Új fejezet a magyar kutatásban: 25 éves megállapodás született

Új pályájára állítottuk a magyar tudományt és innovációt – hangsúlyozta Hankó Balázs az aláírást követő sajtótájékoztatón a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat budapesti székházában. A 2050-ig szóló keretmegállapodás biztonságot, kiszámíthatóságot, rugalmasságot biztosít a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnak.

A megújult HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat a magyar nemzetet, a magyar gazdaságot, a magyar társadalmat szolgálja – hangsúlyozta, hozzátéve: a szerződés szerint 2031-ig kell eljutni oda, hogy a hálózat minden évben

140 szabadalmat jelent be,

éves szinten 10 milliárd külső bevételt szerez,

legalább 20 céggel rendelkezik,

évente 600 doktoranduszt fogad, továbbá

3500 középiskola diák bekapcsolódását biztosítja a mindennapos tevékenységbe.

A tárcavezető a nemzetközi kapcsolatok fontosságáról szólva kiemelte, hogy legalább 1500 tudományos közlemény, publikáció kiadása szükséges az Egyesült Államokkal vagy Kínával.

Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem alapítványi modell. A szerződés értelmében a kormány biztosítja, hogy a HUN-REN finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, amelyből 34,6 milliárd forint teljesítményarányos támogatás, 2027-től 2031-ig évente 89,3 milliárd forint a forrás, amelynek 50 százaléka teljesítményarányos támogatás.

A teljesítményarányos támogatás fő pillérei a tudományos teljesítmény fokozása, a publikációk számának és minőségének növelése, a HUN-REN nemzetközi szerepének erősítése, a kutatói utánpótlás ösztönzése és az innovációs teljesítmény erősítése – emelte ki a miniszter.

Jakab Roland: A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: nagyon fontos, hogy a kutatói kiválóság, a nemzetközi együttműködés, a tudományos utánpótlás és az innováció egységes, mérhető és jutalmazható rendszerben kapcsolódik össze. Kiemelt cél a kutatói közösség elismerése és motiválása, a magyar tudományos teljesítmény nemzetközi szintű erősítése, valamint hogy a HUN-REN hosszú távú, stabil és versenyképes működése biztosított legyen.

A teljesítményarányos támogatással kapcsolatban az első és egyben a legfontosabb mutatóként említette a tudományos teljesítmény fokozását, a publikációk számának és minőségének növelését. A második a HUN-REN nemzetközi szerepének erősítése, elsősorban a kutatói együttműködések és a nemzetközi pályázatokon elért eredmények révén. A harmadik pillér a kutatói utánpótlás ösztönzése a fiatal kutatók, valamint az egyetemi hallgatók és középiskolás diákok bevonásával. A negyedik pillér pedig az innovációs teljesítmény erősítése, amely magában foglalja a bejegyzett szabadalmak számát, a létrehozott spinoff vállalkozások számát, vagy éppen az innovációs eredmények hasznosulását, továbbá az ipari együttműködések és megrendelések volumenét. „Nagyon fontos ezen négy pillér mentén, hogy az indikátorok mindegyike pontosan meghatározott, számszerű éves célértékhez kötött, és ez a teljesítmény pedig évente kerül értékelésre” – hangsúlyozta.

Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke elmondta: a közfeladatfinanszírozási-szerződés garantálja a szervezet stabil és kiszámítható működését. A törvény értelmében egy 25 éves keretmegállapodás jött létre az állam és a Magyar Kutatási Hálózat között, amelynek részeként

a következő hat évre már biztosított a szervezet finanszírozása.

A többletforrás teljesítmény alapján érkezik a hálózathoz, és ez lehetőséget ad arra, hogy a HUN-REN a nemzetközi tudományos kutatások versenyében is kiemelkedjék. A szerződésben a Hálózat számára kijelölt célok között szerepel a tudományos teljesítmény fokozása, a nemzetközi kapcsolatok és a kutatói utánpótlás képzés erősítése, a tehetségek megtartása és fejlesztése, valamint az innovációs teljesítmény fokozása.

Az elnök kiemelte: büszkék arra, hogy a szervezet új működési modellje megteremtette a versenyképesség feltételeit, és a magyar kormány a HUN-REN-re mint élcsapatra számíthat a jövőben is.