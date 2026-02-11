Elárulták, hogyan lesz még innovatívabb Magyarország

Közösen szervezett szerdán Budapesten konferenciát a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, „Innováció, ami összeköt” címmel – jelentette az MTI.

Varga Mihály, az MNB elnöke úgy fogalmazott, az innováció egy olyan egyenlet, amelyben az egyik oldalon az ötlet, másik oldalon pedig maga a termék, illetve annak hasznosulása áll. Emlékeztetett, hogy Magyarországhoz számos világhírű találmány köthető, egyebek között a kiegyezés utáni, a bankrendszer által is támogatott gazdasági fejlődésnek köszönhetően.

A 2010-es évek itthon stabilitást hoztak, de itt nem állhatunk meg

– hangsúlyozta a jegybank elnöke.

Hozzátette, a stabil gazdasági alapok eredményeképpen elértük az extenzív növekedés határait, így a bővülés élénkítéséhez az intenzív tényezők, tehát a termelékenység, a hatékonyság és a versenyképesség növelése lesz szükséges a jövőben. A legfrissebb, 2024-es adat szerint a magyar gazdaság munkatermelékenysége az uniós átlag 73,9 százalékát éri el, miközben közel teljes a foglalkoztatottság.

A további növekedéshez a hatékonyságot kell javítani, itt van a következő kitörési pont

– mondta el Varga Mihály.

Mint fogalmazott, ez ugyan kényszer, de érdemes lehetőségként tekinteni erre a kihívásra. A gazdaság viszont csak akkor fog fejlődni, ha az ötlet itthon hasznosul – tette hozzá.

A jegybank elnöke azt is kiemelte, hogy az innováció nem csak a gazdaság fejlődése, hanem annak stabilitása szempontjából is fontos. Az új technológiák, és az általuk generált hatékonyságnövekedés ugyanis az inflációs kockázatokat is mérsékli. Az MNB alapmandátumának értelmében is fontos így az innováció támogatása. Leszögezte, hogy azoknál a vállalkozásoknál, amelyek költenek az innovációra, magasabb a munka termelékenysége, és az exportból is nagyobb részt hasítanak ki ezek a cégek.

Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter felszólalásában azt emelte ki, hogy bennünk, magyarokban van kreativitás és tudás, így nem csak a jelenért, de a jövőért folytatott versenyt is meg fogjuk nyerni. Emlékeztetett, hogy hazánk az innovációs világranglista 33. helyén áll.

Mi, magyarok eldöntöttük azt, hogy 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országának egyike leszünk

– emelte ki Hankó Balázs.

Ezáltal a magyar gazdaság növekedésében és a versenyképességben olyan előrelépést fogunk elérni, amely innovációvezérelt, és a tudásgazdaság és a tudásgazdagság ötvözetét jelenti. Hozzátette, a kitűzött célok elérésében a magyar kis- és középvállalkozásoknak, és a hazai nagyvállalatoknak is kiemelt szerepük van.

A magyar gazdaság gerincét már most is az innovatív vállalkozások adják, a GDP kétharmadát ugyanis ezek a cégek állítják elő. Emellett az export 70, és a foglalkoztatás 54 százaléka is ezekhez a cégekhez köthető. Az innovatív vállalatok 31 százalékkal fizetnek többet, és 58 százalékkal hatékonyabbak – hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter.

Jelenleg minden harmadik kkv innovál, 2030-ra már a kkv-k fele fog innoválni

– tette hozzá Hankó Balázs. Arról is beszélt, hogy az elmúlt években megújult, és nemzetközi szinten is egyre elismertebb lett a hazai felsőoktatás, szakképzési rendszerünk a harmadik legjobb az Európai Unióban, és új lendületet kapott a Magyar Kutatási Hálózat.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy fogalmazott, hogy valódi innováció a következetes jobbításból származik, ugyanis az az innováció, hogy egy cégvezető elgondolja, miként tud jobban működni holnap.

Jelenleg az a kérdés, hogy beleragadunk-e a közepes jövedelmi csapdába, amelybe „bizony nem kevés” ország beleragadt, vagy pedig a másik utat választjuk, amely a tudás, technológia és az innováció útja. Az egyik modell az olcsóbb erőforrásokra, az alacsonyabb hozzáadott értékre épül, amelyből egy ideig lehet növekedés, de végül mindig stagnálás lesz, ami után „a lejtő következik” – mondta el Nagy Elek.

Hozzátette, lehet és érdemes is bízni a kamarában, mivel célja az, hogy bizalmon alapuló közeggé váljon a magyar gazdaság. Hangsúlyozta, a kamara segíti az innovatív vállalkozások piacra jutását, nemzetközi megjelenését, üzleti és szakmai kapcsolódását, valamint az adó- és adminisztrációcsökkentésben is tudnak segíteni.

Bizalomra épülő innovációs ökoszisztémát is nyújtanak

– emelte ki az elnök. A konferencián egyébként több szervezet, így a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a jegybank, és a Nemzetgazdasági Minisztérium részvételével megalakult az innovációs koalíció, valamint létrehozták a Magyar Innovátor védjegyet is, amelyet most először adtak át kiemelkedő hazai cégeknek.