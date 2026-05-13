Délután elstartol a Tour de Hongrie – sport a tévében

A május 13-i, szerdai élő sportközvetítések a hazai telenvíziókban:
M4 Sport
13.00: Kerékpár, Tour de Hongrie, 1. szakasz
17.45: Vízilabda, férfi ob I, elődöntő, 2. mérkőzés, EPS-Honvéd - BVSC-Manna ABC
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+
19.00: Baseball, MLB, Cleveland Guardians-Los Angeles Angels
Eurosport 1
10.00: Kerékpár, férfi verseny, Baku
13.00: Kerékpár, Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 4. szakasz
Spíler 1
20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Crystal Palace
Spíler 2
18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Villarreal
21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Barcelona
Arena 4
20.45: Labdarúgás, Olasz Kupa, döntő, Lazio-Internazionale
Match 4
13.00 és 19.00: Tenisz, WTA-torna, Róma
15.30 és 21.30: Tenisz, ATP-torna, Róma