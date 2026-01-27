ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.6
usd:
321.04
bux:
126663.78
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szilícium mikrochipek egy sokszoros nagyításban, mikroszkóp alatt.
Nyitókép: Unsplash

A kvantumprocesszorok forradalmasításán dolgoznak a HUN-REN kutatói

Infostart

A nemzetközi együttműködésben zajló kutatás célja, hogy kompakt, szobahőmérsékleten is üzemelő szuperprocesszort hozzanak létre, amihez eddig extrém körülmények voltak szükségesek.

A hagyományos kvantumszámítógépek hatalmas, bonyolult és rendkívül drága infrastruktúrát igényelnek: működésükhöz ultranagy vákuumra vagy extrém, az abszolút nulla fok közelében lévő hőmérsékletre van szükség – írja hétfői sajtóközleményében a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat.

Egy nemzetközi kutatási együttműködésben azonban olyan új irány körvonalazódik, amely lehetővé teheti kompakt, hordozható, akár szobahőmérsékleten működő kvantumprocesszorok kifejlesztését, hogy a jövő kvantumprocesszorai ne csak laboratóriumi kísérletek legyenek, hanem valódi, széles körben használható technológiák. A munkában meghatározó szerepet játszanak a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói is.

A MAESTRO nevű, európai finanszírozású projekt célja olyan szilárdtest-alapú kvantumprocesszorok fejlesztése volt, amelyek gyémántban létrehozott, úgynevezett nitrogén-vakancia (NV) centrumokon alapuló kvantumbiteket használnak.

Ezek az atomi léptékű kvantumrendszerek különleges tulajdonságaik révén nemcsak stabilak, hanem viszonylag magas – akár szobahőmérsékletű – környezetben is hosszú ideig megőrzik kvantumállapotukat.  

A projekt egyik kulcsfontosságú újítása az volt, hogy a kvantumbitek állapotát nem optikai, hanem elektromos módszerekkel olvasták ki a kutatók. Ez a megközelítés jelentősen csökkentheti a kvantumprocesszorok méretét és komplexitását, miközben megnyitja az utat az iparilag is skálázható, integrált kvantumeszközök előtt.  

A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói elsősorban elméleti és számítógépes modellezéssel járultak hozzá a fejlesztéshez. A magyar csoport feladata annak feltárása volt, hogy a gyémántban létrehozott kvantumhibák – köztük a nitrogén-vakancia centrumok – miként viselkednek különböző anyagi és környezeti feltételek mellett, illetve hogyan optimalizálhatók a gyártási folyamatok a megbízható és nagy hozamú kvantumeszközök érdekében.  

„A célunk az volt, hogy pontosan megértsük, miként lehet atomnyi pontossággal tervezni és stabilizálni ezeket a kvantumállapotokat. Számításaink hozzájárultak ahhoz, hogy a jövő kvantumprocesszorai ne csak laboratóriumi kísérletek legyenek, hanem valódi, széles körben használható technológiák”

– hangsúlyozta Gali Ádám, a projekt vezető magyar kutatója a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontban.  

A MAESTRO projekt eredményei hosszabb távon nemcsak a kvantumszámítástechnika fejlődéséhez járulhat hozzá, hanem új alkalmazások előtt is megnyithatja az utat az adatbiztonság, az érzékeléstechnika, a mesterséges intelligencia és az ipari optimalizálás területén. A magyar részvétel révén a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont aktívan hozzájárul ahhoz, hogy Európa – és benne Magyarország – meghatározó szereplője legyen a következő generációs kvantumtechnológiák fejlesztésének.

Kezdőlap    Tudomány    A kvantumprocesszorok forradalmasításán dolgoznak a HUN-REN kutatói

technológia

számítástechnika

innováció

processzor

kvantumszámítógép

hun-ren

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyulay Zsolt: felejthetetlen hangulat lesz a téli olimpián, bízhatunk magyar pontszerzésekben

Gyulay Zsolt: felejthetetlen hangulat lesz a téli olimpián, bízhatunk magyar pontszerzésekben
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a Sándor-palotában tartott eskütétel után az InfoRádióban azt mondta, a 15 magyar résztvevő közül az Eb-bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó párosnak és a rövid pályás gyorskorcsolyázóinknak van a legnagyobb esélyük arra, hogy pontszerző helyen végezzenek a február 6-án kezdődő milánói-cortinai játékokon.
Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás

Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás

Grönland extrém módon olvad, a nyári hőmérsékletben 8-10 Celsius-fokos anomáliák vannak. A 2040-es években már tízből egy esztendőben jégmentessé válik nyaranta a sarki terület – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek

Otthontámogatásról döntött a kormány: 180 milliárd forintot csoportosított át azonnal, ők a nagy nyertesek

A hétfő este kihirdetett kormányhatározatból derült ki, hogy mennyibe is kerülhet éves szinten a közfeladatot ellátó munkavállalók otthontámogatása, amely dolgozónként biztosít 1 millió forintot lakhatási célokra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Százezernyi magyar fizetése csökkenhet fű alatt 2026-ban: erről kevés dolgozó tudott, nagyon ki fognak akadni

Százezernyi magyar fizetése csökkenhet fű alatt 2026-ban: erről kevés dolgozó tudott, nagyon ki fognak akadni

A hazai vállalatok többsége idén is béremelésre készül, de a tervezett növekedés mértéke elmarad a tavalyi várakozásoktól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

The decision may indicate that the administration is walking back more aggressive immigration enforcement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 19:48
Kovács Erik: a mi éghajlatváltozásunkban lesz egy újabb éghajlatváltozás
2026. január 26. 10:10
Fél évszázad után ismét ember indul a Hold felé, relikviákkal megpakolva
×
×
×
×