu-Dzabi 2020-ban – Bahrein mellett – elsőként írta alá az Izrael és az arab országok kapcsolatait normalizálni kívánó Ábrahám-megállapodásokat.

A nagykövet egyúttal hangot adott azzal kapcsolatos optimizmusának is, hogy nemsokára újabb államok csatlakoznak a szerződéshez, valamint igyekezett támogatást szerezni az Egyesült Államok Irán elleni háborújához.

„Az Öböl-államok mára megértették, hogy döntést kell hozniuk: vajon Izrael vagy Irán az, amelyik előbb támadná meg őket? Látnivaló, hogy Izrael segít, Irán pedig támad. Izrael nem akarja elvenni a földjüket, és nem intéz rakétatámadást ellenük” – jelentette ki.

Huckabee egyúttal hangsúlyozta: „Irán számára Izrael csak az előétel; a főfogás az Egyesült Államok”.

Az iráni konfliktus február 28-i kitörése nyomán Irán támadásokat intézett az amerikai támaszpontoknak, illetve csapatoknak a Perzsa-öböl térségében helyet adó országok ellen, és a legtöbb akciót az Egyesült Arab Emírségek ellen hajtotta végre.

A nagykövet kitért a Ciszjordániában élő izraeli telepesek palesztinok elleni támadásaira is, leszögezve: a terrorizmus az terrorizmus; nem számít, ki követi el, a tett számít”.