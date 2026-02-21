ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

2008-ban és a Covid idején sem volt ekkora bajban a német ipar egésze

Infostart

A legrosszabb helyzetben az autóipar van, egyetlen év alatt 50 ezer álláshely veszett el, manapság is sorra hallani csődről az iparági cégeknél.

A francia Les Echos jelentése szerint a német ipar a 2008-as pénzügyi válságnál és a koronavírus-járványnál is súlyosabb foglalkoztatási krízisen megy keresztül.

Mint összefoglalójában a Portfolio.hu írja, 2025-ben megszűnt 124 ezer ipari munkahely – ez a teljes létszám 2,3 százaléka, és egy éve még csak 56 ezres volt a szám –, pozitív változásnak pedig nincs előszele.

A most egy év alatt eltűnt munkahelyszám majdnem a felét adja ki az elmúlt hét évinek.

Az okok között fontos helyen találni a kínai és amerikai kereslet visszaesését,

Más ágazatok sem mentesülnek a nehézségek alól. A BASF vegyipari óriás nagyszabású szerkezetátalakítást hajt végre, amely érinti nagy múltú ludwigshafeni telephelyét és berlini központját is.

A Gesamtmetall, a fém- és elektronikai ipari munkaadók szövetsége már huszonhárom egymást követő hónapban regisztrált létszámcsökkenést.

Lars Kroemer közgazdász becslése szerint idén akár 150 ezer további ipari munkahely is megszűnhet.

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez
hegy

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez
Ezen a hétvégén Békéscsabán rendeztek háborúellenes gyűlést a digitális polgári körök, a szokásos forgatókönyv szerint Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, majd pedig kérdésekre válaszolt. Közölte, hogy kivédi a kormány az ukránok energiafegyver-támadását. Beszélt a békési földutak helyzetéről, az extraprofitadók rendszerének fontosságáról, valamint egy márciusi kínai-amerikai nagy megegyezés esélyéről is.
