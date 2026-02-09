ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.47
usd:
318.23
bux:
129478.23
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter beszédet mond a három az egyben képzés indulását bejelentõ sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2026. február 9-én. A Szegedi Szakképzési Centrum, a Budapesti Mûszaki Szakképzési Centrum és a Váci Szakképzési Centrum együttmûködést köt a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel arról, hogy az egyetem 60 kreditet elismer, és így a fiatalok az érettségi és a szakmaszerzés után három helyett két év alatt üzemmérnök-informatikus BProf diplomát szerezhetnek.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Indul a „három az egyben” képzés, összekapcsolják a technikumokat és az egyetemeket

Infostart / MTI

Gyorsabb egyetemi előrehaladást teszünk lehetővé informatikai területen – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter hétfőn, budapesti sajtótájékoztatóján.

Hankó Balázs elmondta: a Szegedi Szakképzési Centrum, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum és a Váci Szakképzési Centrum együttműködést köt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel arról, hogy az egyetem 60 kreditet elismer, és így a fiatalok az érettségi és a szakmaszerzés után három helyett két év alatt üzemmérnök-informatikus BProf diplomát szerezhetnek.

A miniszter kiemelte: a magyar szakképzés európai uniós harmadik helyezett, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pedig benne van a világ legjobb 2 százalékában, Európában pedig a legjobb 250-ben. Most pedig összekapcsolják ezt a kettőt – tette hozzá.

Emlékeztetett: a szakmák tavaly őszi Európa-bajnokságán a magyar fiatalok szoftverfejlesztés, webfejlesztés, rendszerüzemeltetés területen aranyérmesek lettek. A magyar kiválóság a szakképzésben megvan, ennek a magyar kiváltóságnak kell továbbmennie az egyetemeken úgy, hogy a képzés lényege a szakképzésben és megújult BME-képzésben is a gyakorlat – hangsúlyozta a miniszter.

Hankó Balázs kiemelte: az új képzés előnye, hogy a fiatalok nyolc helyett hét év alatt szerezhetnek érettségit, szakmát és diplomát. Ez gyorsabb utat jelent a diplomáig, több gyakorlatot és jobb rajtot a munkaerőpiacon – fogalmazott.

Felhívta a figyelmet arra: február 15-éig lehet jelentkezni a megújult, sikeres felsőoktatásba, február 19-éig pedig az európai bronzérmes magyar szakképzésbe.

Charaf Hassan, a BME rektora felidézte: 2018-ban hozták létre az üzemmérnök képzést, a piaci igényekre reagálva. Elmondta: most három szakképzési centrummal kötnek együttműködési megállapodást, hogy a fiatalok az ötéves képzés után két év alatt üzemmérnöki diplomát szerezhessenek az egyetemen. Hozzátette: a fiatalok így gyorsabban jutnak diplomához, de az együttműködéssel közelebb kerülnek egymáshoz a szakképzési centrumok és az egyetemek is.

Kiemelte: szeretnének változtatni azon a mítoszon, hogy a technikum után nem mennek a fiatalok egyetemre, ezzel a új képzéssel ugyanis a technikum után nagyobb eséllyel tudnak bekapcsolódni a felsőoktatásba a tanulók.

Erdélyi Margit, a Szeged Szakképzési Centrum főigazgatója a sajtótájékoztatón felidézte, 2020 óta vesznek részt az okleveles technikusi képzésben. A mostani pilotprogramban három szakképzési központ nyolc technikummal vesz részt.

Kiemelte: aki a szakképzést választja, nem B tervet választ, hanem az életet, életpályát, felsőoktatást választhatja, hiszen öt év alatt kap érettségit, okleveles technikusi végzettséget és plusz két évet „rátanulva” egy piacképes diplomát.

Kezdőlap    Belföld    Indul a „három az egyben” képzés, összekapcsolják a technikumokat és az egyetemeket

oktatás

informatika

felsőoktatás

technikum

hankó balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: ezt csak egyszer lehet eljátszani, és utána valószínűleg vége az iráni vezetésnek

Elemző: ezt csak egyszer lehet eljátszani, és utána valószínűleg vége az iráni vezetésnek
Irán nyilvánosságra hozta, mit lépne, ha az Egyesült Államok háborút indítana ellene. Teherán rakétazáporokat, proxyhaderők bevetését, kibertámadásokat, valamint a Hormuzi-szoros lezárását, azaz a globális olajszállítások megzavarását ígéri. A szoroson halad át a világ olaj- és LNG-termelésének a 20 százaléka, ugyanakkor ennek akadályozását nem véletlenül nem lépte még meg soha Teherán – mondta az InfoRádióban Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője.
Könnyedén áttelel a szőlőkabóca – Nem áll le a szőlőpusztulás, egy borvidék a legrosszabbra készül

Könnyedén áttelel a szőlőkabóca – Nem áll le a szőlőpusztulás, egy borvidék a legrosszabbra készül

Zalában több mint 200 ezer tőke szőlőt jelöltek ki kivágásra az aranyszínű sárgaság terjedése miatt. A Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az InfoRádiónak azt mondta: a hideg tél sem állítja meg a fitoplazma terjedését.
 

Egyre drámaibb a helyzet a rovarvilágban, ami az emberek egészségére is kihathat

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi lépés Európában: gigaberuházással indult el az a techprojekt, ami mindent megváltoztathat

Történelmi lépés Európában: gigaberuházással indult el az a techprojekt, ami mindent megváltoztathat

Az Európai Unió elindította eddigi legnagyobb félvezető-kísérleti üzemét, a NanoIC-t az IMEC leuveni központjában. A 2,5 milliárd eurós beruházás a következő generációs, két nanométer alatti chiptechnológiák fejlesztését gyorsítja, amelyek kulcsfontosságúak a mesterséges intelligencia, az önvezető járművek, az egészségügy és a 6G-hálózatok számára - derül ki az Európai Bizottság közleményéből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon

Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon

A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hong Kong pro-democracy tycoon Jimmy Lai gets 20 years' jail

Hong Kong pro-democracy tycoon Jimmy Lai gets 20 years' jail

Lai's supporters say this amounts to a death sentence, but authorities say it demonstrates the rule of law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 12:34
Elfogták a banki csalókat – videó
2026. február 9. 12:00
Tankerületekben, iskolákban nyomoz a rendőrség korrupció és más ügyek miatt
×
×
×
×