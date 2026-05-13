2026. május 13. szerda Imola, Szervác
Versenyzők a 46. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második, 178 kilométeres Veszprém - Siófok szakaszán 2025. május 15-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Délután elstartol a Tour de Hongrie – sport a tévében

Ezzel együtt a Giro d'Italia is folytatódik, azonban a labdarúgás és a vízilabda rajongói sem fognak unatkozni szerdán.

A május 13-i, szerdai élő sportközvetítések a hazai telenvíziókban:

M4 Sport

13.00: Kerékpár, Tour de Hongrie, 1. szakasz

17.45: Vízilabda, férfi ob I, elődöntő, 2. mérkőzés, EPS-Honvéd - BVSC-Manna ABC

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+

19.00: Baseball, MLB, Cleveland Guardians-Los Angeles Angels

Eurosport 1

10.00: Kerékpár, férfi verseny, Baku

13.00: Kerékpár, Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 4. szakasz

Spíler 1

20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Crystal Palace

Spíler 2

18.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Villarreal

21.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Barcelona

Arena 4

20.45: Labdarúgás, Olasz Kupa, döntő, Lazio-Internazionale

Match 4

13.00 és 19.00: Tenisz, WTA-torna, Róma

15.30 és 21.30: Tenisz, ATP-torna, Róma

Növekvő inflációra számít az Oeconomus

A szolgáltatási szektorban, így a bankok és telekommunikációs cégek körében meghirdetett önkéntes áremelési stop feloldása várhatóan nem emeli viszont érdemben az inflációt.
Magyar Péter nem költözik el

Az új miniszterelnök nem költözik be a kormányzati rezidenciába – Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be.
 

