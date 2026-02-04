Egy magyar vállalkozás forradalmasítaná a kidobásra ítélt bútorok problémáját

Évente akát 60 ezer tonna fabútor-hulladék is keletkezhet Magyarországon, és a statisztikák szerint ennek egy jó része nem kerül vissza a körforgásba: 3-5 ezer tonna a lerakókban, további 14-19 ezer tonna pedig égetőkben végzi – írja az Index, hozzátéve, hogy ez nemcsak környezeti, hanem gazdasági problémát is jelent, hiszen a hazai faipar évek óta küzd az alapanyaghiánnyal, miközben régi, értékes faanyagok válnak végleg hulladékká.

Az újrahasznosítás kihívásaira ad újító választ egy magyar vállalkozás, amely egyszerre kíván reagálni a hulladékgazdálkodás és az alapanyaghiány kihívásaira. A vállalkozás mögött álló házaspár szerint a megoldás nem pusztán technológiai, hanem szemléletbeli kérdés is. Olyan rendszert akarnak kialakítani, amelyben a lakosság számára egyszerű és kényelmes a bútorok leadása, a szakemberek számára pedig értékes alapanyag marad a körforgásban – írja a lap.

„A koncepció középpontjában az áll, hogy ne csak egyedi darabokat újítsunk fel, hanem a teljes hulladékáramlásba próbáljunk belenyúlni” – mondta a lapnak Szekeres Dávid asztalos, kivitelező. A házaspár szerint a bútorlapok árának emelkedése és az élőfák kivágása is azt jelzi, hogy rendszerszintű gondolkodásra van szükség. A kezdeményezés ezért nemcsak műhelymunka, hanem kísérlet egy új modell felépítésére.

Az EcoReform Bútor egyik legfontosabb újítása, hogy a lakosság számára ingyenes bútorátvételt kínál.

A cég alapítói nem titkolják, hogy a projekt egyszerre környezetvédelmi küldetés és gazdasági vállalkozás. Szekeres Dávid szerint a szállítás, a tervezés és a gyártás mind jelentős erőforrásokat igényel, ugyanakkor a megmentett faanyag csökkenti a beszerzési költségeket. A házaspár hosszabb távon országos hálózat kiépítésében gondolkodik.