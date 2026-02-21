2008-ban és a Covid idején sem volt ekkora bajban a német ipar egésze

A francia Les Echos jelentése szerint a német ipar a 2008-as pénzügyi válságnál és a koronavírus-járványnál is súlyosabb foglalkoztatási krízisen megy keresztül.

Mint összefoglalójában a Portfolio.hu írja, 2025-ben megszűnt 124 ezer ipari munkahely – ez a teljes létszám 2,3 százaléka, és egy éve még csak 56 ezres volt a szám –, pozitív változásnak pedig nincs előszele.

A most egy év alatt eltűnt munkahelyszám majdnem a felét adja ki az elmúlt hét évinek.

A legrosszabb helyzetben az autóipar van, egyetlen év alatt 50 ezer álláshely veszett el, manapság is sorra hallani csődről az iparági cégeknél.

Az okok között fontos helyen találni a kínai és amerikai kereslet visszaesését,

Más ágazatok sem mentesülnek a nehézségek alól. A BASF vegyipari óriás nagyszabású szerkezetátalakítást hajt végre, amely érinti nagy múltú ludwigshafeni telephelyét és berlini központját is.

A Gesamtmetall, a fém- és elektronikai ipari munkaadók szövetsége már huszonhárom egymást követő hónapban regisztrált létszámcsökkenést.

Lars Kroemer közgazdász becslése szerint idén akár 150 ezer további ipari munkahely is megszűnhet.