Turisztikai szakértő: Budapest töretlenül fejlődik, a kínálata a hazai utazóknak is ugyanolyan vonzó, mint a külföldieknek

A magyar fővárosnak komoly kulturális vonzereje van; ez volt az egyik fő mottója a Budapest Műhely csütörtök esti rendezvényének, ahol arról is szó volt, hogy milyen kulturális narratívát közvetít Budapest, és melyek a fontosabb kulturális intézmények a fővárosban.

„Ha megnézzük azt, hogy mit kínál Budapest, akkor elmondhatjuk, hogy például a komolyzenei kínálat lassan már Béccsel és Milánóval vetekszik, tehát nagyon erős Budapest kínálata e téren. Nem véletlen, hogyha elmegyünk az Operaházba, akkor nagyon sok külföldivel találkozunk. De a Művészetek Palotájától kezdve a Zeneakadémián át sorolhatnánk, rengeteg helyszín van, ahol nagyon nívós komolyzenei produkciókat hallhatunk, és mellette sok más típusú zenei kínálat is várja a vendégeket” – sorolta Budapest élményígéretei kapcsán Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő az InfoRádióban.

Arról is beszélt, hogy Budapestnek már komoly híre van a gasztronómiai szektorban is. A turisták elsősorban a főváros épített öröksége miatt jönnek, a világörökség részét képező dunai panoráma épületei elbűvölik őket. „Egyszer voltam egy japán csoporttal fenn a Citadellán, és ámuldoztak, tapsikoltak, hogy te jó ég, milyen csodálatos a kilátás” – idézte fel. Ám ezen kívül vonzerőt jelent most már a gasztronómia is, ráadásul egyre erősebbet, Budapesten valóban gasztroforradalom volt, ma már Michelin-csillagos éttermeket találunk a magyar fővárosban. Nagyon sok olyan hely van, ami a külföldiek közül akár azokat is el tudja bűvölni, akik akár a francia magas szintű éttermek világához szoktak, de a másik oldalon lehet

jó lángossütödét is mondani,

és oda is elmehetnek a vendégek, tehát nagyon széles spektrumon mozog Budapest kínálata.

A szakértő nem mondaná magasnak a budapesti árakat, elég szerinte megnézni, hogy mennyibe kerül mondjuk egy hasonló kategóriájú, 4-5 csillagos szállodában egy átlagos szoba Franciaországban, Németországban vagy akár Ausztriában. Úgy látja, a kínálat itt is széles spektrumon mozog, és megtalálják a belföldi vendégek is a számukra megfelelő szálláslehetőséget.

„Hozzáteszem, nagyon sok embernek van egyébként Budapesten ismerőse, rokona, tehát az alternatív szálláslehetőségek, amelyek nem jelennek meg az NTAK, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerében, meglehetősen bőségesek” – tette hozzá kiegészítésként Kiss Róbert Richard.

Értékelése szerint Budapest töretlenül fejlődik, a kulturális kínálata már egy hazai utazónak is ugyanolyan vonzó, mint a külföldiek számára.