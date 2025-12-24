ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.02
usd:
331.55
bux:
0
2025. december 24. szerda Ádám, Éva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

Jó hír az édesanyáknak

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Jövőre több kedvező változás is érkezik az adózással kapcsolatban – mondta el Linczmayer Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

2026-tól bővül a gyermekeseknek járó adókedvezmények köre. Emellett többen lesznek részesei az szja-mentes körnek – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Linczmayer Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

2026. január 1-től már havonta nettó 20 ezer forintnyi családi kedvezménnyel számolhatnak az egygyermekes családok. A kétgyermekes családok részére gyermekenként 40 ezer forint, tehát összességében 80 ezer forintos kedvezmény jár. A három, vagy több gyermekkel rendelkező családoknál pedig gyermekenként 66 ezer forint lesz a családi kedvezmény összege – mondta el a kommunikációs vezető.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után is duplázódott az összeg, ebben az esetben havi nettó 20 ezer forint kedvezményt lehet igénybe venni

– emelte ki Linczmayer Szilvia.

Hozzátette, januártól nem csak a családi adókedvezmény emelkedik, de életbe lép a 30 év alatti anyák teljes szja-mentessége, és a 40 év alatti kétgyermekes nők is belépnek az szja-mentesek körébe.

2026. január 1-től kibővül a három- és négygyermekeseknek járó, örök életre szóló szja-mentesség a kétgyermekesekkel is. A kétgyermekes édesanyáknál a bevezetés lépcsőzetesen történik, első körben a 40 év alatti édesanyákat érinti majd. Elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik a 40. életévüket 2025. december 31-e után töltik be – mondta el a szóvivő.

A 30 év alatti édesanyák tekintetében is kedvezően változnak a szabályok. A kedvezmény már nem csak az átlagbérig fog járni, hanem hasonlóan a többi, édesanyáknak járó kedvezményhez, gyakorlatilag az összes, munkával szerzett jövedelem után érvényesíthető. Nincsen felső határ tehát, mindegy, ki mennyit keres – fogalmazott Linczmayer Szilvia.

A NAV közleménye hozzáteszi, a kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól lesz elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amelyet legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni. Kiemelik, aki két-, három-, illetve négy- vagy többgyermekes édesanyaként szja-mentességre is jogosult, összevont adóelőleg-nyilatkozatot is leadhat munkáltatójának, kifizetőjének.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Jó hír az édesanyáknak

nav

szja

linczmayer szilvia

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bíró Lajos: megváltoztak a karácsonyi étkezési szokások, csak az alapanyagok maradtak

Bíró Lajos: megváltoztak a karácsonyi étkezési szokások, csak az alapanyagok maradtak

Alapjaiban változtak meg a karácsonyi étkezési szokások Magyarországon – erről beszélt a séf az InfoRádióban. A hal ugyan megmaradt, de a többi hagyományos fogás helyét az egyszerű, gyorsan elkészíthető ételek vették át.
 

Itt van a reflux, itt van újra – mire figyeljünk az ünnepi szezonban?

Oeconomus: negyedannyi halat eszünk, mint az EU-átlag, de egy esetben élen állunk

Húsok, halak és tojás – van, amit nem szabad elrontani az ünnepek idején sem

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

A januártól életbe lépő változásokról szólt az idei utolsó Kormányinfó

A januártól életbe lépő változásokról szólt az idei utolsó Kormányinfó

Az ünnepek miatt szokatlan időben, kedden délután fél 4-től kezdték a Kormányinfót. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt posztolta, hogy az év valószínűleg utolsó kormányülését tartották kedden. A Kormányinfón nem hangzott el nagy bejelentés, elsősorban a januártól életbe lépő változásokat ismertették. A kormányülésen szó esett a Benes-dekrétumokról is, Orbán Viktor tárgyalt szlovák kollégájával az ügyről – mondta Gulyás Gergely.
VIDEÓ
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bántják a forintot - Nagyon érdekes, amit művel

Bántják a forintot - Nagyon érdekes, amit művel

Miközben a nemzetközi piacokon kedvező a hangulat (az amerikai tőzsdék új történelmi csúcsra mentek), a forint nem teljesít jól a mai munkaszüneti napon. A hajnali órákban toltak egyet az euró-forint kurzuson, és ezzel az árfolyam a 391,50-es szinten is járt. Mivel ma a hazai bankközi piac zárva van, az illikvid kereskedésben érzékenyen tud reagálni a kurzus.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 24.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 24.)

A Pénzcentrum 2025. december 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump trips, a fake video and 10 possible co-conspirators - Takeaways from new Epstein files

Trump trips, a fake video and 10 possible co-conspirators - Takeaways from new Epstein files

The largest release of Epstein-related documents yet from the justice department included some notable messages and several mentions of Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 24. 08:15
Átmeneti leállás jön az OTP-nél
2025. december 24. 05:40
Januártól sokkal több pénz maradhat a családok zsebében
×
×
×
×