A britek nagyon dühösek Donald Trump kiejlentései miatt

Trump a héten rendezett davosi Világgazdasági Fórumon többször is kijelentette, hogy a NATO "soha nem sietett az Egyesült Államok segítségére", amikor erre szükség lett volna, majd a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: az Egyesült Államok "soha nem kért semmit" a többi NATO-országtól, és bár ezek az országok "azt állítják, hogy küldtek néhány katonát Afganisztánba, ezek a katonák valamelyest a háttérben maradtak, a fronttól kissé távolabb".

A 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadás-sorozat után az Egyesült Államok a NATO történetében először és azóta is példátlan módon aktiválta az észak-atlanti szövetség szerződésének ötödik cikkelyét, amely a kollektív védelemről szól, rögzítve, hogy ha a NATO egyik tagállamát fegyveres támadás éri, azt a szövetség úgy tekinti, hogy az összes többi tagállamot is támadás érte. Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője Trump nyilatkozataira reagálva pénteken kijelentette:

az amerikai elnöknek "nem volt igaza", amikor kicsinyíteni próbálta a NATO-erők, köztük a brit katonák afganisztáni szerepvállalását.

A szóvivő hangsúlyozta: Afganisztánban a brit fegyveres erők az amerikai és a többi szövetséges hadsereggel vállvetve vettek részt harci cselekményekben, amelyekben 457 brit katona vesztette életét, sokan pedig maradandó sérüléseket szenvedtek. A munkáspárti brit kormányfő szóvivője szerint a brit katonák és a többi NATO-ország katonái a kollektív biztonság szolgálatában, az egyik szövetséges országot ért támadásra válaszul hozták meg ezt az áldozatot.

Nem sokkal később Keir Starmer személyesen is elítélte Trump kijelentéseit. Péntek esti sajtónyilatkozatában a brit miniszterelnök sértőnek és visszataszítónak nevezte az amerikai elnök szavait. Hozzátette: nem csodálkozik azon, hogy Donald Trump megnyilatkozásai fájdalmat keltettek a katonaáldozatok szerettei és a sérültek körében, valamint az egész országban. Starmer utalást tett arra, hogy bocsánatkérést vár el Trumptól. Úgy fogalmazott: ha ő beszélt volna úgy, ahogy az amerikai elnök, akkor nyilvánvalóan elnézést kérne szavaiért az áldozatok hozzátartozóitól.

Harry sussexi herceg, III. Károly király másodszülött fia - aki tíz évet töltött a brit fegyveres erők kötelékében, és kétszer szolgált az afganisztáni tűzvonalban - péntek esti nyilatkozatában szintén felidézte, hogy a NATO-szerződés ötödik cikkelye alapján a szövetséges országok az Egyesült Államok segítségére siettek Afganisztánban.

Prens Harry, Afganistan'daki görevi sırasında acil durum sonrası helikoptere koşuyor.pic.twitter.com/S0Ow4p3WxE — Wiki’ (@ajanswiki) January 23, 2026

"Én is szolgáltam ott, életre szóló barátságokat kötöttem, és barátokat veszítettem" - fogalmazott a herceg.

"Édesanyák, édesapák temették el fiaikat és lányaikat, gyerekek maradtak szülők nélkül, és erről az áldozathozatalról illik az igazságnak megfelelően és tisztelettel szólni"

- hangsúlyozta péntek esti nyilatkozatában a brit uralkodó fia. Harry nyilatkozatának rendkívüli jelentőséget kölcsönöz, hogy a törvényerejű udvari protokoll gyakorlatilag tiltja a brit királyi család tagjainak a személyes és nyilvános véleménynyilvánítást aktuálpolitikai ügyekben.

John Healey brit védelmi miniszter az X-en közzétett pénteki bejegyzésében szintén kiemelte, hogy a NATO 5. cikkelyét eddig csak egyszer aktiválták, akkor, amikor Nagy-Britannia és a NATO-szövetségesek eleget tettek az Egyesült Államok segítségkérésének.

Healey is hangsúlyozta, hogy az afganisztáni harcokban több mint 450 brit katona esett el, és "rájuk hősökként kell emlékezni".

Alistair Carns, a fegyveres erőkért felelős védelmi minisztériumi államtitkár - aki a királyi tengerészgyalogság ezredeseként ötször szolgált az afganisztáni tűzvonalban - az X-re feltöltött pénteki videóüzenetében "szégyenteljesnek" és "teljességgel nevetségesnek" minősítette az amerikai elnök kijelentéseit. Carns hangsúlyozta, hogy személyesen is harcolt Afganisztánban amerikai katonákkal vállvetve. "Vérünket hullattuk, és sokan közülünk nem tértek haza" - fogalmazott a londoni védelmi tárca államtitkára.

Carns egy másik videót is feltöltött az X-re, amelyen ő látható, amint egy heves afganisztáni összecsapásban tüzet vezényel osztagának.

ON THE FRONTLINE (viewer discretion advised)



Here’s a small snapshot of what it’s like to be on the frontline in Afghanistan.



(*that’s me on the roof directing fire and calling in the apache gunships).2006/7 pic.twitter.com/RrSzX9Lmae — Al Carns (@AlistairCarns) January 23, 2026

Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatív Párt vezetője szintén szégyenteljesnek nevezte Trump kijelentéseit. Hozzátette: az amerikai elnök

"túl sok óvatlan kijelentést tesz, és nyilvánvalóan nincs fogalma" az Afganisztánban történtekről.

Badenoch szerint nem szabad megengedni "ilyen odavetett nyilatkozatokat", mert ezek gyengítik a NATO-szövetséges országok kapcsolatrendszerét.