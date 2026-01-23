Equilor: három kamatvágás lehet idén, egy még a választások előtt

A hosszú stagnálást követően élénkülhet a magyar gazdasági növekedés, az Equilor 2 százalékos GDP-bővülésre számítanak 2026-ra. „Ezzel az elemzői várakozások spektrumának talán az alsó felében helyezkedünk el, egy kicsit pesszimistának számítunk, de amellett mindenképpen kitartunk, hogy egyrészt az áthúzódó hatások miatt, másrészt az idei évre koncentrálódó növekedés miatt azért élénkülni fog a gazdaság” – fogalmazott az Equilor vezető elemzője.

Aradványi Péter szerint a növekedés szerkezete változatlan: a tavalyi évhez hasonlóan továbbra is a fogyasztás bővülése fogja adni a növekedés legnagyobb részét. Emellett a beruházások is elkezdhetnek élénkülni, az Equilor várakozásai szerint ebben elérte az ország a mélypontot 2025 második felében. Emellett a külső keresleti környezet érinkülése – a német fiskális élénkítés az egész európai gazdaságra jó hatással lesz, ahogy a szoros összefonódások miatt a magyarra is –, illetve ehhez kapcsolódóan a beinduló magyarországi gyártói kapacitások húzhatják a bővülést.

Szinte minden ország hasonlóan lépett Európában és a fiskális stimulus eszközeivel él, de nem minden esetben a fogyasztás élénkítésére koncentrálják ezeket a költségvetési eszközöket – mutatott rá az elemző.

„A beruházásélénkítés határozza meg a folyamatokat. Itt Magyarországon jóval szűkebb a mozgástér, a kamatkiadások kiteszik a hiány nagy részét, az elsődleges egyenlegünk gazdaságélénkítő hatása annyira nem számottevő, illetve itt az elmúlt időszakban inkább a fogyasztásélénkítő intézkedésekre koncentráltak. Ám idén a tavalyinál picit nagyobb mozgástere van a kormánynak, és így elindulhatnak olyan folyamatok, amelyek a kormányzati beruházások kismértékű emelkedését okozzák” – fogalmazott Aradványi Péter.

Az infláció továbbra is fontos tényező, az idei évre az Equilor 3,5 százalékos áremelkedésre számít – mint ismert, a Magyar Nemzeti Bank 3,8-ról 3,2 százalékra módosította a 2025-ös előrejelzését –, ami már nem lesz annyira meghatározó a gazdaságpolitikai folyamatok szempontjából. Arra számítanak, hogy a saját becslésük és a jegybanké között, de folyamatosan a toleranciasávon belül alakul majd az infláció az év folyamán.

A jegybank a korábbi kamatdöntő üléseket követően a kommunikációjában mindig hangsúlyozta azt, hogy fenntartja az óvatosságot, adatvezérelt üzemmódban működik. Az Equilor elemzői

erre az évre három, 25 bázispontos kamatcsökkentést is várnak, és az elsőt már mindjárt márciusra.

Ezt az inflációs várakozáson kívül arra alapozzák, hogy a régióhoz, illetve a meghatározó nemzetközi jegybankokhoz viszonyított reálkamat-többletünk tovább növekszik, lehetővé téve azt, hogy az árfolyam-stabilitás fenntartása mellett a jegybank elkezdjen kamatokat csökkenteni. Aradványi Péter szerint megfontolt, illetve kellően előre, jól kommunikált kamatcsökkentések mellett ez a három monetáris tanácsi intézkedés minden további nélkül kivitelezhető.

Felmerülhet persze a kérdés, hogy a márciusi kamatcsökkentés mennyire reális annak ismeretében, hogy április 12-én választásokat tartanak Magyarországon, és egy esetleges kamatvágás okozhat, hogyha rövid időre is, némi pénzpiaci turbulenciát. Az Equilor vezető elemzője szerint ha a jegybank a mandátumának megfelelően az inflációs cél tartós elérésére koncentrál, akkor nem kell hogy figyelembe vegyen ilyen politikai jellegű eseményeket, hanem arra kell koncentrálnia, ami az elsődleges célja, illetve reagálnia kell az ennek elérését esetlegesen megnehezítő külső környezeti változásokra.