Új fejezet a magyar kutatásban: 25 éves megállapodás született

Új pályájára állítottuk a magyar tudományt és innovációt – hangsúlyozta Hankó Balázs az aláírást követő sajtótájékoztatón a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat budapesti székházában. A 2050-ig szóló keretmegállapodás biztonságot, kiszámíthatóságot, rugalmasságot biztosít a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnak.
A megújult HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat a magyar nemzetet, a magyar gazdaságot, a magyar társadalmat szolgálja – hangsúlyozta, hozzátéve: a szerződés szerint 2031-ig kell eljutni oda, hogy a hálózat minden évben
- 140 szabadalmat jelent be,
- éves szinten 10 milliárd külső bevételt szerez,
- legalább 20 céggel rendelkezik,
- évente 600 doktoranduszt fogad, továbbá
- 3500 középiskola diák bekapcsolódását biztosítja a mindennapos tevékenységbe.
A tárcavezető a nemzetközi kapcsolatok fontosságáról szólva kiemelte, hogy legalább 1500 tudományos közlemény, publikáció kiadása szükséges az Egyesült Államokkal vagy Kínával.
Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem alapítványi modell. A szerződés értelmében a kormány biztosítja, hogy a HUN-REN finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, amelyből 34,6 milliárd forint teljesítményarányos támogatás, 2027-től 2031-ig évente 89,3 milliárd forint a forrás, amelynek 50 százaléka teljesítményarányos támogatás.
A teljesítményarányos támogatás fő pillérei a tudományos teljesítmény fokozása, a publikációk számának és minőségének növelése, a HUN-REN nemzetközi szerepének erősítése, a kutatói utánpótlás ösztönzése és az innovációs teljesítmény erősítése – emelte ki a miniszter.
Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke elmondta: a közfeladatfinanszírozási-szerződés garantálja a szervezet stabil és kiszámítható működését. A törvény értelmében egy 25 éves keretmegállapodás jött létre az állam és a Magyar Kutatási Hálózat között, amelynek részeként
a következő hat évre már biztosított a szervezet finanszírozása.
A többletforrás teljesítmény alapján érkezik a hálózathoz, és ez lehetőséget ad arra, hogy a HUN-REN a nemzetközi tudományos kutatások versenyében is kiemelkedjék. A szerződésben a Hálózat számára kijelölt célok között szerepel a tudományos teljesítmény fokozása, a nemzetközi kapcsolatok és a kutatói utánpótlás képzés erősítése, a tehetségek megtartása és fejlesztése, valamint az innovációs teljesítmény fokozása.
Az elnök kiemelte: büszkék arra, hogy a szervezet új működési modellje megteremtette a versenyképesség feltételeit, és a magyar kormány a HUN-REN-re mint élcsapatra számíthat a jövőben is.