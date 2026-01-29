A lakhatás pénzügyi döntés is – íme, az Otthon Start közgazdaságtana

2025. július 3-án a Kormányinfón Gulyás Gergely ismertette az Otthon Start programot. Szeptembertől indul, fix 3 százalékos kamat a futamidő végéig, mely legfeljebb 25 év. Az igényelhető tőke maximum 50 millió forint. 10 százalék önerő, nincs korhatár, nincs házassági vagy gyermekvállalási feltétel. Országosan igénybe vehető, 100 milliós ingatlanérték- és 1,5 milliós négyzetméterár-plafonnal.

Aki akkor épp albérletet keresett, vagy a bérleti díj következő emelésének a mértékét próbálta megbecsülni, pontosan értette, mi történt. Egy olyan lehetőséget kapott, mely ritkán jön szembe az életben.

A lakhatás mint pénzügyi döntés

Szeretünk a lakhatásról érzelmi alapon beszélni. Otthonosság, biztonság, fészek. A pénzügyi dimenzió azonban prózaibb. Az albérleti díj egyszerű kiadás. A lakáshitel törlesztőrészlete viszont kettős természetű. Egy kisebb része ennek is sima költség. Egy jelentős része viszont vagyonfelhalmozás. Így rajzol az azonos havi pénzkiadás két teljesen eltérő jövőt.

Ez szimpla matematika. Aki bérel, az nem épít vagyont. Aki hitelt törleszt, az ezzel szemben anyagilag is építkezik. Egyéni szinten ez életstratégia, társadalmi szinten pedig felemelkedést elősegítő mechanizmus. Ahol ugyanis sokan törlesztenek, ott szélesedik a középosztály. Ahol a többség bérel, ott pedig a tőkések profitálnak.

A fix kamat biztonságot ad

A 3 százalékos kamat egyszerre pénzügytechnikai eszköz és pszichológiai stabilizátor. A bérleti piac gyors, ideges és ciklikus. Reagál inflációra, turizmusra, migrációra, befektetői hullámokra. A bérleti díj olyan, mint a lázgörbe egy kórházban. Hirtelen felszökhet minden külső hatásra.

A fix kamatozás ezzel szemben stabilitást és biztonságot jelent. És a kiszámíthatóság az a ritka erőforrás, amelyből fontos társadalmi döntések is születnek. Gyermekvállalás, munkahelyváltás, vállalkozásindítás.

Demográfiai hatások

A statisztikák makacs dolgok. A saját lakás és a korábbi családalapítás között erős empirikus kapcsolat van. Nem azért, mert a tulajdon boldogabbá tesz, hanem mert csökkenti a bizonytalanságot. Albérletben is lehet persze gyermeket vállalni, mégis ritkábban szoktunk. Egy kisbabával a változó bérleti díj, a rövid felmondási idő, a kiszámíthatatlan főbérlő túl nagy kockázatot jelent.

Az Otthon Start egyik fontos externális hatása éppen az, hogy segít megteremteni azt a biztonságos környezetet, melyben egy új családtagot is szívesebben behozunk. Nem direkt hat a születésszámra, ám indirekt hatása jelentős.

A makrogazdaság is profitál

Makroszinten a lakástulajdon belföldi vagyon. A törlesztés a hazai bankrendszeren keresztül mozog, a megtakarítások itthon maradnak, a pénzügyi rendszer pedig mélyül. Az albérleti díj ezzel szemben gyakran befektetési jövedelem, amely nem feltétlenül marad helyben.

A külföldi főbérlők által beszedett díjak sok esetben más országok gazdaságát fogják majd fűteni. És a hazai nagytőkések ingatlanhozamai is sok esetben landolnak külföldön. Ezzel szemben a magyar bankok kamatbevételei jellemzően itthon fognak újabb hitelekben és beruházásokban materializálódni.

Tulajdon és közösség

A tulajdonos másképp viselkedik, mint a bérlő. Más az időhorizontja. Felújít, gyökeret ereszt, közösséget épít, helyi ügyekbe kapcsolódik be. A tartós bérlő mobil, alkalmazkodó, de kevésbé érdekelt a helyi ügyekben.

Ha egy társadalomban sok a bérlő, akkor az a társadalom rugalmas, ám sérülékeny. Ha sok a tulajdonos, az merevebb, de stabilabb. Az Otthon Start tehát nemcsak pénzügyi, hanem társadalomszervező eszköz is.

A bérlőkön is segít

Elsőre meglepőnek tűnhet, de az Otthon Start program azoknak is kedvező, akik nem akarnak saját otthont. Ha ugyanis sok az albérlő, az felhajtja a bérleti díjakat. A magas bérleti díj viszont megnehezíti azt, hogy az első saját otthonra félretegyünk. Így még többen ragadnak bent a bérleti piacon. Azaz van itt egy önmagát erősítő ördögi kör.

A tulajdonszerzés bővítése ezt a nyomást enyhíti. Nem azonnal, nem látványosan, de hosszabb távon egyértelműen. Kevesebben versenyeznek majd egymással a bérleti piacon. Mérséklődik a piacon a kereslet, így lassul a bérleti díjak növekedése. Paradox módon tehát a hitelből ingatlant vásárlók segítenek az albérletben lakókon is.

A stabilitás fontossága

Az Otthon Start nem varázsformula. Nem oldja meg az összes lakáspiaci feszültséget. Nem tesz mindenkit tulajdonossá. De irányt és lehetőséget ad. A saját otthon megvásárlására. A társadalmi felemelkedésre. A könnyebb családalapításra.

Amikor egy család azt érzi, hogy a padló nem mozdulhat el, akkor hajlamosabb meghozni a fontos és komoly döntéseket. És ez az a stabil alap, melyből az egész ország gazdasági rezilianciája is épülhet.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense