Szigorú korlátozás lépett életbe a Balatonnál, és ez még csak a kezdet

A horgászoknak az alábbi fajlagos tilalmi időszakokat kell figyelembe venniük a magyar tengeren (a felsorolt dátumok a tilalom végét jelzik):

Csuka: április 30.

Fogassüllő: április 30.

Balin: április 30.

Sügér: április 30.

Kősüllő: június 30.

A csuka védelme a jogszabályi engedmény miatt idén február 2-án 0 órakor lépett életbe. Ezt követi a Balatoni Horgászrend szerinti általános ragadozóhal-tilalom, amely február 16-án hétfőn 0 órakor veszi kezdetét - emlékeztet a sonline.hu.

Ettől az időponttól kezdve tilos a csalihal, a halszelet, valamint bármilyen műcsali használata a horgászállásokon. A szakemberek szerint a nyugodt környezetben történő szaporodás garantálja a jövő évi állomány stabilitását, ezért a halőrök fokozottan ellenőrzik a part menti területeket és a nyílt vizet egyaránt.