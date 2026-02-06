ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
Construction site of a residential building with scaffolding and large cranes
Nyitókép: fhm, Getty Images

Panyi Miklós: a lakásépítők új, innovatív segítséget kapnak a felgyorsuláshoz

Infostart / MTI

Az államtitkár bejelentése szerint az intézkedés nyomán a fejlesztők akár jelentős árengedményeket is biztosíthatnak a lakásvásárlók számára.

Új innovatív eszköz fogja segíteni a lakásépítések felpörgetését, a jövőben a bankoknak lehetőségük lesz az államilag támogatott hiteleket már a kivitelezés során, tehát még a használatbavételi engedély kiadását megelőzően folyósítani – olvasható a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának csütörtöki Facebook-bejegyzésében

Az intézkedés nyomán a fejlesztők akár jelentős árengedményeket is biztosíthatnak a lakásvásárlók számára – közölte Panyi Miklós.

Az államtitkár azt írta, a kormány a csütörtökön társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetével

március 1-jétől megnyitja annak lehetőségét, hogy a fix 3 százalékos kölcsön és a csok plusz lakáshitel újépítésű lakásfejlesztések esetén már a kivitelezés során, készültségarányosan, még használatbavételi engedély kiadása előtt, szakaszosan is folyósítható legyen.

A konstrukció jelentősen javítja a lakásfejlesztések finanszírozását, ugyanakkor biztonságos az ügylet valamennyi szereplője számára. A folyósítás kizárólag elkülönített, óvadéki számlára történhet, miközben a vevőket, a beruházókat és a hitelintézeteket egyaránt védi az újonnan bevezetésre kerülő társasházi építményi jog intézménye – tette hozzá.

A szakaszos folyósítás intézményének megteremtésével a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott keretek között a bankok számára új lehetőségek nyílnak olyan innovatív termékek létrehozására, amellyel az új lakás vásárlók további jelentős banki és fejlesztői kedvezményekre lehetnek jogosultak.

Az Otthon Start program keretében megvalósuló lakásfejlesztések növekvő száma, a gyorsított engedélyezési eljárási rezsim, a társasházi építményi jog intézménye, valamint a szakaszos hitelfolyósítás lehetősége együttesen egy olyan új helyzetet teremt a magyar ingatlanpiacon, amellyel az új, megfizethető lakásfejlesztések tömege tud minden korábbinál gyorsabban és biztonságosabban megvalósulni – áll a bejegyzésben.

