ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.05
usd:
319.78
bux:
130030.34
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy horogra akadt csuka a lékben, Sukorón, a Velencei-tó partján. Befejezte a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) a magyarországi kaszinóberuházások koncessziós szerződéseinek vizsgálatát, és ennek alapján Gaál Szabolcs Barna, a hivatal elnöke a sukorói projekt ügyében büntetőfeljelentést tett 2011. február 3-án a Központi Nyomozó Főügyészségen, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntette elkövetésének alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Szigorú korlátozás lépett életbe a Balatonnál, és ez még csak a kezdet

Infostart

Megkezdődött a csuka fajlagos fogási tilalma a Balatonon, február 16-án pedig életbe lép az általános ragadozóhal-tilalom is. A korlátozások célja a fajok zavartalan ívásának biztosítása és az állomány fenntarthatóságának megőrzése.

A horgászoknak az alábbi fajlagos tilalmi időszakokat kell figyelembe venniük a magyar tengeren (a felsorolt dátumok a tilalom végét jelzik):

  • Csuka: április 30.
  • Fogassüllő: április 30.
  • Balin: április 30.
  • Sügér: április 30.
  • Kősüllő: június 30.

A csuka védelme a jogszabályi engedmény miatt idén február 2-án 0 órakor lépett életbe. Ezt követi a Balatoni Horgászrend szerinti általános ragadozóhal-tilalom, amely február 16-án hétfőn 0 órakor veszi kezdetét - emlékeztet a sonline.hu.

Ettől az időponttól kezdve tilos a csalihal, a halszelet, valamint bármilyen műcsali használata a horgászállásokon. A szakemberek szerint a nyugodt környezetben történő szaporodás garantálja a jövő évi állomány stabilitását, ezért a halőrök fokozottan ellenőrzik a part menti területeket és a nyílt vizet egyaránt.

Kezdőlap    Gazdaság    Szigorú korlátozás lépett életbe a Balatonnál, és ez még csak a kezdet

balaton

horgászat

csuka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak
A kőrisfákat támadó gombabetegség Magyarországon a 2010-es években jelent meg, 2020 után pedig már a budapesti erdészetekben is olyan mértékben elterjedt, hogy szükségessé vált a beavatkozás – mondta az InfoRádióban a Pilisi Parkerdő Zrt. budapesti erdészetének vezetője. Rittling István figyelmeztetett: ha az érintett fa gyökérzete korhadni kezd, nem marad semmi remény arra, hogy épségben megmarad.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa

Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa

Az Epstein-botrány miatt vasárnap benyújtotta lemondását Mona Juul, aki korábban Norvégia nagyköveteként szolgált az ENSZ-ben, Jordániában, Irakban, Izraelben és az Egyesült Királyságban. Espen Barth Eide norvég külügyminiszter szerint a tapasztalt diplomata Jeffrey Epsteinnel fenntartott kapcsolata "súlyos hibát tárt fel ítélőképességében".

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést

Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést

Életmentés, e-bike, outfit app és street food: több befektetés született, de ígéretes ötletek is hoppon maradtak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hong Kong court jails pro-democracy media tycoon Jimmy Lai for 20 years

Hong Kong court jails pro-democracy media tycoon Jimmy Lai for 20 years

Lai was sentenced for offences under the Beijing-imposed controversial national security law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 19:25
Rankek, reputációk és jutalmak – érdekes dolgokat tanítanak a mai játékok a jövő gazdaságáról
2026. február 8. 18:35
Visszaszóltak a magyarok a kínai óriásnak a Magyarország-pótdíj ügyében
×
×
×
×