Rekordméretű kísérettel érkezett Kínába, és öt irányelvvel készült a német kancellár

A hivatalába tavaly májusban beiktatott német kancellár tulajdonképpen bemutatkozó látogatásra érkezett Kínába. Valójában azonban ennél jóval többről van szó, amit jelez, hogy Merz rekordméretű, túlnyomó többségében gazdasági szakértőkből, magas rangú vállalati képviselőkből álló, 30 fős delegációt vezet.

Mindenesetre a Die Welt című lap beszámolója szerint arra is volt gondja, hogy közvetlenül indulása előtt elmagyarázza a több napra tervezett vizit céljait. Eszerint „öt irányelvet” dolgozott ki, amelyeket útmutatásként kíván használni a tárgyalások során.

Így a többi között azt hangoztatta, hogy, mint idézték, „az okos kínai politika otthon kezdődik”. Azaz ez a politika nem csak merő külpolitikát jelent, hanem bel- és európai politikát is.

„Ha Németországban és Európában egységesek, erősek és versenyképese vagyunk, kiegyensúlyozott partnerséget tudunk kialakítani Kínával is”

– fogalmazott a kancellár.

Hangsúlyozta a „kockázatcsökkentés”, azaz az egyoldalú függőségek kockázatának mérséklését célzó stratégia szükségességét. Az említett kockázatcsökkentés ugyanakkor nem jelentheti a Kínától való elhatárolódást, ami Németországnak súlyos károkat okozhatna.

Ezen kívül „tisztessége versenyt” szorgalmazott, úgy értékelve, hogy ezen a téren pozitív tapasztalatokra tettek szert. Utalt arra, hogy Kína felsorakozott a nagyhatalmak mellé, ami Németországnak is tudomásul kell vennie.

Peking nélkül a „nagy kérdések” nem kezelhetők. Kína fontos szerepet játszhatna az Ukrajna elleni orosz agressziós háború mielőbbi befejezésében

– emelte ki, hozzátéve, hogy „nem oktatni vagy dorgálni kell egymást.”

Mindez azonban független a Kína és Németország közötti alapvető rendszerszintű különbségektől – fogalmazta meg tárgyalási ars poeticáját a kancellár. Utalt az emberi jogok érvényesülésére, valamint az egy Kína-politikához való német ragaszkodásra.

Az első helyszíni tudósítások szerint ezt tükrözte Merz helyi idő szerint szerda délutáni találkozója Li Csiang miniszterelnökkel, aki a gazdaságpolitika fő irányítójának számít. A kancellár megerősítette, hogy Németország bővíteni kívánja gazdasági és politikaii kapcsolatait Kínával.

Utalt arra, hogy a két ország között intenzív párbeszédre, nyílt kommunikációs csatornákra van szükség. Ennek érdekében még ebben az évben több miniszteri látogatást terveznek.

A vendéglátó kormányfő az Egyesült Államokkal fennálló vámháborúra utalva felszólította Németországot a Kínával való együttműködésre a globális szabadkereskedelem biztosítása érdekében.

A Merz-kormány kormány számára a látogatás központi témái közé tartozik a német vállalatok kínai nyersanyagtól és ritkaföldfémektől való függősége, valamint a kínai piacon fennálló tisztességes versenyfeltételek kérdése. Rendkívül fontos téma az autóipari versengés, különös tekintettel az egyre erősebb kínai konkurenciára.

A kancellárt fogadja Hszi Csin-ping államfő. Ezt követően Merz és kísérete a keleti Csöcsiang tartományba látogat. A keleti tartomány Kína gazdaságilag egyik legfejlettebbnek tartott tartománya.

