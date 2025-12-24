Jó hír az édesanyáknak

2026-tól bővül a gyermekeseknek járó adókedvezmények köre. Emellett többen lesznek részesei az szja-mentes körnek – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Linczmayer Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

2026. január 1-től már havonta nettó 20 ezer forintnyi családi kedvezménnyel számolhatnak az egygyermekes családok. A kétgyermekes családok részére gyermekenként 40 ezer forint, tehát összességében 80 ezer forintos kedvezmény jár. A három, vagy több gyermekkel rendelkező családoknál pedig gyermekenként 66 ezer forint lesz a családi kedvezmény összege – mondta el a kommunikációs vezető.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után is duplázódott az összeg, ebben az esetben havi nettó 20 ezer forint kedvezményt lehet igénybe venni

– emelte ki Linczmayer Szilvia.

Hozzátette, januártól nem csak a családi adókedvezmény emelkedik, de életbe lép a 30 év alatti anyák teljes szja-mentessége, és a 40 év alatti kétgyermekes nők is belépnek az szja-mentesek körébe.

2026. január 1-től kibővül a három- és négygyermekeseknek járó, örök életre szóló szja-mentesség a kétgyermekesekkel is. A kétgyermekes édesanyáknál a bevezetés lépcsőzetesen történik, első körben a 40 év alatti édesanyákat érinti majd. Elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik a 40. életévüket 2025. december 31-e után töltik be – mondta el a szóvivő.

A 30 év alatti édesanyák tekintetében is kedvezően változnak a szabályok. A kedvezmény már nem csak az átlagbérig fog járni, hanem hasonlóan a többi, édesanyáknak járó kedvezményhez, gyakorlatilag az összes, munkával szerzett jövedelem után érvényesíthető. Nincsen felső határ tehát, mindegy, ki mennyit keres – fogalmazott Linczmayer Szilvia.

A NAV közleménye hozzáteszi, a kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól lesz elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amelyet legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni. Kiemelik, aki két-, három-, illetve négy- vagy többgyermekes édesanyaként szja-mentességre is jogosult, összevont adóelőleg-nyilatkozatot is leadhat munkáltatójának, kifizetőjének.