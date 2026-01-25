ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A környei napelempark az átadás napján, 2019. október 30-án. A nyolchektáros területen, húszezer napelemből álló, 5,3 megawattos fotovoltaikus kiserőművet a magyar tulajdonú Eurotrade Zrt. építette 1,6 milliárd forintból, a projekt tervezett megtérülési ideje 8-9 év.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Ónos eső, jeges hó esetén ezt ne tegye a napelemekkel

Infostart

Az elmúlt hetek intenzív havazásai és az ónos esővel érkező hidegfrontok miatt sok háztartásban merült fel a kérdés: érdemes-e eltávolítani a napelemeket borító hótakarót és jégréteget a termelés fenntartása érdekében. Szakmai elemzések szerint a mechanikai tisztítás kockázatai messze meghaladják a várható nyereséget, a szakszerűtlen jégmentesítés pedig maradandó károkat okozhat a berendezésekben.

A téli hónapokban a napelemek teljesítménye eleve korlátozott: a decemberi és januári időszak együttesen az éves energiatermelés mindössze 2-4 százalékát adja. Bár a paneleket fedő hóréteg akár teljes kiesést is okozhat, ez éves szinten csupán 0,2-1 százalékos veszteséget jelent, ami egy átlagos családi ház esetében elenyésző összeg.

A napelemek tisztítása során elkövetett hibák ugyanakkor súlyos anyagi következményekkel járhatnak.

A hólapátolás vagy a jég kaparása során mikrokarcolások keletkezhetnek az edzett üvegfelületen,

amelyek hosszú távon rontják a panelek hatásfokát.

A fizikai behatások következtében hajszálrepedések alakulhatnak ki, amelyekbe a nedvesség beszivároghat, a fagyás-olvadás ciklusok pedig végzetes meghibásodáshoz vezethetnek.

Tilos a forró víz

Különös figyelmet érdemel a jégmentesítés módja. Amennyiben a tulajdonos mégis az eljegesedett felület tisztítása mellett dönt, szigorúan tilos forró vizet alkalmazni. A hirtelen hősokk hatására az üveg azonnal megrepedhet vagy darabokra törhet. Ehelyett kizárólag speciális, napelem-barát fagyálló folyadék használata javasolt, amely nem károsítja a tömítéseket és a keretet.

A szakértők emlékeztetnek: a napelemek sötét színe és sima felülete miatt a panelek a legkisebb napsütés hatására is melegedni kezdenek, így a hó és a jég – megfelelő dőlésszög esetén – természetes úton, magától lecsúszik. Ez a folyamat egyben öntisztuló funkciót is betölt, eltávolítva a lerakódott port és szennyeződéseket.

A tisztítás mérlegelése csak speciális esetekben, például lapostetős rendszereknél vagy teljesen szigetüzemű, akkumulátoros megoldásoknál indokolt, ahol minden kilowattóra kritikus lehet az ellátásbiztonság szempontjából. Minden egyéb esetben a természetes olvadás kivárása a legbiztonságosabb és leggazdaságosabb megoldás.

Kezdőlap    Gazdaság    Ónos eső, jeges hó esetén ezt ne tegye a napelemekkel

napelem

tisztítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Egyre több nyugat-európai útszakasz mellett tűnik fel egy kék alapon fehér rombuszt ábrázoló közlekedési tábla, amely a többszemélyes járművek számára fenntartott sávokra hívja fel a figyelmet. Bár a jelzés Magyarországon egyelőre nem része a KRESZ-nek, az európai terjedése miatt a hazai utazók számára is fontossá vált a jelentésének ismerete.
 

Kiderült, mi a legnagyobb mumus a KRESZ-ben – változni is fog

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kína csendben a folyókon és tengereken is dominanciára tör

Kína csendben a folyókon és tengereken is dominanciára tör

Aki szagolt már bele balatoni komp vagy dunai szállodahajó kipufogófüstjébe, az tisztában van vele, hogy a vízi közlekedés kizöldítése nem csak a klímaváltozás, hanem az egyéb légszennyezés csökkentése szempontjából is fontos feladat. A töltőinfrastruktúra és az akkumulátortechnológia fejlődésének és áresésének köszönhetően kínai vállalatok vezetésével pedig meg is kezdődött a hajózás és a kikötők kibocsátáscsökkentése, ami ráadásul a jövedelmezőséget is előmozdítja. Míg korábban általános volt az az álláspont, hogy a teherhajók mérete miatt az akkumulátorok alkalmazása ezen a területen nem praktikus, most már nem az a kérdés, hogy működhet-e az elektromos teherszállítás, hanem az, hogy milyen gyorsan terjed el az azt támogató infrastruktúra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 25.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 25.)

A Pénzcentrum 2026. január 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Man shot dead by federal agents in Minneapolis named as nurse and US citizen Alex Pretti

Man shot dead by federal agents in Minneapolis named as nurse and US citizen Alex Pretti

The shooting follows days of protests in the city over the Trump administration's immigration enforcement operation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 24. 17:56
Balogh László: csúcsokat döntöget az ingatlanpiac bizonyos területeken
2026. január 23. 21:32
Zsidai Zoltán Roy: háromszorosára nőhet az éttermekben az üzleti fogyasztás az akcióterv hatására
×
×
×
×