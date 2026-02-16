ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.48
usd:
318.15
bux:
0
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Légi Felvétel Budapestről, középen a budai várral.
Nyitókép: Unsplash

Turisztikai szakértő: Budapest töretlenül fejlődik, a kínálata a hazai utazóknak is ugyanolyan vonzó, mint a külföldieknek

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Nagyon erős a főváros kulturális kínálata, a komolyzene és a gasztronómia is jelentős számban csábítja Budepestre a turistákat – hangsúlyozta az InfoRádió által megkérdezett turisztikai szakértő.

A magyar fővárosnak komoly kulturális vonzereje van; ez volt az egyik fő mottója a Budapest Műhely csütörtök esti rendezvényének, ahol arról is szó volt, hogy milyen kulturális narratívát közvetít Budapest, és melyek a fontosabb kulturális intézmények a fővárosban.

„Ha megnézzük azt, hogy mit kínál Budapest, akkor elmondhatjuk, hogy például a komolyzenei kínálat lassan már Béccsel és Milánóval vetekszik, tehát nagyon erős Budapest kínálata e téren. Nem véletlen, hogyha elmegyünk az Operaházba, akkor nagyon sok külföldivel találkozunk. De a Művészetek Palotájától kezdve a Zeneakadémián át sorolhatnánk, rengeteg helyszín van, ahol nagyon nívós komolyzenei produkciókat hallhatunk, és mellette sok más típusú zenei kínálat is várja a vendégeket” – sorolta Budapest élményígéretei kapcsán Kiss Róbert Richard turisztikai szakértő az InfoRádióban.

Arról is beszélt, hogy Budapestnek már komoly híre van a gasztronómiai szektorban is. A turisták elsősorban a főváros épített öröksége miatt jönnek, a világörökség részét képező dunai panoráma épületei elbűvölik őket. „Egyszer voltam egy japán csoporttal fenn a Citadellán, és ámuldoztak, tapsikoltak, hogy te jó ég, milyen csodálatos a kilátás” – idézte fel. Ám ezen kívül vonzerőt jelent most már a gasztronómia is, ráadásul egyre erősebbet, Budapesten valóban gasztroforradalom volt, ma már Michelin-csillagos éttermeket találunk a magyar fővárosban. Nagyon sok olyan hely van, ami a külföldiek közül akár azokat is el tudja bűvölni, akik akár a francia magas szintű éttermek világához szoktak, de a másik oldalon lehet

jó lángossütödét is mondani,

és oda is elmehetnek a vendégek, tehát nagyon széles spektrumon mozog Budapest kínálata.

A szakértő nem mondaná magasnak a budapesti árakat, elég szerinte megnézni, hogy mennyibe kerül mondjuk egy hasonló kategóriájú, 4-5 csillagos szállodában egy átlagos szoba Franciaországban, Németországban vagy akár Ausztriában. Úgy látja, a kínálat itt is széles spektrumon mozog, és megtalálják a belföldi vendégek is a számukra megfelelő szálláslehetőséget.

„Hozzáteszem, nagyon sok embernek van egyébként Budapesten ismerőse, rokona, tehát az alternatív szálláslehetőségek, amelyek nem jelennek meg az NTAK, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerében, meglehetősen bőségesek” – tette hozzá kiegészítésként Kiss Róbert Richard.

Értékelése szerint Budapest töretlenül fejlődik, a kulturális kínálata már egy hazai utazónak is ugyanolyan vonzó, mint a külföldiek számára.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Turisztikai szakértő: Budapest töretlenül fejlődik, a kínálata a hazai utazóknak is ugyanolyan vonzó, mint a külföldieknek

budapest

turizmus

kiss róbert richard

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Újabb béketárgyalás jön Genfben, az ukrán küldöttség már elindult – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán küldöttség az elnöki kabinet vezetőjével, Kirilo Budanovval az élen már elindult Genfbe, ahol Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével megtartják a béketárgyalások következő körét kedden és szerdán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Short track, jégtánc és sí: sűrű a magyar program az olimpián, mutatjuk a teljes mai menetrendet!

Short track, jégtánc és sí: sűrű a magyar program az olimpián, mutatjuk a teljes mai menetrendet!

Ma a short trackesek, és a magyar jégtánc-páros is megmutatja magát a téli olimpián: mutatjuk, hogy mikor.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It's never too late': Savannah Guthrie's new plea for mother's release as FBI analyses glove

'It's never too late': Savannah Guthrie's new plea for mother's release as FBI analyses glove

The FBI says it recovered a DNA sample from the glove, which was found in a field a few miles from Guthrie's home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 16. 08:00
A filmből készült musical indította a Demjén 80 évadot
2026. február 15. 17:46
Mesebeli történet íródott az Esterházy Péter-alkotóház létrejöttéből
×
×
×
×