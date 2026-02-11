ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 11. szerda
Birkner Zoltán, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) alelnöke, Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter és Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és a védelmi iparért felelõs államtitkára (b-j) az Innováció, ami összeköt címû konferencián az MNB Lámfalussy Konferencia Központjában 2026. február 11-én. A konferenciát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közösen szervezte.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Elárulták, hogyan lesz még innovatívabb Magyarország

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Bennünk, magyarokban van kreativitás és tudás is – mondta el Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter egy konferencián.

Közösen szervezett szerdán Budapesten konferenciát a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, „Innováció, ami összeköt” címmel – jelentette az MTI.

Varga Mihály, az MNB elnöke úgy fogalmazott, az innováció egy olyan egyenlet, amelyben az egyik oldalon az ötlet, másik oldalon pedig maga a termék, illetve annak hasznosulása áll. Emlékeztetett, hogy Magyarországhoz számos világhírű találmány köthető, egyebek között a kiegyezés utáni, a bankrendszer által is támogatott gazdasági fejlődésnek köszönhetően.

A 2010-es évek itthon stabilitást hoztak, de itt nem állhatunk meg

– hangsúlyozta a jegybank elnöke.

Hozzátette, a stabil gazdasági alapok eredményeképpen elértük az extenzív növekedés határait, így a bővülés élénkítéséhez az intenzív tényezők, tehát a termelékenység, a hatékonyság és a versenyképesség növelése lesz szükséges a jövőben. A legfrissebb, 2024-es adat szerint a magyar gazdaság munkatermelékenysége az uniós átlag 73,9 százalékát éri el, miközben közel teljes a foglalkoztatottság.

A további növekedéshez a hatékonyságot kell javítani, itt van a következő kitörési pont

– mondta el Varga Mihály.

Mint fogalmazott, ez ugyan kényszer, de érdemes lehetőségként tekinteni erre a kihívásra. A gazdaság viszont csak akkor fog fejlődni, ha az ötlet itthon hasznosul – tette hozzá.

A jegybank elnöke azt is kiemelte, hogy az innováció nem csak a gazdaság fejlődése, hanem annak stabilitása szempontjából is fontos. Az új technológiák, és az általuk generált hatékonyságnövekedés ugyanis az inflációs kockázatokat is mérsékli. Az MNB alapmandátumának értelmében is fontos így az innováció támogatása. Leszögezte, hogy azoknál a vállalkozásoknál, amelyek költenek az innovációra, magasabb a munka termelékenysége, és az exportból is nagyobb részt hasítanak ki ezek a cégek.

Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter felszólalásában azt emelte ki, hogy bennünk, magyarokban van kreativitás és tudás, így nem csak a jelenért, de a jövőért folytatott versenyt is meg fogjuk nyerni. Emlékeztetett, hogy hazánk az innovációs világranglista 33. helyén áll.

Mi, magyarok eldöntöttük azt, hogy 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országának egyike leszünk

– emelte ki Hankó Balázs.

Ezáltal a magyar gazdaság növekedésében és a versenyképességben olyan előrelépést fogunk elérni, amely innovációvezérelt, és a tudásgazdaság és a tudásgazdagság ötvözetét jelenti. Hozzátette, a kitűzött célok elérésében a magyar kis- és középvállalkozásoknak, és a hazai nagyvállalatoknak is kiemelt szerepük van.

A magyar gazdaság gerincét már most is az innovatív vállalkozások adják, a GDP kétharmadát ugyanis ezek a cégek állítják elő. Emellett az export 70, és a foglalkoztatás 54 százaléka is ezekhez a cégekhez köthető. Az innovatív vállalatok 31 százalékkal fizetnek többet, és 58 százalékkal hatékonyabbak – hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter.

Jelenleg minden harmadik kkv innovál, 2030-ra már a kkv-k fele fog innoválni

– tette hozzá Hankó Balázs. Arról is beszélt, hogy az elmúlt években megújult, és nemzetközi szinten is egyre elismertebb lett a hazai felsőoktatás, szakképzési rendszerünk a harmadik legjobb az Európai Unióban, és új lendületet kapott a Magyar Kutatási Hálózat.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy fogalmazott, hogy valódi innováció a következetes jobbításból származik, ugyanis az az innováció, hogy egy cégvezető elgondolja, miként tud jobban működni holnap.

Jelenleg az a kérdés, hogy beleragadunk-e a közepes jövedelmi csapdába, amelybe „bizony nem kevés” ország beleragadt, vagy pedig a másik utat választjuk, amely a tudás, technológia és az innováció útja. Az egyik modell az olcsóbb erőforrásokra, az alacsonyabb hozzáadott értékre épül, amelyből egy ideig lehet növekedés, de végül mindig stagnálás lesz, ami után „a lejtő következik” – mondta el Nagy Elek.

Hozzátette, lehet és érdemes is bízni a kamarában, mivel célja az, hogy bizalmon alapuló közeggé váljon a magyar gazdaság. Hangsúlyozta, a kamara segíti az innovatív vállalkozások piacra jutását, nemzetközi megjelenését, üzleti és szakmai kapcsolódását, valamint az adó- és adminisztrációcsökkentésben is tudnak segíteni.

Bizalomra épülő innovációs ökoszisztémát is nyújtanak

– emelte ki az elnök. A konferencián egyébként több szervezet, így a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a jegybank, és a Nemzetgazdasági Minisztérium részvételével megalakult az innovációs koalíció, valamint létrehozták a Magyar Innovátor védjegyet is, amelyet most először adtak át kiemelkedő hazai cégeknek.

„Kiiktatni” – drámai videót közölt a kormányülésről Orbán Viktor

Szijjártó Péter szerint a brüsszeli-kijevi együttműködésben a terv az, hogy Magyarországot mint akadályt kiiktassák. Ha ezt megteszik, azzal bármely tagországot kiiktathatják később a brüsszeli döntéshozatalból – állította a külgazdasági és külügyminiszter.
 

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Az orosz erők nagy erőkkel nyomulnak előre az ukránok által 2022-ben visszafoglalt Liman térségében: az észak-donyecki város ostroma lényegében megkezdődött, az oroszok a környező falvak elfoglalásával akarják bekeríteni a települést. Közben nagyobb katonai műveletek zajlanak Kosztantynivka, Pokrovszk, Huljajpole térségében is. Közen orosz lapok és internetes OSINT-bloggerek arról írnak: kisebb ellentámadást indított az ukrán hadsereg a déli fronton - Kijev ezt nem erősítette meg egyelőre. Diplomáciai fronton egyelőre nem látszik áttörés: Moszkvából több, Amerikával szemben kritikus nyilatkozat is jött az elmúlt napokban. A nap folyamán megjelnetek a Kiel Institute adatai: ebből kiderül, hogy Ukrajna katonai támogatása 2022 előtti mélypontra süllyedt. Az FT közben információkat szerzett arról, hogy Zelenszkij elnök választásokat akar tartani Ukrajnában - erről a napokban érkezhet hivatalos bejelentés. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Új helyszínen folytatódhat a béketárgyalás: Zelenszkij már bejelentette az időpontot

A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.

Police name suspect in Canada school shooting as they give update

Police say the suspect is 18-year-old Jesse van Rootselaar - the number of killed has been reduced to eight, plus the suspect.

