Indul a „három az egyben” képzés, összekapcsolják a technikumokat és az egyetemeket

Hankó Balázs elmondta: a Szegedi Szakképzési Centrum, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum és a Váci Szakképzési Centrum együttműködést köt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel arról, hogy az egyetem 60 kreditet elismer, és így a fiatalok az érettségi és a szakmaszerzés után három helyett két év alatt üzemmérnök-informatikus BProf diplomát szerezhetnek.

A miniszter kiemelte: a magyar szakképzés európai uniós harmadik helyezett, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pedig benne van a világ legjobb 2 százalékában, Európában pedig a legjobb 250-ben. Most pedig összekapcsolják ezt a kettőt – tette hozzá.

Emlékeztetett: a szakmák tavaly őszi Európa-bajnokságán a magyar fiatalok szoftverfejlesztés, webfejlesztés, rendszerüzemeltetés területen aranyérmesek lettek. A magyar kiválóság a szakképzésben megvan, ennek a magyar kiváltóságnak kell továbbmennie az egyetemeken úgy, hogy a képzés lényege a szakképzésben és megújult BME-képzésben is a gyakorlat – hangsúlyozta a miniszter.

Hankó Balázs kiemelte: az új képzés előnye, hogy a fiatalok nyolc helyett hét év alatt szerezhetnek érettségit, szakmát és diplomát. Ez gyorsabb utat jelent a diplomáig, több gyakorlatot és jobb rajtot a munkaerőpiacon – fogalmazott.

Felhívta a figyelmet arra: február 15-éig lehet jelentkezni a megújult, sikeres felsőoktatásba, február 19-éig pedig az európai bronzérmes magyar szakképzésbe.

Charaf Hassan, a BME rektora felidézte: 2018-ban hozták létre az üzemmérnök képzést, a piaci igényekre reagálva. Elmondta: most három szakképzési centrummal kötnek együttműködési megállapodást, hogy a fiatalok az ötéves képzés után két év alatt üzemmérnöki diplomát szerezhessenek az egyetemen. Hozzátette: a fiatalok így gyorsabban jutnak diplomához, de az együttműködéssel közelebb kerülnek egymáshoz a szakképzési centrumok és az egyetemek is.

Kiemelte: szeretnének változtatni azon a mítoszon, hogy a technikum után nem mennek a fiatalok egyetemre, ezzel a új képzéssel ugyanis a technikum után nagyobb eséllyel tudnak bekapcsolódni a felsőoktatásba a tanulók.

Erdélyi Margit, a Szeged Szakképzési Centrum főigazgatója a sajtótájékoztatón felidézte, 2020 óta vesznek részt az okleveles technikusi képzésben. A mostani pilotprogramban három szakképzési központ nyolc technikummal vesz részt.

Kiemelte: aki a szakképzést választja, nem B tervet választ, hanem az életet, életpályát, felsőoktatást választhatja, hiszen öt év alatt kap érettségit, okleveles technikusi végzettséget és plusz két évet „rátanulva” egy piacképes diplomát.