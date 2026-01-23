ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 23. péntek
Nagy-Britannia, London.
Nyitókép: Travelpix Ltd / Getty Images

A britek nagyon dühösek Donald Trump kiejlentései miatt

Infostart / MTI

A brit miniszterelnök és kormányának több tagja, az ellenzék vezetője és Harry herceg, III. Károly király fia is elítélte pénteken Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatait, amelyek szerint az afganisztáni háború idején az európai NATO-erők katonái "a tűzvonaltól távol" állom

Trump a héten rendezett davosi Világgazdasági Fórumon többször is kijelentette, hogy a NATO "soha nem sietett az Egyesült Államok segítségére", amikor erre szükség lett volna, majd a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: az Egyesült Államok "soha nem kért semmit" a többi NATO-országtól, és bár ezek az országok "azt állítják, hogy küldtek néhány katonát Afganisztánba, ezek a katonák valamelyest a háttérben maradtak, a fronttól kissé távolabb".

A 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadás-sorozat után az Egyesült Államok a NATO történetében először és azóta is példátlan módon aktiválta az észak-atlanti szövetség szerződésének ötödik cikkelyét, amely a kollektív védelemről szól, rögzítve, hogy ha a NATO egyik tagállamát fegyveres támadás éri, azt a szövetség úgy tekinti, hogy az összes többi tagállamot is támadás érte. Keir Starmer brit miniszterelnök szóvivője Trump nyilatkozataira reagálva pénteken kijelentette:

az amerikai elnöknek "nem volt igaza", amikor kicsinyíteni próbálta a NATO-erők, köztük a brit katonák afganisztáni szerepvállalását.

A szóvivő hangsúlyozta: Afganisztánban a brit fegyveres erők az amerikai és a többi szövetséges hadsereggel vállvetve vettek részt harci cselekményekben, amelyekben 457 brit katona vesztette életét, sokan pedig maradandó sérüléseket szenvedtek. A munkáspárti brit kormányfő szóvivője szerint a brit katonák és a többi NATO-ország katonái a kollektív biztonság szolgálatában, az egyik szövetséges országot ért támadásra válaszul hozták meg ezt az áldozatot.

Nem sokkal később Keir Starmer személyesen is elítélte Trump kijelentéseit. Péntek esti sajtónyilatkozatában a brit miniszterelnök sértőnek és visszataszítónak nevezte az amerikai elnök szavait. Hozzátette: nem csodálkozik azon, hogy Donald Trump megnyilatkozásai fájdalmat keltettek a katonaáldozatok szerettei és a sérültek körében, valamint az egész országban. Starmer utalást tett arra, hogy bocsánatkérést vár el Trumptól. Úgy fogalmazott: ha ő beszélt volna úgy, ahogy az amerikai elnök, akkor nyilvánvalóan elnézést kérne szavaiért az áldozatok hozzátartozóitól.

Harry sussexi herceg, III. Károly király másodszülött fia - aki tíz évet töltött a brit fegyveres erők kötelékében, és kétszer szolgált az afganisztáni tűzvonalban - péntek esti nyilatkozatában szintén felidézte, hogy a NATO-szerződés ötödik cikkelye alapján a szövetséges országok az Egyesült Államok segítségére siettek Afganisztánban.

"Én is szolgáltam ott, életre szóló barátságokat kötöttem, és barátokat veszítettem" - fogalmazott a herceg.

"Édesanyák, édesapák temették el fiaikat és lányaikat, gyerekek maradtak szülők nélkül, és erről az áldozathozatalról illik az igazságnak megfelelően és tisztelettel szólni"

- hangsúlyozta péntek esti nyilatkozatában a brit uralkodó fia. Harry nyilatkozatának rendkívüli jelentőséget kölcsönöz, hogy a törvényerejű udvari protokoll gyakorlatilag tiltja a brit királyi család tagjainak a személyes és nyilvános véleménynyilvánítást aktuálpolitikai ügyekben.

John Healey brit védelmi miniszter az X-en közzétett pénteki bejegyzésében szintén kiemelte, hogy a NATO 5. cikkelyét eddig csak egyszer aktiválták, akkor, amikor Nagy-Britannia és a NATO-szövetségesek eleget tettek az Egyesült Államok segítségkérésének.

Healey is hangsúlyozta, hogy az afganisztáni harcokban több mint 450 brit katona esett el, és "rájuk hősökként kell emlékezni".

Alistair Carns, a fegyveres erőkért felelős védelmi minisztériumi államtitkár - aki a királyi tengerészgyalogság ezredeseként ötször szolgált az afganisztáni tűzvonalban - az X-re feltöltött pénteki videóüzenetében "szégyenteljesnek" és "teljességgel nevetségesnek" minősítette az amerikai elnök kijelentéseit. Carns hangsúlyozta, hogy személyesen is harcolt Afganisztánban amerikai katonákkal vállvetve. "Vérünket hullattuk, és sokan közülünk nem tértek haza" - fogalmazott a londoni védelmi tárca államtitkára.

Carns egy másik videót is feltöltött az X-re, amelyen ő látható, amint egy heves afganisztáni összecsapásban tüzet vezényel osztagának.

Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatív Párt vezetője szintén szégyenteljesnek nevezte Trump kijelentéseit. Hozzátette: az amerikai elnök

"túl sok óvatlan kijelentést tesz, és nyilvánvalóan nincs fogalma" az Afganisztánban történtekről.

Badenoch szerint nem szabad megengedni "ilyen odavetett nyilatkozatokat", mert ezek gyengítik a NATO-szövetséges országok kapcsolatrendszerét.

