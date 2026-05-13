Délután elstartol a Tour de Hongrie – sport a tévében

A kisbefektetők egyre inkább hátat fordítanak az egyesült királyságbeli kereskedelmi ingatlanoknak: az elmúlt öt évben 20 milliárd fonttal csökkent az ingatlanalapokban és a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokban, azaz SZIT-ekben tartott vagyon. A szektor hozamai messze elmaradnak a teljes részvénypiac teljesítményétől, ahogy a magasabb kamatok nemcsak a keresletet csökkentették, hanem az ingatlanpiaci hozamelvárásokat is felfelé tolták - tudósított a Financial Times.