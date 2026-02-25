ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.14
usd:
319.12
bux:
127182.65
2026. február 25. szerda Géza
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár beszédet mond a családi vállalkozások napján Berlinben 2025. június 6-án. Az Újrakezdés! mottójú rendezvényen a vállalkozók a bürokrácia, az energia- és munkaerőköltségek, valamint a biztonságpolitikai kihívások terén szükséges strukturális reformokról tárgyalnak majd.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Rekordméretű kísérettel érkezett Kínába, és öt irányelvvel készült a német kancellár

Infostart
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

A politikai nézeteltérések ellenére szinte ostromolják Kínát a nyugat-európai vezetők. Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit kormányfő után most Friedrich Merz német kancellár volt soron. Értesülések szerint áprilisban Donald Trump amerikai elnököt is Pekingbe várják.

A hivatalába tavaly májusban beiktatott német kancellár tulajdonképpen bemutatkozó látogatásra érkezett Kínába. Valójában azonban ennél jóval többről van szó, amit jelez, hogy Merz rekordméretű, túlnyomó többségében gazdasági szakértőkből, magas rangú vállalati képviselőkből álló, 30 fős delegációt vezet.

Mindenesetre a Die Welt című lap beszámolója szerint arra is volt gondja, hogy közvetlenül indulása előtt elmagyarázza a több napra tervezett vizit céljait. Eszerint „öt irányelvet” dolgozott ki, amelyeket útmutatásként kíván használni a tárgyalások során.

Így a többi között azt hangoztatta, hogy, mint idézték, „az okos kínai politika otthon kezdődik”. Azaz ez a politika nem csak merő külpolitikát jelent, hanem bel- és európai politikát is.

„Ha Németországban és Európában egységesek, erősek és versenyképese vagyunk, kiegyensúlyozott partnerséget tudunk kialakítani Kínával is”

– fogalmazott a kancellár.

Hangsúlyozta a „kockázatcsökkentés”, azaz az egyoldalú függőségek kockázatának mérséklését célzó stratégia szükségességét. Az említett kockázatcsökkentés ugyanakkor nem jelentheti a Kínától való elhatárolódást, ami Németországnak súlyos károkat okozhatna.

Ezen kívül „tisztessége versenyt” szorgalmazott, úgy értékelve, hogy ezen a téren pozitív tapasztalatokra tettek szert. Utalt arra, hogy Kína felsorakozott a nagyhatalmak mellé, ami Németországnak is tudomásul kell vennie.

Peking nélkül a „nagy kérdések” nem kezelhetők. Kína fontos szerepet játszhatna az Ukrajna elleni orosz agressziós háború mielőbbi befejezésében

– emelte ki, hozzátéve, hogy „nem oktatni vagy dorgálni kell egymást.”

Mindez azonban független a Kína és Németország közötti alapvető rendszerszintű különbségektől – fogalmazta meg tárgyalási ars poeticáját a kancellár. Utalt az emberi jogok érvényesülésére, valamint az egy Kína-politikához való német ragaszkodásra.

Az első helyszíni tudósítások szerint ezt tükrözte Merz helyi idő szerint szerda délutáni találkozója Li Csiang miniszterelnökkel, aki a gazdaságpolitika fő irányítójának számít. A kancellár megerősítette, hogy Németország bővíteni kívánja gazdasági és politikaii kapcsolatait Kínával.

Utalt arra, hogy a két ország között intenzív párbeszédre, nyílt kommunikációs csatornákra van szükség. Ennek érdekében még ebben az évben több miniszteri látogatást terveznek.

A vendéglátó kormányfő az Egyesült Államokkal fennálló vámháborúra utalva felszólította Németországot a Kínával való együttműködésre a globális szabadkereskedelem biztosítása érdekében.

A Merz-kormány kormány számára a látogatás központi témái közé tartozik a német vállalatok kínai nyersanyagtól és ritkaföldfémektől való függősége, valamint a kínai piacon fennálló tisztességes versenyfeltételek kérdése. Rendkívül fontos téma az autóipari versengés, különös tekintettel az egyre erősebb kínai konkurenciára.

A kancellárt fogadja Hszi Csin-ping államfő. Ezt követően Merz és kísérete a keleti Csöcsiang tartományba látogat. A keleti tartomány Kína gazdaságilag egyik legfejlettebbnek tartott tartománya.

.

Kezdőlap    Külföld    Rekordméretű kísérettel érkezett Kínába, és öt irányelvvel készült a német kancellár

németország

kína

kancellár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

A Védelmi Tanács ülése után számolt be a friss döntésekről a miniszterelnök, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
 

Tovább bonyolódik a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet, Ukrajna nem ígért semmit

„A magyarok küldjenek katonákat Ukrajnába” – Szijjártó Péter szerint új elvárás hangzott el Brüsszelben

Szakértő: a 20. szankciós csomag példátlan helyzet elé állíthatja Magyarországot

Orbán Viktor: az európai vezetők a háború folytatásáról állapodtak meg Volodimir Zelenszkijjel

„Megvan az árszabásuk” – részletek az ukrajnai kényszersorozásokról

Megrázó vallomás tett egy magyar–ukrán hadifogoly az orosz védelmi minisztérium szerint

VIDEÓ
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.25. szerda, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Planet 2026: Olyan időjárás jön, ami mindent megváltoztat: kiderült, mi vár ránk a közeljövőben

Planet 2026: Olyan időjárás jön, ami mindent megváltoztat: kiderült, mi vár ránk a közeljövőben

A klímaváltozás üteme a tudomány szerint rég nem kérdés, a valódi gond az, hogy a politikai válaszok gyakran egy „alternatív valóságban” születnek – erről beszélt a Planet Budapest 2026-on Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora. Szerinte a másfél fokos cél tartása már irreális, így az alkalmazkodás kerül a középpontba, miközben a globális energiafelhasználásban nem látszik érdemi szerkezetváltás, és a nehézipar dekarbonizációja továbbra is megoldatlan. Az agráriumban a következmények már kézzelfoghatók: Kovács Gergely Péter szerint az aszály nálunk nem kivétel, hanem új átlag, Hadászi László pedig drasztikus technológiai váltásról beszélt a földeken.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek

Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek

A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

The BBC's Anthony Zurcher says the US president appealed to his base and taunted his opponents in a marathon speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 25. 15:52
Hszi Csin-ping: erősíteni kell a stratégiai bizalmat Kína és Németország között
2026. február 25. 15:42
A mexikói elnök szerint biztonságos lesz a foci-vb a drogháború ellenére is
×
×