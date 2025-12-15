ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter (j) és Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke keretmegállapodást és közfeladat-finanszírozási szerzõdést írt alá a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat budapesti székházában 2025. december 15-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Új fejezet a magyar kutatásban: 25 éves megállapodás született

Infostart / MTI

Keretmegállapodást és közfeladat-finanszírozási szerződést írt alá hétfőn Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke Budapesten.

Új pályájára állítottuk a magyar tudományt és innovációt – hangsúlyozta Hankó Balázs az aláírást követő sajtótájékoztatón a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat budapesti székházában. A 2050-ig szóló keretmegállapodás biztonságot, kiszámíthatóságot, rugalmasságot biztosít a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnak.

A megújult HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat a magyar nemzetet, a magyar gazdaságot, a magyar társadalmat szolgálja – hangsúlyozta, hozzátéve: a szerződés szerint 2031-ig kell eljutni oda, hogy a hálózat minden évben

  • 140 szabadalmat jelent be,
  • éves szinten 10 milliárd külső bevételt szerez,
  • legalább 20 céggel rendelkezik,
  • évente 600 doktoranduszt fogad, továbbá
  • 3500 középiskola diák bekapcsolódását biztosítja a mindennapos tevékenységbe.

A tárcavezető a nemzetközi kapcsolatok fontosságáról szólva kiemelte, hogy legalább 1500 tudományos közlemény, publikáció kiadása szükséges az Egyesült Államokkal vagy Kínával.

Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem alapítványi modell. A szerződés értelmében a kormány biztosítja, hogy a HUN-REN finanszírozása 2026-ban 76,8 milliárd forintra emelkedik, amelyből 34,6 milliárd forint teljesítményarányos támogatás, 2027-től 2031-ig évente 89,3 milliárd forint a forrás, amelynek 50 százaléka teljesítményarányos támogatás.

A teljesítményarányos támogatás fő pillérei a tudományos teljesítmény fokozása, a publikációk számának és minőségének növelése, a HUN-REN nemzetközi szerepének erősítése, a kutatói utánpótlás ösztönzése és az innovációs teljesítmény erősítése – emelte ki a miniszter.

Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke elmondta: a közfeladatfinanszírozási-szerződés garantálja a szervezet stabil és kiszámítható működését. A törvény értelmében egy 25 éves keretmegállapodás jött létre az állam és a Magyar Kutatási Hálózat között, amelynek részeként

a következő hat évre már biztosított a szervezet finanszírozása.

A többletforrás teljesítmény alapján érkezik a hálózathoz, és ez lehetőséget ad arra, hogy a HUN-REN a nemzetközi tudományos kutatások versenyében is kiemelkedjék. A szerződésben a Hálózat számára kijelölt célok között szerepel a tudományos teljesítmény fokozása, a nemzetközi kapcsolatok és a kutatói utánpótlás képzés erősítése, a tehetségek megtartása és fejlesztése, valamint az innovációs teljesítmény fokozása.

Az elnök kiemelte: büszkék arra, hogy a szervezet új működési modellje megteremtette a versenyképesség feltételeit, és a magyar kormány a HUN-REN-re mint élcsapatra számíthat a jövőben is.

